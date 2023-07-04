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США могут ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений, пишут СМИ
США могут ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2023
США могут ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений, пишут СМИ
Белый дом готовится ограничить доступ к услугам облачных вычислений для китайских компаний, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:53
2023-07-04T08:53
2023-07-04T08:53
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китай
пекин
джо байден
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си цзиньпин
microsoft corporation
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Белый дом готовится ограничить доступ к услугам облачных вычислений для китайских компаний, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. "Администрация (президента США Джо) Байдена готовится ограничить доступ китайских компаний к американским услугам облачных вычислений", - пишет издание. По информации газеты, среди компаний, которым, скорее всего, придется получать правительственное разрешение на предоставление услуг, могут оказаться Amazon и Microsoft. Согласно изданию, о новых ограничениях будет заявлено в ближайшие недели. Отмечается, что американские чиновники и законодатели также рассматривают возможность ограничить деятельность в США китайских провайдеров "облачных" сервисов, например, Alibaba и Tencent. Отношения между КНР и США находятся в крайне напряженной стадии. Смягчить разногласия был призван состоявшийся 18-19 июня визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, однако вскоре после его возвращения президент США Джо Байден употребил слово "диктатор" в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. Это заявление вызвало резкое негодование Пекина, упрекнувшего Вашингтон в лицемерии. Очередной протест китайской дипломатии вызвал арест на прошлой неделе граждан КНР по делу о поставках в Мексику химических вещества для производства и последующей продажи в США синтетических наркотиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, пекин, джо байден, энтони блинкен, си цзиньпин, microsoft corporation, amazon
В мире, США, Китай, Пекин, Джо Байден, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, Microsoft Corporation, Amazon
США могут ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений, пишут СМИ
WSJ: США готовятся ограничить Китаю доступ к услугам облачных вычислений