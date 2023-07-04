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На выборах мэра Москвы появился шестой самовыдвиженец - РИА Новости, 04.07.2023
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12:12 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/moskva-1882098755.html
На выборах мэра Москвы появился шестой самовыдвиженец
На выборах мэра Москвы появился шестой самовыдвиженец - РИА Новости, 04.07.2023
На выборах мэра Москвы появился шестой самовыдвиженец
Пенсионер Насиб Гусейн оглы Гасанов стал шестым самовыдвиженцем на выборах мэра Москвы, таким образом число кандидатов увеличилось до 12 человек, сообщается на... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:12
2023-07-04T12:12
политика
москва
россия
московская область (подмосковье)
сергей собянин
сергей залетин
борис чернышов (депутат)
московская городская избирательная комиссия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пенсионер Насиб Гусейн оглы Гасанов стал шестым самовыдвиженцем на выборах мэра Москвы, таким образом число кандидатов увеличилось до 12 человек, сообщается на сайте Мосгоризбиркома. Как следует из данных комиссии, 68-летний Гасанов родом из села Узунтапа Иджеванского района Армянской ССР, проживает в Москве, является самовыдвиженцем и пенсионером. Статуса иноагента Гасанов не имеет. В среду, 14 июня, действующий мэр Москвы Сергей Собянин лично подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы на выдвижение. Он выдвинут от партии "Единая Россия". Партия "Справедливая Россия - патриоты - за правду" выдвинула первого зампреда руководителя фракции Дмитрия Гусева; от партии "Новые люди" на выборы идет вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. "Партия Возрождения России" выдвинула ведущего специалиста методико-аналитического отдела ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" из Подмосковья Сергея Залетина. От КПРФ на выборы идет депутат Мосгордумы Леонид Зюганов; а от ЛДПР - вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. На пост мэра Москвы в качестве самовыдвиженцев выдвинулись трое мужчин: один из них - 59-летний Александр Горлов из Саратова, работающий электромонтером, второй - 33-летний Иосиф Джагаев, не имеющий места жительства в пределах РФ, работает генеральным директором одной из компаний, а также 43-летний директор благотворительного фонда Павел Новиков. И две женщины - 47-летняя Жанна Горбачева, которая является муниципальным депутатом московского округа Северное Тушино, она ранее сообщила, что планирует снять свою кандидатуру, и генеральный директор одной из московских компаний Александра Тищенко. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. 8 июня на заседании Московская городская избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов мэра Москвы в течение трех дней с 8 по 10 сентября.
https://ria.ru/20230627/moskva-1880666688.html
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политика, москва, россия, московская область (подмосковье), сергей собянин, сергей залетин, борис чернышов (депутат), московская городская избирательная комиссия, госдума рф, мосгоризбирком
Политика, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Сергей Залетин, Борис Чернышов (депутат), Московская городская избирательная комиссия, Госдума РФ, Мосгоризбирком
На выборах мэра Москвы появился шестой самовыдвиженец

Пенсионер Насиб Гусейн оглы Гасанов стал шестым самовыдвиженцем на выборах мэра Москвы

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пенсионер Насиб Гусейн оглы Гасанов стал шестым самовыдвиженцем на выборах мэра Москвы, таким образом число кандидатов увеличилось до 12 человек, сообщается на сайте Мосгоризбиркома.
Как следует из данных комиссии, 68-летний Гасанов родом из села Узунтапа Иджеванского района Армянской ССР, проживает в Москве, является самовыдвиженцем и пенсионером. Статуса иноагента Гасанов не имеет.
Леонид Зюганов - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Леонид Зюганов подал документы в Мосгоризбирком на выборы мэра Москвы
27 июня, 11:32
В среду, 14 июня, действующий мэр Москвы Сергей Собянин лично подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы на выдвижение. Он выдвинут от партии "Единая Россия".
Партия "Справедливая Россия - патриоты - за правду" выдвинула первого зампреда руководителя фракции Дмитрия Гусева; от партии "Новые люди" на выборы идет вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. "Партия Возрождения России" выдвинула ведущего специалиста методико-аналитического отдела ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" из Подмосковья Сергея Залетина. От КПРФ на выборы идет депутат Мосгордумы Леонид Зюганов; а от ЛДПР - вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
На пост мэра Москвы в качестве самовыдвиженцев выдвинулись трое мужчин: один из них - 59-летний Александр Горлов из Саратова, работающий электромонтером, второй - 33-летний Иосиф Джагаев, не имеющий места жительства в пределах РФ, работает генеральным директором одной из компаний, а также 43-летний директор благотворительного фонда Павел Новиков. И две женщины - 47-летняя Жанна Горбачева, которая является муниципальным депутатом московского округа Северное Тушино, она ранее сообщила, что планирует снять свою кандидатуру, и генеральный директор одной из московских компаний Александра Тищенко.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. 8 июня на заседании Московская городская избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов мэра Москвы в течение трех дней с 8 по 10 сентября.
Дмитрий Гусев - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Эсеры выдвинули кандидата на выборы мэра Москвы
20 июня, 21:26
 
ПолитикаМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей СобянинСергей ЗалетинБорис Чернышов (депутат)Московская городская избирательная комиссияГосдума РФМосгоризбирком
 
 
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