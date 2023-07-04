https://ria.ru/20230704/dagestan-1882238939.html

Путин объявил о выделении Дагестану пяти миллиардов рублей

Путин объявил о выделении Дагестану пяти миллиардов рублей - РИА Новости, 04.07.2023

Путин объявил о выделении Дагестану пяти миллиардов рублей

Дагестан получит пять миллиардов рублей на развитие региона, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с восьмилетней Раисат Акиповой из... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:23

2023-07-04T19:23

2023-07-04T21:44

республика дагестан

владимир путин

антон силуанов

экономика

туризм

дербент

нарын-кала

россия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Дагестан получит пять миллиардов рублей на развитие региона, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с восьмилетней Раисат Акиповой из Дербента.Глава государства пригласил в Кремль девочку, которая расстроилась, что ей не удалось увидеть Путина, когда он приезжал в город. Вместе они побывали в рабочем кабинете президента и позвонили министру финансов Антону Силуанову."Мы с вами разговаривали, там есть несколько вопросов. У них есть выпадающие доходы на несколько миллиардов — реконструкция уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Не хватает денег", — сказал Путин.Силуанов ответил российскому лидеру, что регион получит на эти цели пять миллиардов рублей."Спасибо, Антон Германович. Ты получила для Дагестана пять миллиардов рублей. Пойдем", — сказал президент девочке и пригласил ее пить чай.Как позднее уточнил глава республики Сергей Меликов, выделенные средства пойдут на развитие Дербента, в том числе на строительство в городе социальных объектов и обновление инфраструктуры.Путин посетил Дербент 28 июня. Он осмотрел древнюю крепость Нарын-Кала, посетил Джума-мечеть, провел совещание по развитию туризма, а затем приехал в парк имени Низами Гянджеви, где установлен самый большой в России мультимедийный фонтан.Там президента встретили аплодисментами. Молодежь буквально окружила главу государства, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны, а одной девочке удалось сделать селфи с Путиным.

https://ria.ru/20230629/dagestan-1881111272.html

дербент

нарын-кала

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Разговор Путина и школьницы Раисат с Силуановым Дагестан получит 5 млрд руб на развитие, сообщил Путин после разговора по телефону с Силуановым, который он провел из своего кабинета в присутствии гостьи из Дербента, школьницы Раисат 2023-07-04T19:23 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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республика дагестан, владимир путин, антон силуанов, экономика, туризм, дербент, нарын-кала, россия