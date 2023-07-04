https://ria.ru/20230704/durdyev-1881908849.html

Ораз Дурдыев: надеемся, что пиво на российские стадионы вернется к осени

Ораз Дурдыев: надеемся, что пиво на российские стадионы вернется к осени - РИА Новости, 04.07.2023

Ораз Дурдыев: надеемся, что пиво на российские стадионы вернется к осени

Российским пивоварам удалось сохранить относительно стабильные объемы производства и уровень цен на свою продукцию, несмотря рост себестоимости. Как отрасль... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:00

2023-07-04T10:00

2023-07-04T15:43

интервью

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

союз российских пивоваров

пиво

алкоголь

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Российским пивоварам удалось сохранить относительно стабильные объемы производства и уровень цен на свою продукцию, несмотря рост себестоимости. Как отрасль справляется с текущим проблемами, в каких позициях сохраняется сильная зависимость от импорта, вернется ли пиво в магазинчики на заправках, в интервью РИА Новости рассказал президент крупнейшей пивоваренной компании в России AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Беседовала Елена Орехова.– Как, по вашему мнению, чувствует себя отрасль, растет ли производство?– Прошлый год был крайне сложным, и пивоваренная отрасль, как и другие индустрии, столкнулась с вызовами в отношении сырьевой базы, упаковки, логистики, а также с изменениями потребительского поведения. Часть этих проблем нам удалось оперативно решить, но ситуация, безусловно, отразилась и на объеме производства: мы до сих пор ощущаем последствия этого негативного тренда.По данным Росстата, объемы производства в отрасли за январь-апрель снизились на 0,6%, продажи – на 2,5-2,7%, по данным NielsenIQ. Но несмотря на то, что уже почти середина года, надеемся, что больших потрясений не будет, и индустрия сможет завершить год с нейтральным результатом.– Что значит нейтральный результат – сохранить объем выпуска или умеренно сократить?– Мы прекрасно понимаем, что потребитель сейчас очень чувствителен к цене, поэтому любое повышение быстро сказывается на объемах производства. Пиво – это не продукт первой необходимости, поэтому в случае снижения доходов населения может стать предметом экономии.Кроме того, остаются определенные проблемы, например, с оборудованием и запчастями: их стали закупать в Индии, Китае, что, безусловно, влияет на себестоимость. По этим причинам мы с осторожностью смотрим на этот год, будем надеяться на отсутствие значимых потрясений, чтобы стабилизировать рынок. Мы, как один из крупнейших игроков, влияем на него, но и рынок влияет на нас: от общих процессов мы не оторваны.– Насколько сильно придется компенсировать рост себестоимости повышением цены?– Как уже было сказано, в текущей ситуации повышение цены на пиво может повлиять на сокращение продаж и, как следствие, привести к падению объемов производства. Одной из ключевых задач для нас остается гибкая ценовая политика, которая позволит сохранить доступность продукции для потребителей.Адаптироваться к новым ценовым реалиям мы начали еще в прошлом году. В ценовой политике удалось сработать чуть лучше других категорий: в отличие от резких скачков цен, которые были заметны в других сегментах FMCG, пиво росло более плавно, эта динамика не вызвала шока у потребителей. По данным Росстата, продовольственные товары за прошлый год выросли в цене на 15%, а иногда и сильнее. Основным фактором роста цен на пивоваренном рынке стал импортный сегмент, который значительно подорожал из-за логистических сложностей. В то же время рост цен на пиво локального производства оказался даже ниже среднерыночного.– А влияние маркировки отыграно?– Маркировка кег была запущена еще в апреле, осенью начнется маркировка бутылки, а с 2024 года стартует маркировка пива в алюминиевых банках. Причем для них все еще не выработано удовлетворяющее условиям рынка и производства техническое решение, поэтому пока что невозможно точно оценить дополнительные затраты.Однако уже сейчас очевидно, что капитальные вложения в переоборудование линий, а также стоимость марки с учетом внушительных объемов нашего производства требуют значительных инвестиций. Хотя мы стремимся минимизировать ценовой эффект для конечного потребителя, внедрение маркировки точно повлияет на бизнес – эти затраты придется компенсировать.– Не боитесь падения продаж сидра как афтершока недавней трагедии?– Конечно, сам этот суррогатный продукт к сидру не имеет никакого отношения: недобросовестные производители добавляли туда опасный для жизни метиловый спирт. Ни в сидре, ни в пивных напитках такое категорически не допускается – алкоголь образуется естественным образом в процессе брожения. Но опасения снижения продаж есть, ведь имидж категории безусловно пострадал.