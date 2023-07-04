https://ria.ru/20230704/dogovor-1882128788.html

Россия и Иран построят железнодорожный отрезок коридора "Север — Юг"

Россия и Иран построят железнодорожный отрезок коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 04.07.2023

Россия и Иран построят железнодорожный отрезок коридора "Север — Юг"

Российская компания скоро подпишет с Ираном договор о строительстве отрезка железнодорожного пути "Решт-Астара" в рамках международного транспортного коридора... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:17

2023-07-04T13:17

2023-07-04T13:41

россия

иран

игорь левитин

экономика

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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Российская компания скоро подпишет с Ираном договор о строительстве отрезка железнодорожного пути "Решт-Астара" в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил РИА Новости помощник президента РФ Игорь Левитин.При этом помощник президента не раскрыл название компании."Вы скоро узнаете. Будет подписание договора", - ответил Левитин на вопрос, какая из российских компаний будет строить участок железной дороги Решт-Астара.Он добавил, что МТК "Север-Юг" является для России возможностью вывоза ее дополнительных грузов, в особенности "это касается продовольствия".По его словам, тоннаж перевозки на всем протяжении МТК на данный момент составляет 15 миллионов тонн. Однако, по словам Левитина, он увеличится в будущем, "на втором этапе", вдвое – до 30 миллионов тонн.МТК "Север-Юг" – это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" – Решт-Астара в Иране.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, иран, игорь левитин, экономика