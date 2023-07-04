https://ria.ru/20230704/kitay-1882057724.html

США могут ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений, пишут СМИ

США могут ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2023

США могут ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений, пишут СМИ

Белый дом готовится ограничить доступ к услугам облачных вычислений для китайских компаний, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:53

2023-07-04T08:53

2023-07-04T08:53

в мире

сша

китай

пекин

джо байден

энтони блинкен

си цзиньпин

microsoft corporation

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Белый дом готовится ограничить доступ к услугам облачных вычислений для китайских компаний, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. "Администрация (президента США Джо) Байдена готовится ограничить доступ китайских компаний к американским услугам облачных вычислений", - пишет издание. По информации газеты, среди компаний, которым, скорее всего, придется получать правительственное разрешение на предоставление услуг, могут оказаться Amazon и Microsoft. Согласно изданию, о новых ограничениях будет заявлено в ближайшие недели. Отмечается, что американские чиновники и законодатели также рассматривают возможность ограничить деятельность в США китайских провайдеров "облачных" сервисов, например, Alibaba и Tencent. Отношения между КНР и США находятся в крайне напряженной стадии. Смягчить разногласия был призван состоявшийся 18-19 июня визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии. Очередной протест китайской дипломатии вызвал арест на прошлой неделе граждан КНР по делу о поставках в Мексику химических вещества для производства и последующей продажи в США синтетических наркотиков.

https://ria.ru/20230628/blinken-1880963160.html

https://ria.ru/20230625/otnosheniya-1880359297.html

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китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, пекин, джо байден, энтони блинкен, си цзиньпин, microsoft corporation, amazon