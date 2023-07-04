Страны ШОС будут содействовать развитию открытой мировой экономики
Страны ШОС планируют развивать открытую экономику, обеспечивать доступ на рынки
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены содействовать развитию открытой мировой экономики, обеспечению справедливого доступа на рынки, а также отстаивать многостороннюю торговую систему, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены подтверждают важность дальнейшего совершенствования и реформирования архитектуры глобального экономического управления и будут последовательно отстаивать и укреплять открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную, недискриминационную и многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах ВТО, содействовать развитию открытой мировой экономики, обеспечению справедливого доступа на рынки", - сказано в документе.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел во вторник в виртуальном формате в Нью-Дели.
Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.