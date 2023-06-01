https://ria.ru/20230601/knigi-1875493177.html
Захар Прилепин стал финалистом премии "Большая книга"
Захар Прилепин стал финалистом премии "Большая книга" - РИА Новости, 01.06.2023
Захар Прилепин стал финалистом премии "Большая книга"
Названы финалисты 18-го сезона Национальной литературной премии "Большая книга", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:45
2023-06-01T14:45
2023-06-01T14:59
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антон носик
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Названы финалисты 18-го сезона Национальной литературной премии "Большая книга", сообщает пресс-служба проекта. "Список финалистов восемнадцатого сезона Национальной литературной премии "Большая книга" удивит многих знатоков и любителей русской литературы своей обширностью: впервые за много лет в нем заявлено максимально возможное количество книг – пятнадцать", – говорит председатель Литературной академии – жюри премии "Большая книга" Дмитрий Бак.В шорт-листе произведения писателей из восьми городов: Браслав (Белоруссия), Великий Новгород, Владивосток, Екатеринбург, Москва, Самара, Санкт-Петербург и Чебоксары.На премию претендуют Василий Авченко ("Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем"), Юрий Буйда ("Дар речи"), Оксана Васякина ("Роза"), Эдуард Веркин ("cнарк снарк. Книга 1: Чагинск", "cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада"), Михаил Визель ("Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трёх эпох Интернета в России").Кроме того, в шорт-листе указаны Евгений Водолазкин ("Чагин"), Дмитрий Захаров ("Комитет охраны мостов"), Алексей Колмогоров ("ОТМА. Спасение Романовых"), Евгений Кремчуков ("Волшебный хор").В коротком списке также значатся Родион Мариничев ("Комендань"), Хелена Побяржина ("Валсарб"), Захар Прилепин ("Шолохов. Незаконный"), Алексей Сальников ("Оккульттрегер"), Михаил Турбин ("Выше ноги от земли"), Александра Шалашова ("Салюты на той стороне").Награды лауреатам премии вручат на торжественной церемонии в Доме Пашкова в декабре."Большая книга" огласила длинный список 18-го сезона в конце апреля. В нем числился 51 номинант.
https://ria.ru/20230512/knigi-1871290655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, большая книга, дмитрий бак, юрий буйда, антон носик, захар прилепин, евгений водолазкин, алексей сальников
Культура, Новости культуры, Книги, Большая книга, Дмитрий Бак, Юрий Буйда, Антон Носик, Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Алексей Сальников
Захар Прилепин стал финалистом премии "Большая книга"
Захар Прилепин и Евгений Водолазкин стали финалистами премии "Большая книга"
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Названы финалисты 18-го сезона Национальной литературной премии "Большая книга", сообщает пресс-служба проекта.
«
"Список финалистов восемнадцатого сезона Национальной литературной премии "Большая книга" удивит многих знатоков и любителей русской литературы своей обширностью: впервые за много лет в нем заявлено максимально возможное количество книг – пятнадцать", – говорит председатель Литературной академии – жюри премии "Большая книга" Дмитрий Бак.
В шорт-листе произведения писателей из восьми городов: Браслав (Белоруссия), Великий Новгород, Владивосток, Екатеринбург, Москва, Самара, Санкт-Петербург и Чебоксары.
На премию претендуют Василий Авченко ("Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем"), Юрий Буйда ("Дар речи"), Оксана Васякина ("Роза"), Эдуард Веркин ("cнарк снарк. Книга 1: Чагинск", "cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада"), Михаил Визель ("Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трёх эпох Интернета в России").
Кроме того, в шорт-листе указаны Евгений Водолазкин ("Чагин"), Дмитрий Захаров ("Комитет охраны мостов"), Алексей Колмогоров ("ОТМА. Спасение Романовых"), Евгений Кремчуков ("Волшебный хор").
В коротком списке также значатся Родион Мариничев ("Комендань"), Хелена Побяржина ("Валсарб"), Захар Прилепин ("Шолохов. Незаконный"), Алексей Сальников ("Оккульттрегер"), Михаил Турбин ("Выше ноги от земли"), Александра Шалашова ("Салюты на той стороне").
Награды лауреатам премии вручат на торжественной церемонии в Доме Пашкова в декабре.
"Большая книга" огласила
длинный список 18-го сезона в конце апреля. В нем числился 51 номинант.
Вышла новая книга Прилепина "Координата Z"