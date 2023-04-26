https://ria.ru/20230426/knigi-1867858196.html

Премия "Большая книга" огласила список номинантов

Премия "Большая книга" огласила список номинантов - РИА Новости, 26.04.2023

Премия "Большая книга" огласила список номинантов

Национальная литературная премия "Большая книга" огласила длинный список восемнадцатого сезона, сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:26

2023-04-26T15:26

2023-04-26T15:26

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Национальная литературная премия "Большая книга" огласила длинный список восемнадцатого сезона, сообщает пресс-служба мероприятия. В него попали 51 произведение авторов из 16 городов России, а также четырех стран мира: Австрии, Белоруссии, Великобритании и Грузии.По словам директора Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрия Бака, в лонг-листе есть три интриги. В длинном списке значатся Василий Авченко ("Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем"), Ольга Аникина ("Назови меня по имени"), Михаил Бару ("Скатерть английской королевы"), Павел Басинский и Екатерина Барбаняга ("Алиса в русском Зазеркалье"), Оксана Васякина ("Роза"), Евгений Водолазкин ("Чагин"), Захар Прилепин ("Шолохов. Незаконный") и другие. Список финалистов объявят 1 июня. Ранее сообщалось о том, что в Москве пройдут "Русские чтения Победы".

https://ria.ru/20230425/festival-1867634298.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, большая книга