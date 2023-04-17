https://ria.ru/20230417/muzei-1865835008.html

В Москве пройдут "Русские чтения Победы"

В Москве пройдут "Русские чтения Победы" - РИА Новости, 17.04.2023

В Москве пройдут "Русские чтения Победы"

В Музее Победы состоятся "Русские чтения Победы", сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:15

2023-04-17T18:15

2023-04-17T18:15

культура

новости культуры

книги

музей победы

расул гамзатов

чингиз айтматов

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Музее Победы состоятся "Русские чтения Победы", сообщает пресс-служба институции. Среди авторов Расул Гамзатов, Константин Симонов, Семен Гудзенко, Чингиз Айтматов, Юрий Яковлев, Влад Маленко и другие. Также дадут старт акции "Книга – фронту!" по сбору произведений для участников СВО.В мероприятии будут участвовать руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, депутаты Александр Ющенко и Михаил Киселев, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, российский музыкант и композитор SHAMAN, заслуженная артистка РФ Дарья Мороз, актеры театра и кино Антон Шагин и Георгий Мартиросян, телеведущая Полина Цветкова, российский поэт Влад Маленко, музыканты НАТАН, Егор Шип и Анет Сай, актрисы Оксана Сташенко и Карина Каграманян. Ведущие чтений – журналист Марина Ким и актер театра и кино Константин Соловьев. Гости — школьники, студенты, юные общественные деятели, волонтеры, кадеты и другие. Мероприятие приурочено к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и состоится 4 мая 2023 года. Ранее сообщалось, что Александр Домогаров исполнит песни Владимира Высоцкого в музыкальном спектакле на сцене Кремлевского дворца.

https://ria.ru/20230417/drapeko-1865808235.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, музей победы, расул гамзатов, чингиз айтматов