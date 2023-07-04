https://ria.ru/20230704/bayden-1882173281.html

Байден заявил, что НАТО при Столтенберге стала как никогда сплоченной

Байден заявил, что НАТО при Столтенберге стала как никогда сплоченной - РИА Новости, 04.07.2023

Байден заявил, что НАТО при Столтенберге стала как никогда сплоченной

Президент США Джо Байден заявил, что приветствует продление срока полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга, отметив, что сегодня альянс сильнее, чем... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:31

2023-07-04T15:31

2023-07-04T15:31

в мире

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вильнюс

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нато

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что приветствует продление срока полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга, отметив, что сегодня альянс сильнее, чем когда-либо. "Я приветствую заявление о том, что НАТО продлевает срок полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год", - приведены слова Байдена на сайте Белого дома. Он подчеркнул, что благодаря Столтенбергу НАТО смогла преодолеть множество серьезных вызовов европейской безопасности. "Сегодня наш альянс сильнее, сплоченнее и целеустремленнее, чем когда-либо", - добавил Байден. НАТО сегодня сообщила, что союзники по альянсу "продлили мандат генерального секретаря в четвертый раз", Столтенберг останется на своем посту до 1 октября 2024 года. Формально решение будет утверждено на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Столтенберг бессменно руководит блоком с октября 2014 года, дольше него на посту генсека НАТО находился лишь нидерландец Йозеф Лунс (13 лет в 1970-1980 годах). Ранее Столтенберг заявлял, что не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023 года. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост.

https://ria.ru/20230704/nato-1882169387.html

https://ria.ru/20230704/stoltenberg-1882140462.html

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в мире, олимпийские игры, вильнюс, сша, йенс столтенберг, нато, джо байден