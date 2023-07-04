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Страны ШОС будут содействовать развитию открытой мировой экономики - РИА Новости, 04.07.2023
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13:44 04.07.2023 (обновлено: 13:45 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/ekonomika-1882136144.html
Страны ШОС будут содействовать развитию открытой мировой экономики
Страны ШОС будут содействовать развитию открытой мировой экономики - РИА Новости, 04.07.2023
Страны ШОС будут содействовать развитию открытой мировой экономики
Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены содействовать развитию открытой мировой экономики, обеспечению справедливого доступа на рынки, РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:44
2023-07-04T13:45
нью-дели
китай
россия
всемирная торговая организация (вто)
шос
экономика
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены содействовать развитию открытой мировой экономики, обеспечению справедливого доступа на рынки, а также отстаивать многостороннюю торговую систему, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов ШОС. "Государства-члены подтверждают важность дальнейшего совершенствования и реформирования архитектуры глобального экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную, недискриминационную и многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах ВТО, содействовать развитию открытой мировой экономики, обеспечению справедливого доступа на рынки", - сказано в документе. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел во вторник в виртуальном формате в Нью-Дели. Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882133093.html
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нью-дели, китай, россия, всемирная торговая организация (вто), шос, экономика
Нью-Дели, Китай, Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), ШОС, Экономика
Страны ШОС будут содействовать развитию открытой мировой экономики

Страны ШОС планируют развивать открытую экономику, обеспечивать доступ на рынки

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены содействовать развитию открытой мировой экономики, обеспечению справедливого доступа на рынки, а также отстаивать многостороннюю торговую систему, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены подтверждают важность дальнейшего совершенствования и реформирования архитектуры глобального экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную, недискриминационную и многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах ВТО, содействовать развитию открытой мировой экономики, обеспечению справедливого доступа на рынки", - сказано в документе.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел во вторник в виртуальном формате в Нью-Дели.
Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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Нью-ДелиКитайРоссияВсемирная торговая организация (ВТО)ШОСЭкономика
 
 
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