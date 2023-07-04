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Байден заявил, что НАТО при Столтенберге стала как никогда сплоченной - РИА Новости, 04.07.2023
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15:31 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/bayden-1882173281.html
Байден заявил, что НАТО при Столтенберге стала как никогда сплоченной
Байден заявил, что НАТО при Столтенберге стала как никогда сплоченной - РИА Новости, 04.07.2023
Байден заявил, что НАТО при Столтенберге стала как никогда сплоченной
Президент США Джо Байден заявил, что приветствует продление срока полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга, отметив, что сегодня альянс сильнее, чем... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:31
2023-07-04T15:31
в мире
олимпийские игры
вильнюс
сша
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что приветствует продление срока полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга, отметив, что сегодня альянс сильнее, чем когда-либо. "Я приветствую заявление о том, что НАТО продлевает срок полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год", - приведены слова Байдена на сайте Белого дома. Он подчеркнул, что благодаря Столтенбергу НАТО смогла преодолеть множество серьезных вызовов европейской безопасности. "Сегодня наш альянс сильнее, сплоченнее и целеустремленнее, чем когда-либо", - добавил Байден. НАТО сегодня сообщила, что союзники по альянсу "продлили мандат генерального секретаря в четвертый раз", Столтенберг останется на своем посту до 1 октября 2024 года. Формально решение будет утверждено на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Столтенберг бессменно руководит блоком с октября 2014 года, дольше него на посту генсека НАТО находился лишь нидерландец Йозеф Лунс (13 лет в 1970-1980 годах). Ранее Столтенберг заявлял, что не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023 года. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост.
https://ria.ru/20230704/nato-1882169387.html
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в мире, олимпийские игры, вильнюс, сша, йенс столтенберг, нато, джо байден
В мире, Олимпийские игры, Вильнюс, США, Йенс Столтенберг, НАТО, Джо Байден
Байден заявил, что НАТО при Столтенберге стала как никогда сплоченной

Байден: НАТО при Столтенберге стала как никогда сильной, сплоченной и целеустремленной

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что приветствует продление срока полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга, отметив, что сегодня альянс сильнее, чем когда-либо.
«
"Я приветствую заявление о том, что НАТО продлевает срок полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год", - приведены слова Байдена на сайте Белого дома.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
В Народном совете ДНР прокомментировали продление полномочий генсека НАТО
Вчера, 15:17
Он подчеркнул, что благодаря Столтенбергу НАТО смогла преодолеть множество серьезных вызовов европейской безопасности.
«
"Сегодня наш альянс сильнее, сплоченнее и целеустремленнее, чем когда-либо", - добавил Байден.
НАТО сегодня сообщила, что союзники по альянсу "продлили мандат генерального секретаря в четвертый раз", Столтенберг останется на своем посту до 1 октября 2024 года. Формально решение будет утверждено на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.
Столтенберг бессменно руководит блоком с октября 2014 года, дольше него на посту генсека НАТО находился лишь нидерландец Йозеф Лунс (13 лет в 1970-1980 годах).
Ранее Столтенберг заявлял, что не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023 года. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
МИД отреагировал на продление полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО
Вчера, 13:56
 
В миреОлимпийские игрыВильнюсСШАЙенс СтолтенбергНАТОДжо Байден
 
 
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