И здесь мы подходим к проблеме контроля именно в рознице: даже если на уровне законодательства будут правильно описаны и методология, и рецептура, без контроля качества продукта непосредственно в точках продаж и адресных проверок невозможно понять, что там продается.В традиционной и в сетевой торговле мы такой проблемы не видим – там представлена продукция ответственных легальных производителей, которые работают в соответствии с законом и строго контролируют качество продукции. Поэтому мы ожидаем от регулятора смещения фокуса проверок в те точки розничной торговли, где очевиден риск продаж опасной продукции, а также в отношении компаний, производство которых не оборудовано полноценной системой учета, например, проверок точек продаж в розлив, а также малых производителей с объемом до 300 тысяч дал в год.– Как компании удалось пройти период локализации производства?– Сейчас мы закупаем в России 97% ингредиентов для пива. Это стало возможным благодаря собственной агропрограмме, которую мы развиваем более 16 лет. Мы сами выращиваем ячмень и перерабатываем на трех наших солодовенных заводах. В общей сложности 150 фермерских хозяйств-партнеров производят более 20% всего солода в стране.Самое важное, что мы продолжаем импортировать — это хмель. Раньше его поставляли напрямую из Чехии, Германии, США и других стран, сейчас приходится искать иные логистические маршруты через рынки Турции, Казахстана или Беларуси. Мы выступаем за возрождение хмелеводческой отрасли в стране и даже готовы гарантировать закупки, если качество будет соответствовать нашим требованиям.Теперь об оборудовании. Мы стараемся переориентироваться на локальных поставщиков, однако это не всегда возможно из-за недостатка экспертизы и ограниченности производственных мощностей. Альтернативы для оборудования и запчастей мы ищем в странах СНГ, Китае, Турции и Индии. Благодаря комплексной работе по этому направлению мы смогли закрыть потребности производства более чем на 70%. Тем не менее в отношении электроники (датчики, контроллеры, панели управления) вопрос по-прежнему крайне острый, поскольку при переходе на аналоговые решения требуется полная перенастройка существующих систем.– И как это сделать?– Для более быстрой и эффективной адаптации и развития пивоваренной отрасли не хватает своего закона, который должен стимулировать производителей на использование локального сырья, оборудования, материалов. Такой закон мог бы обеспечить поддержку и правила работы и пивоваренной, и смежных с ней отраслей, например, хмелеводства. Аналогичный закон уже действует в винодельческой отрасли. Нет сомнений в том, что его правоприменительная практика будет полезна и для отрасли пивоварения.Качество пива, которое производится в России, особенно с учетом локализации многих брендов, ничем не уступает импортному. Более того, больше всего новинок среди алкогольной продукции, судя по данным NielsenIQ, в прошлом году было зафиксировано именно в категории пива – 27,6%. Отрасли удалось и заместить ушедшие бренды, и насытить рынок новыми предложениями. Так, количество локализованных SKU выросло с 56 до 60, а в денежном выражении новые бренды в пивной категории заняли долю в 1,8%.Мы в этом году запустили продажи энергетиков: четыре с интересными и неклассическими вкусовыми сочетаниями, пятый – без сахара. Продолжили расширять безалкогольную линейку, запустили бельгийский эль и лагер в мексиканском стиле. Планируем еще новинки – но без подробностей. Мы видим, что потребителям интересно вкусовое пиво: оно демонстрирует уверенный рост продаж, а также безалкогольное, потому что можно позволить себе вести машину, проводить какие-то встречи, сохраняя трезвую голову.– Когда ждать появления пива на стадионах и на автомобильных заправках?– Сейчас мы находимся в диалоге с властями, надеемся, что к осени будет сформирована новая законодательная база, которая позволит пиву вернуться на стадионы.По предложению продавать пиво на АЗС прогресса меньше, но мы последовательно ведем эту работу, поскольку видим в ней возможность поддержки не только пивоваренной отрасли, но также и сопряженных бизнесов. Сейчас все заправочные станции оснащены минимаркетами, поэтому продажа пива на АЗС, при сохранении всех тех точек контроля, которые существуют сейчас в традиционной и сетевой рознице, не приведет к неблагоприятным последствиям.– Последний вопрос касается продажи иностранными акционерами доли в российском предприятии: изменились или нет планы на этот счет, с кем ведутся переговоры?– Ничего не поменялось, ведется диалог по финализации условий сделки, сколько он продлится – неизвестно. На наш бизнес в России этот процесс не имеет никакого влияния: работаем без изменений, ничего не останавливаем.

https://ria.ru/20230207/khmel-1850303004.html

https://ria.ru/20230328/pivo-1861175728.html

https://ria.ru/20230629/zapret-1881017860.html

https://ria.ru/20230328/klin-1861243862.html

https://ria.ru/20230629/razlivnoepivo-1881315413.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), союз российских пивоваров, пиво, алкоголь