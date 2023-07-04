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Россия и Иран построят железнодорожный отрезок коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 04.07.2023
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13:17 04.07.2023 (обновлено: 13:41 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/dogovor-1882128788.html
Россия и Иран построят железнодорожный отрезок коридора "Север — Юг"
Россия и Иран построят железнодорожный отрезок коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 04.07.2023
Россия и Иран построят железнодорожный отрезок коридора "Север — Юг"
Российская компания скоро подпишет с Ираном договор о строительстве отрезка железнодорожного пути "Решт-Астара" в рамках международного транспортного коридора... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:17
2023-07-04T13:41
россия
иран
игорь левитин
экономика
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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Российская компания скоро подпишет с Ираном договор о строительстве отрезка железнодорожного пути "Решт-Астара" в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил РИА Новости помощник президента РФ Игорь Левитин.При этом помощник президента не раскрыл название компании."Вы скоро узнаете. Будет подписание договора", - ответил Левитин на вопрос, какая из российских компаний будет строить участок железной дороги Решт-Астара.Он добавил, что МТК "Север-Юг" является для России возможностью вывоза ее дополнительных грузов, в особенности "это касается продовольствия".По его словам, тоннаж перевозки на всем протяжении МТК на данный момент составляет 15 миллионов тонн. Однако, по словам Левитина, он увеличится в будущем, "на втором этапе", вдвое – до 30 миллионов тонн.МТК "Север-Юг" – это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" – Решт-Астара в Иране.
https://ria.ru/20230704/shos-1882127959.html
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россия, иран, игорь левитин, экономика
Россия, Иран, Игорь Левитин, Экономика
Россия и Иран построят железнодорожный отрезок коридора "Север — Юг"

Компания из России подпишет договор с Ираном о строительстве отрезка коридора "Север — Юг"

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Железнодорожные пути. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Российская компания скоро подпишет с Ираном договор о строительстве отрезка железнодорожного пути "Решт-Астара" в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил РИА Новости помощник президента РФ Игорь Левитин.
При этом помощник президента не раскрыл название компании.
"Вы скоро узнаете. Будет подписание договора", - ответил Левитин на вопрос, какая из российских компаний будет строить участок железной дороги Решт-Астара.
Он добавил, что МТК "Север-Юг" является для России возможностью вывоза ее дополнительных грузов, в особенности "это касается продовольствия".
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По его словам, тоннаж перевозки на всем протяжении МТК на данный момент составляет 15 миллионов тонн. Однако, по словам Левитина, он увеличится в будущем, "на втором этапе", вдвое – до 30 миллионов тонн.
МТК "Север-Юг" – это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" – Решт-Астара в Иране.
 
РоссияИранИгорь ЛевитинЭкономика
 
 
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