https://ria.ru/20230704/kurily-1882053002.html

Трутнев раскритиковал работу Корпорации развития Дальнего Востока

Трутнев раскритиковал работу Корпорации развития Дальнего Востока - РИА Новости, 04.07.2023

Трутнев раскритиковал работу Корпорации развития Дальнего Востока

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев во вторник на совещании по вопросу функционирования преференциального... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:11

2023-07-04T08:11

2023-07-04T08:11

экономика

курильские острова

россия

дальний восток

михаил мишустин

юрий трутнев

корпорация развития

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июл – РИА Новости. Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев во вторник на совещании по вопросу функционирования преференциального режима на островах Курильской гряды подверг критике работу Корпорации развития Дальнего Востока. В рамках рабочего визита вице-премьер в понедельник работал на Сахалине, а во вторник прилетел на Курилы. "Я хочу сразу сказать, обычно не начинаю совещание с выводов, но мы уже здесь полдня поработали, считаю работу Корпорации развития Дальнего Востока по развитию Курильских островов недостаточной. Я считаю, что большее внимание развитию Курил надо проявлять и руководству Сахалинской области", - заявил Трутнев. Он отметил уникальный характер Курильских островов как форпоста Российской Федерации, жизнь здесь должна быть как можно более активной. Зампред подчеркнул, что проекты пока реализуются только компанией "Гидрострой" Александра Верховского. "Мы ему, конечно, за это благодарны, но, если он будет единственным инвестором на Курильских островах, наверное, это будет немножечко неправильно", - сказал Трутнев. Вице-премьер напомнил, что в 2021 году председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил создать максимально льготный преференциальный режим на Курильских островах. Был принят соответствующий федеральный закон, внесены изменения в Налоговый кодекс. Инвесторы на 20 лет освобождены от налогов на прибыль, имущество, обнулены транспортные и земляные налоги. Страховые взносы установлены на уровне 7,6%, то есть в четыре раза ниже обычной ставки. "Сам по себе механизм предоставления налоговых льгот упрощен: достаточно направить в налоговый орган соответствующее уведомление. Такие уведомления сегодня существуют от 14 компаний", - отметил Трутнев. Он призвал коллег развивать Курилы не из Москвы, а на самих островах.

https://realty.ria.ru/20230703/trutnev-1881826998.html

https://ria.ru/20230515/kurilskie-1871822629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, курильские острова, россия, дальний восток, михаил мишустин, юрий трутнев, корпорация развития