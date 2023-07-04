https://ria.ru/20230704/knigi-1882097757.html

Премия "Большая книга" открыла народное голосование

Премия "Большая книга" открыла народное голосование - РИА Новости, 04.07.2023

Премия "Большая книга" открыла народное голосование

Национальная литературная премия "Большая книга" открыла народное голосование на LiveLib, сообщает пресс-служба "ЛитРес". Победителя назовут в конце 2023 года. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:19

2023-07-04T12:19

2023-07-04T12:19

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Национальная литературная премия "Большая книга" открыла народное голосование на LiveLib, сообщает пресс-служба "ЛитРес". Победителя назовут в конце 2023 года. "В 2022 году количество читателей, принявших участие в народном голосовании, составило более 5 500 человек. Я уверен, что в этом сезоне наши пользователи проявят не меньший интерес к произведениям финалистов", — сказал генеральный директор "ЛитРес" Сергей Анурьев."Большую книгу" учредили в 2005-м. Каждый год присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Победитель получает три миллиона рублей. Занявший второе место автор – полтора миллиона рублей, а третье — миллион рублей. В 2023 году на премию номинировали 322 произведения писателей из 73 городов России от Архангельска до Махачкалы и от Калининграда до Южно-Сахалинска. Список финалистов "Большой книги" огласили 1 июня. Среди претендентов на победу Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Алексей Сальников и другие.

https://ria.ru/20230606/knigi-1876457852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, что почитать, большая книга