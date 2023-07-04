https://ria.ru/20230704/ekonomika-1882136144.html

Страны ШОС будут содействовать развитию открытой мировой экономики

Страны ШОС будут содействовать развитию открытой мировой экономики - РИА Новости, 04.07.2023

Страны ШОС будут содействовать развитию открытой мировой экономики

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены содействовать развитию открытой мировой экономики, обеспечению справедливого доступа на рынки, РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:44

2023-07-04T13:44

2023-07-04T13:45

нью-дели

китай

россия

всемирная торговая организация (вто)

шос

экономика

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены содействовать развитию открытой мировой экономики, обеспечению справедливого доступа на рынки, а также отстаивать многостороннюю торговую систему, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены подтверждают важность дальнейшего совершенствования и реформирования архитектуры глобального экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную, недискриминационную и многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах ВТО, содействовать развитию открытой мировой экономики, обеспечению справедливого доступа на рынки", - сказано в документе. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел во вторник в виртуальном формате в Нью-Дели. Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882133093.html

нью-дели

китай

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нью-дели, китай, россия, всемирная торговая организация (вто), шос, экономика