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При украинском обстреле Макеевки в ДНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 04.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/makeevka-1882248778.html
При украинском обстреле Макеевки в ДНР пострадали три мирных жителя
При украинском обстреле Макеевки в ДНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 04.07.2023
При украинском обстреле Макеевки в ДНР пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T20:35
2023-07-04T20:35
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 июля по состоянию на 19.30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Абакумова, 23, ранен мужчина 1938 года рождения; по улице Урожайной, 53, ранен мужчина 1999 года рождения - по улице Урожайной, 55, ранена женщина 1960 года рождения", - рассказали в представительстве.Также сообщается, что в результате обстрелов Петровского района Донецка пострадал мужчина 1970 года рождения. Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Макеевке 10 ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882083677.html
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макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Макеевки в ДНР пострадали три мирных жителя

В ДНР сообщили, что при украинском обстреле Макеевки пострадали три мирных жителя

© Фото : Официальный сайт Министерства обороны УкраиныРабота артиллерии ВСУ
Работа артиллерии ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Официальный сайт Министерства обороны Украины
Работа артиллерии ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 июля по состоянию на 19.30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Абакумова, 23, ранен мужчина 1938 года рождения; по улице Урожайной, 53, ранен мужчина 1999 года рождения - по улице Урожайной, 55, ранена женщина 1960 года рождения", - рассказали в представительстве.
Также сообщается, что в результате обстрелов Петровского района Донецка пострадал мужчина 1970 года рождения.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Макеевке 10 ракет из РСЗО.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.07.2023
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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