https://ria.ru/20230704/ekologiya-1882139236.html

Страны ШОС договорились провести Год экологии

Страны ШОС договорились провести Год экологии - РИА Новости, 04.07.2023

Страны ШОС договорились провести Год экологии

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились объявить 2024 год Годом экологии ШОС, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:51

2023-07-04T13:51

2023-07-04T13:51

в мире

нью-дели

индия

китай

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17440/50/174405047_0:56:601:394_1920x0_80_0_0_38e37dc47539fd2b71e94c82281b938d.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились объявить 2024 год Годом экологии ШОС, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов организации. "Государства-члены, отмечая значимость сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и предотвращения негативных последствий изменения климата, развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма, договорились объявить 2024 год – Годом экологии ШОС", - говорится в тексте документа. Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года и саммит стал кульминацией годичного председательства страны в организации. Для участия в саммите были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.

https://ria.ru/20230704/shos-1882135966.html

https://ria.ru/20230704/mnogopolyarnost-1882134053.html

нью-дели

индия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-дели, индия, китай, шос