https://ria.ru/20230704/makeevka-1882248778.html

При украинском обстреле Макеевки в ДНР пострадали три мирных жителя

При украинском обстреле Макеевки в ДНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 04.07.2023

При украинском обстреле Макеевки в ДНР пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T20:35

2023-07-04T20:35

2023-07-04T20:35

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 июля по состоянию на 19.30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Абакумова, 23, ранен мужчина 1938 года рождения; по улице Урожайной, 53, ранен мужчина 1999 года рождения - по улице Урожайной, 55, ранена женщина 1960 года рождения", - рассказали в представительстве.Также сообщается, что в результате обстрелов Петровского района Донецка пострадал мужчина 1970 года рождения. Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Макеевке 10 ракет из РСЗО.

https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882083677.html

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины