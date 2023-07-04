https://ria.ru/20230704/marochko-1882049906.html
Марочко заявил, что у ВСУ стало меньше западной техники
Марочко заявил, что у ВСУ стало меньше западной техники - РИА Новости, 04.07.2023
Марочко заявил, что у ВСУ стало меньше западной техники
На первой линии обороны краснолиманского направления отмечается снижение присутствия западной техники и вооружения, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T07:31
2023-07-04T07:31
2023-07-04T07:37
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
андрей марочко
су-34
безопасность
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. На первой линии обороны краснолиманского направления отмечается снижение присутствия западной техники и вооружения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля линии боевого соприкосновения на Сватовско-Кременском участке отмечена тенденция к увеличению применения вооружения и техники советского образца и снижению использования украинскими боевиками поставляемого западом "ленд-лиза", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что с некоторых украинских позиций второй и третьей линии обороны также выведены западные самоходные артиллерийские установки и бронетранспортеры. Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили три пункта временной дислокации и один опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук.
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882048268.html
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россия, луганская народная республика, андрей марочко, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Су-34, Безопасность
Марочко заявил, что у ВСУ стало меньше западной техники
Марочко: западной техники на Краснолиманском направлении стало меньше