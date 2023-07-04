ФСБ и историки рассказали о деятельности бандеровцев в Крыму в годы войны
ФСБ: украинские националисты в Крыму в годы войны занимались агитацией и вербовкой
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкРазрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе
Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Специальные походные группы украинских националистов переместились в Крым после его оккупации в годы войны для вербовки граждан и распространения националистической идеологии, многие из них сотрудничали с немецкими властями и замешаны в преступлениях, рассказали участники пресс-конференции "Украинский национализм: от Великой Отечественной войны до наших дней" в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
Документы о деятельности украинских националистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны были рассекречены ФСБ 22 июня 2023 года.
"Известны некоторые деятели этой организации. Отдельные из членов ОУН* (организация украинских националистов*, признана в России экстремистской), которые в Крыму занимались активной пропагандистской деятельностью, также работали и сотрудничали с немецкими спецслужбами: они были переводчиками, охранниками, полицаями, другими представителями оккупационных властей в администрациях, в том числе в Симферополе. Эта тесная связь обуславливает ту преступную деятельность, которой занимались эти представители. Некоторые из них, судя по материалам следственных дел, напрямую занимались предательством, убийствами мирных граждан и совершением других уголовных преступлений", - сказал представитель УФСБ России по Крыму и Севастополю Игорь Верешков.
По словам историка, профессора кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Олега Романько, в Крым во время оккупации отправились представители двух основных групп националистов – так называемые "бандеровцы" и "мельниковцы". "Обе организации создавали южные походные группы ОУН*. "Мельниковцы" в единичном количестве добрались до Крыма и неорганизованно, это есть в рассекреченных документах. А вот "бандеровцы" попытались сюда проникнуть, у них была своя южная походная группа... Ее возглавил некий Зиновий Матла, который руководил ни много ни мало организацией украинских националистов* в Вене, это была серьезная ячейка. И вот из нее выделилась подгруппа "Крым", которая должна была заниматься распространением националистической идеологии, вербовкой новых членов. Группой руководил выходец из Галиции Василий Теслер", - рассказал Романько.
Работа украинских националистов в Крыму потерпела фиаско, отметил он. Это связано, по его мнению, с тем, что "сознательных украинцев" на полуострове было мало, а кроме того, приходилось испытывать конкуренцию со стороны других националистических комитетов, которые работали в Крыму в период фашистской оккупации.
Документы, которые были рассекречены в июне, свидетельствуют о целенаправленной работе ОУН* по распространению своей идеологии, вербовке членов добровольческих националистических батальонов и карательных отрядов, участвовавших в преступлениях против мирных граждан и военнопленных, тесном сотрудничестве украинских националистов с немецко-фашистскими оккупантами Крымского полуострова. Передача копий секретных документов состоялась в рамках проекта "Без срока давности".
* Запрещенная в России экстремистская организация