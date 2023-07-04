https://ria.ru/20230704/krym-1882221730.html

ФСБ и историки рассказали о деятельности бандеровцев в Крыму в годы войны

ФСБ и историки рассказали о деятельности бандеровцев в Крыму в годы войны - РИА Новости, 04.07.2023

ФСБ и историки рассказали о деятельности бандеровцев в Крыму в годы войны

Специальные походные группы украинских националистов переместились в Крым после его оккупации в годы войны для вербовки граждан и распространения... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:04

2023-07-04T18:04

2023-07-04T18:04

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

республика крым

ссср

украина

организация украинских националистов

без срока давности

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Специальные походные группы украинских националистов переместились в Крым после его оккупации в годы войны для вербовки граждан и распространения националистической идеологии, многие из них сотрудничали с немецкими властями и замешаны в преступлениях, рассказали участники пресс-конференции "Украинский национализм: от Великой Отечественной войны до наших дней" в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе. Документы о деятельности украинских националистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны были рассекречены ФСБ 22 июня 2023 года. "Известны некоторые деятели этой организации. Отдельные из членов ОУН* (организация украинских националистов*, признана в России экстремистской), которые в Крыму занимались активной пропагандистской деятельностью, также работали и сотрудничали с немецкими спецслужбами: они были переводчиками, охранниками, полицаями, другими представителями оккупационных властей в администрациях, в том числе в Симферополе. Эта тесная связь обуславливает ту преступную деятельность, которой занимались эти представители. Некоторые из них, судя по материалам следственных дел, напрямую занимались предательством, убийствами мирных граждан и совершением других уголовных преступлений", - сказал представитель УФСБ России по Крыму и Севастополю Игорь Верешков. По словам историка, профессора кафедры истории России КФУ им. В.И. Вернадского Олега Романько, в Крым во время оккупации отправились представители двух основных групп националистов – так называемые "бандеровцы" и "мельниковцы". "Обе организации создавали южные походные группы ОУН*. "Мельниковцы" в единичном количестве добрались до Крыма и неорганизованно, это есть в рассекреченных документах. А вот "бандеровцы" попытались сюда проникнуть, у них была своя южная походная группа... Ее возглавил некий Зиновий Матла, который руководил ни много ни мало организацией украинских националистов* в Вене, это была серьезная ячейка. И вот из нее выделилась подгруппа "Крым", которая должна была заниматься распространением националистической идеологии, вербовкой новых членов. Группой руководил выходец из Галиции Василий Теслер", - рассказал Романько. Работа украинских националистов в Крыму потерпела фиаско, отметил он. Это связано, по его мнению, с тем, что "сознательных украинцев" на полуострове было мало, а кроме того, приходилось испытывать конкуренцию со стороны других националистических комитетов, которые работали в Крыму в период фашистской оккупации. Документы, которые были рассекречены в июне, свидетельствуют о целенаправленной работе ОУН* по распространению своей идеологии, вербовке членов добровольческих националистических батальонов и карательных отрядов, участвовавших в преступлениях против мирных граждан и военнопленных, тесном сотрудничестве украинских националистов с немецко-фашистскими оккупантами Крымского полуострова. Передача копий секретных документов состоялась в рамках проекта "Без срока давности".* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20221014/rvio-1823880875.html

https://ria.ru/20220323/natsionalizm-1783413650.html

https://ria.ru/20230523/konovalets-1873448332.html

россия

республика крым

ссср

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, республика крым, ссср, украина, организация украинских националистов, без срока давности