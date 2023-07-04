https://ria.ru/20230704/ionov-1882150507.html

Правозащитница назвала обвинения США в адрес активиста Ионова надуманными

Правозащитница назвала обвинения США в адрес активиста Ионова надуманными - РИА Новости, 04.07.2023

Правозащитница назвала обвинения США в адрес активиста Ионова надуманными

Обвинения, выдвинутые США в адрес главы Российского антиглобалистского движения Александра Ионова и других россиян, надуманные, вызывают возмущение, заявила РИА РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:28

2023-07-04T14:28

2023-07-04T14:28

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Обвинения, выдвинутые США в адрес главы Российского антиглобалистского движения Александра Ионова и других россиян, надуманные, вызывают возмущение, заявила РИА Новости во вторник глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада, которую Соединенные Штаты несколько лет назад преследовали на основании сфабрикованных обвинений. Ранее глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого США объявили награду в размере до 10 миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости, что опасается за себя и свою семью из-за большого количества поступающих угроз. Он добавил, что США, позиционирующие себя как эталон демократии и прозрачности, закрыли все эпизоды обвинения против него и не предоставили никакой информации. Ионов подчеркнул, что Вашингтон становится все более нетерпимым к альтернативным мнениям, за которые людям грозят даже реальные тюремные сроки. "Со свободой слова в США ситуация плачевная. Конституционная свобода слова в США себя изжила. Я возмущена подобными обвинениями, выдвинутыми в адрес Александра Ионова и в адрес ряда других общественных деятелей России. Например, Натальи Бурлиновой (руководителя центра поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия", преподавателя МГУ - ред.). Я считаю, что обвинения надуманные", - сказала Тэрада. Правозащитница добавила, что США "создают пул для ведения переговоров", где они могли бы "торговать свободой этих людей, чтобы достигать поставленных перед собой целей на международной арене". Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США". Мира Тэрада родилась в 1988 году в Санкт-Петербурге, а позже переехала в США, где училась в университете в Вашингтоне. В декабре 2018 года Мира была задержана в аэропорту Финляндии по запросу США на основании сфабрикованных обвинений, которые были сняты позднее. В июне 2019 года экстрадирована в США из Финляндии, а в феврале 2020 года приговорена к 30 месяцам тюремного заключения. Вернувшись в Россию, Мира решила посвятить себя защите прав и свобод человека. Сейчас она занимает должность главы Фонда борьбы с репрессиями.

https://ria.ru/20230704/ssha-1882069247.html

https://ria.ru/20230704/aktivist-1882060416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, мира тэрада, россия