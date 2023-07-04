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ФСБ и историки рассказали о деятельности бандеровцев в Крыму в годы войны - РИА Новости, 04.07.2023
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18:04 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/krym-1882221730.html
ФСБ и историки рассказали о деятельности бандеровцев в Крыму в годы войны
ФСБ и историки рассказали о деятельности бандеровцев в Крыму в годы войны - РИА Новости, 04.07.2023
ФСБ и историки рассказали о деятельности бандеровцев в Крыму в годы войны
Специальные походные группы украинских националистов переместились в Крым после его оккупации в годы войны для вербовки граждан и распространения... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:04
2023-07-04T18:04
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
республика крым
ссср
украина
организация украинских националистов
без срока давности
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Специальные походные группы украинских националистов переместились в Крым после его оккупации в годы войны для вербовки граждан и распространения националистической идеологии, многие из них сотрудничали с немецкими властями и замешаны в преступлениях, рассказали участники пресс-конференции "Украинский национализм: от Великой Отечественной войны до наших дней" в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе. Документы о деятельности украинских националистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны были рассекречены ФСБ 22 июня 2023 года. "Известны некоторые деятели этой организации. Отдельные из членов ОУН* (организация украинских националистов*, признана в России экстремистской), которые в Крыму занимались активной пропагандистской деятельностью, также работали и сотрудничали с немецкими спецслужбами: они были переводчиками, охранниками, полицаями, другими представителями оккупационных властей в администрациях, в том числе в Симферополе. Эта тесная связь обуславливает ту преступную деятельность, которой занимались эти представители. Некоторые из них, судя по материалам следственных дел, напрямую занимались предательством, убийствами мирных граждан и совершением других уголовных преступлений", - сказал представитель УФСБ России по Крыму и Севастополю Игорь Верешков. По словам историка, профессора кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Олега Романько, в Крым во время оккупации отправились представители двух основных групп националистов – так называемые "бандеровцы" и "мельниковцы". "Обе организации создавали южные походные группы ОУН*. "Мельниковцы" в единичном количестве добрались до Крыма и неорганизованно, это есть в рассекреченных документах. А вот "бандеровцы" попытались сюда проникнуть, у них была своя южная походная группа... Ее возглавил некий Зиновий Матла, который руководил ни много ни мало организацией украинских националистов* в Вене, это была серьезная ячейка. И вот из нее выделилась подгруппа "Крым", которая должна была заниматься распространением националистической идеологии, вербовкой новых членов. Группой руководил выходец из Галиции Василий Теслер", - рассказал Романько. Работа украинских националистов в Крыму потерпела фиаско, отметил он. Это связано, по его мнению, с тем, что "сознательных украинцев" на полуострове было мало, а кроме того, приходилось испытывать конкуренцию со стороны других националистических комитетов, которые работали в Крыму в период фашистской оккупации. Документы, которые были рассекречены в июне, свидетельствуют о целенаправленной работе ОУН* по распространению своей идеологии, вербовке членов добровольческих националистических батальонов и карательных отрядов, участвовавших в преступлениях против мирных граждан и военнопленных, тесном сотрудничестве украинских националистов с немецко-фашистскими оккупантами Крымского полуострова. Передача копий секретных документов состоялась в рамках проекта "Без срока давности".* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20221014/rvio-1823880875.html
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россия
республика крым
ссср
украина
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, республика крым, ссср, украина, организация украинских националистов, без срока давности
Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Республика Крым, СССР, Украина, Организация украинских националистов, Без срока давности
ФСБ и историки рассказали о деятельности бандеровцев в Крыму в годы войны

ФСБ: украинские националисты в Крыму в годы войны занимались агитацией и вербовкой

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкРазрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе
Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Специальные походные группы украинских националистов переместились в Крым после его оккупации в годы войны для вербовки граждан и распространения националистической идеологии, многие из них сотрудничали с немецкими властями и замешаны в преступлениях, рассказали участники пресс-конференции "Украинский национализм: от Великой Отечественной войны до наших дней" в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
Документы о деятельности украинских националистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны были рассекречены ФСБ 22 июня 2023 года.
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"Известны некоторые деятели этой организации. Отдельные из членов ОУН* (организация украинских националистов*, признана в России экстремистской), которые в Крыму занимались активной пропагандистской деятельностью, также работали и сотрудничали с немецкими спецслужбами: они были переводчиками, охранниками, полицаями, другими представителями оккупационных властей в администрациях, в том числе в Симферополе. Эта тесная связь обуславливает ту преступную деятельность, которой занимались эти представители. Некоторые из них, судя по материалам следственных дел, напрямую занимались предательством, убийствами мирных граждан и совершением других уголовных преступлений", - сказал представитель УФСБ России по Крыму и Севастополю Игорь Верешков.
По словам историка, профессора кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Олега Романько, в Крым во время оккупации отправились представители двух основных групп националистов – так называемые "бандеровцы" и "мельниковцы". "Обе организации создавали южные походные группы ОУН*. "Мельниковцы" в единичном количестве добрались до Крыма и неорганизованно, это есть в рассекреченных документах. А вот "бандеровцы" попытались сюда проникнуть, у них была своя южная походная группа... Ее возглавил некий Зиновий Матла, который руководил ни много ни мало организацией украинских националистов* в Вене, это была серьезная ячейка. И вот из нее выделилась подгруппа "Крым", которая должна была заниматься распространением националистической идеологии, вербовкой новых членов. Группой руководил выходец из Галиции Василий Теслер", - рассказал Романько.
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Работа украинских националистов в Крыму потерпела фиаско, отметил он. Это связано, по его мнению, с тем, что "сознательных украинцев" на полуострове было мало, а кроме того, приходилось испытывать конкуренцию со стороны других националистических комитетов, которые работали в Крыму в период фашистской оккупации.
Документы, которые были рассекречены в июне, свидетельствуют о целенаправленной работе ОУН* по распространению своей идеологии, вербовке членов добровольческих националистических батальонов и карательных отрядов, участвовавших в преступлениях против мирных граждан и военнопленных, тесном сотрудничестве украинских националистов с немецко-фашистскими оккупантами Крымского полуострова. Передача копий секретных документов состоялась в рамках проекта "Без срока давности".
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БезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияРеспублика КрымСССРУкраинаОрганизация украинских националистовБез срока давности
 
 
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