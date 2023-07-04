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Премия "Большая книга" открыла народное голосование - РИА Новости, 04.07.2023
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Культура
 
12:19 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/knigi-1882097757.html
Премия "Большая книга" открыла народное голосование
Премия "Большая книга" открыла народное голосование - РИА Новости, 04.07.2023
Премия "Большая книга" открыла народное голосование
Национальная литературная премия "Большая книга" открыла народное голосование на LiveLib, сообщает пресс-служба "ЛитРес". Победителя назовут в конце 2023 года. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:19
2023-07-04T12:19
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Национальная литературная премия "Большая книга" открыла народное голосование на LiveLib, сообщает пресс-служба "ЛитРес". Победителя назовут в конце 2023 года. "В 2022 году количество читателей, принявших участие в народном голосовании, составило более 5 500 человек. Я уверен, что в этом сезоне наши пользователи проявят не меньший интерес к произведениям финалистов", — сказал генеральный директор "ЛитРес" Сергей Анурьев."Большую книгу" учредили в 2005-м. Каждый год присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Победитель получает три миллиона рублей. Занявший второе место автор – полтора миллиона рублей, а третье — миллион рублей. В 2023 году на премию номинировали 322 произведения писателей из 73 городов России от Архангельска до Махачкалы и от Калининграда до Южно-Сахалинска. Список финалистов "Большой книги" огласили 1 июня. Среди претендентов на победу Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Алексей Сальников и другие.
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новости культуры, книги, что почитать, большая книга
Культура, Новости культуры, книги, что почитать, Большая книга
Премия "Большая книга" открыла народное голосование

Премия "Большая книга" открыла народное голосование в Сети

© BookmateЛоготип премии "Большая книга"
Логотип премии Большая книга
© Bookmate
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Национальная литературная премия "Большая книга" открыла народное голосование на LiveLib, сообщает пресс-служба "ЛитРес". Победителя назовут в конце 2023 года.
«
"В 2022 году количество читателей, принявших участие в народном голосовании, составило более 5 500 человек. Я уверен, что в этом сезоне наши пользователи проявят не меньший интерес к произведениям финалистов", — сказал генеральный директор "ЛитРес" Сергей Анурьев.
"Большую книгу" учредили в 2005-м. Каждый год присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Победитель получает три миллиона рублей. Занявший второе место автор – полтора миллиона рублей, а третье — миллион рублей.
В 2023 году на премию номинировали 322 произведения писателей из 73 городов России от Архангельска до Махачкалы и от Калининграда до Южно-Сахалинска. Список финалистов "Большой книги" огласили 1 июня. Среди претендентов на победу Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Алексей Сальников и другие.
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