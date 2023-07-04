https://ria.ru/20230704/komary-1882217800.html

Москвичам посоветовали спасаться от комаров эфирными маслами и чесноком

Москвичам посоветовали спасаться от комаров эфирными маслами и чесноком - РИА Новости, 04.07.2023

Москвичам посоветовали спасаться от комаров эфирными маслами и чесноком

Спасаться от комаров лучше природными репеллентами, например, эвкалиптовым и лавандовым маслами, сушеной ромашкой или мятой, дольками чеснока, сообщает... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:44

2023-07-04T17:44

2023-07-04T17:44

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спасаться от комаров лучше природными репеллентами, например, эвкалиптовым и лавандовым маслами, сушеной ромашкой или мятой, дольками чеснока, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Отмечается, что в июне особенно заметна активность комаров, а с середины июля появятся слепни, потом – кровососки. Комары также могут оказаться переносчиками различных болезней, однако в Москве и Подмосковье опасаться их укусов не стоит. "Аллергикам все же надо быть настороже: укус комара может вызвать аллергическую реакцию. Специалисты Мосприроды подобрали экологичные средства для защиты от комаров, которые отпугнут надоедливых насекомых и не навредят природе. Считается, что природные репелленты, например, эфирные масла, могут буквально творить чудеса", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесенных на кожу, могут стать надежными "телохранителями". А запах сушеной ромашки или мяты воздействует на нервную систему насекомых, и они надолго исчезнут из жилища. "А всего несколько измельченных долек чеснока, разложенные по углам комнаты, избавят от комаров как минимум на 10 часов", - дополняется в сообщении. Отмечается, что комары, как и другие живые организмы, играют существенную роль в экосистеме природных территорий. В пищевой цепи они являются кормом для многих птиц, летучих мышей, рыб, рептилий и амфибий, черепах, ящериц, змей. А также комары способствуют опылению растений.

https://ria.ru/20230610/opasnost-1877343096.html

https://ria.ru/20220616/biooruzhie-1795838466.html

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общество, москва, московская область (подмосковье)