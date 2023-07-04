https://ria.ru/20230704/ekologiya-1882139236.html
Страны ШОС договорились провести Год экологии
Страны ШОС договорились провести Год экологии - РИА Новости, 04.07.2023
Страны ШОС договорились провести Год экологии
Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились объявить 2024 год Годом экологии ШОС, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:51
2023-07-04T13:51
2023-07-04T13:51
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились объявить 2024 год Годом экологии ШОС, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов организации. "Государства-члены, отмечая значимость сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и предотвращения негативных последствий изменения климата, развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма, договорились объявить 2024 год – Годом экологии ШОС", - говорится в тексте документа. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года и саммит стал кульминацией годичного председательства страны в организации. Для участия в саммите были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.
https://ria.ru/20230704/shos-1882135966.html
https://ria.ru/20230704/mnogopolyarnost-1882134053.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нью-дели, индия, китай, шос
В мире, Нью-Дели, Индия, Китай, ШОС
Страны ШОС договорились провести Год экологии
Страны-члены ШОС договорились объявить 2024-й Годом экологии