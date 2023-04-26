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Премия "Большая книга" огласила список номинантов - РИА Новости, 26.04.2023
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Культура
 
15:26 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/knigi-1867858196.html
Премия "Большая книга" огласила список номинантов
Премия "Большая книга" огласила список номинантов - РИА Новости, 26.04.2023
Премия "Большая книга" огласила список номинантов
Национальная литературная премия "Большая книга" огласила длинный список восемнадцатого сезона, сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:26
2023-04-26T15:26
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Национальная литературная премия "Большая книга" огласила длинный список восемнадцатого сезона, сообщает пресс-служба мероприятия. В него попали 51 произведение авторов из 16 городов России, а также четырех стран мира: Австрии, Белоруссии, Великобритании и Грузии.По словам директора Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрия Бака, в лонг-листе есть три интриги. В длинном списке значатся Василий Авченко ("Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем"), Ольга Аникина ("Назови меня по имени"), Михаил Бару ("Скатерть английской королевы"), Павел Басинский и Екатерина Барбаняга ("Алиса в русском Зазеркалье"), Оксана Васякина ("Роза"), Евгений Водолазкин ("Чагин"), Захар Прилепин ("Шолохов. Незаконный") и другие. Список финалистов объявят 1 июня. Ранее сообщалось о том, что в Москве пройдут "Русские чтения Победы".
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новости культуры, книги, большая книга
Культура, Новости культуры, Книги, Большая книга
Премия "Большая книга" огласила список номинантов

В список номинантов 18 сезона премии "Большая книга" вошло 51 произведение

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦеремония вручения национальной литературной премии "Большая книга"
Церемония вручения национальной литературной премии Большая книга - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Национальная литературная премия "Большая книга" огласила длинный список восемнадцатого сезона, сообщает пресс-служба мероприятия.
В него попали 51 произведение авторов из 16 городов России, а также четырех стран мира: Австрии, Белоруссии, Великобритании и Грузии.
По словам директора Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрия Бака, в лонг-листе есть три интриги.
«
"Во-первых, сравнительно большое количество поэтов, внезапно (или ожидаемо) обратившихся к прозе. Далее, окончательная консолидация очередного "поколения тридцатилетних": такие названия соответствующих обойм появлялись в 1920-е годы, в семидесятые и девяностые – наступило для них новое время. Наконец – отсутствие явных претендентов на победу "по совокупности заслуг", — отметил Бак.
В длинном списке значатся Василий Авченко ("Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем"), Ольга Аникина ("Назови меня по имени"), Михаил Бару ("Скатерть английской королевы"), Павел Басинский и Екатерина Барбаняга ("Алиса в русском Зазеркалье"), Оксана Васякина ("Роза"), Евгений Водолазкин ("Чагин"), Захар Прилепин ("Шолохов. Незаконный") и другие.
Список финалистов объявят 1 июня.
Ранее сообщалось о том, что в Москве пройдут "Русские чтения Победы".
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