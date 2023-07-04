https://ria.ru/20230704/makeevka-1882248778.html
При украинском обстреле Макеевки в ДНР пострадали три мирных жителя
При украинском обстреле Макеевки в ДНР пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 04.07.2023
При украинском обстреле Макеевки в ДНР пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T20:35
2023-07-04T20:35
2023-07-04T20:35
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 июля по состоянию на 19.30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Абакумова, 23, ранен мужчина 1938 года рождения; по улице Урожайной, 53, ранен мужчина 1999 года рождения - по улице Урожайной, 55, ранена женщина 1960 года рождения", - рассказали в представительстве.Также сообщается, что в результате обстрелов Петровского района Донецка пострадал мужчина 1970 года рождения. Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили по Макеевке 10 ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882083677.html
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макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Макеевки в ДНР пострадали три мирных жителя
В ДНР сообщили, что при украинском обстреле Макеевки пострадали три мирных жителя