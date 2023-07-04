https://ria.ru/20230704/aziya-1882011592.html

Запад отступает: Азия теснит Европу

Запад отступает: Азия теснит Европу - РИА Новости, 04.07.2023

Запад отступает: Азия теснит Европу

Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди сегодня проведут многосторонние переговоры — в виртуальном формате и с участием глав еще нескольких государств. Во... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:00

2023-07-04T08:00

2023-07-04T13:29

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шос

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Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди сегодня проведут многосторонние переговоры — в виртуальном формате и с участием глав еще нескольких государств. Во вторник состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества — главной евразийской организации по безопасности. ШОС вырос из российско-китайского альянса по безопасности в Средней Азии, и хотя в качестве организации был оформлен в 2001-м, фактически он существует с 1996-го, когда возникла "Шанхайская пятерка". Сейчас в ШОС восемь членов, но уже сегодня на делийском саммите их станет девять, потому что полностью завершится процедура вступления Ирана. И это только начало большого расширения — в перспективе года-двух из статуса наблюдателей в постоянные члены перейдет Беларусь, а в очереди стоит еще десяток стран, преимущественно мусульманских.В последние годы ШОС оказался как бы в тени своей младшей сестры — БРИКС: она, хотя и появилась позже, создана по глобальному, а не континентальному признаку, и теперь в нее выстроилась очередь из двух десятков стран. Костяк обеих организаций с 2017-го составляют Россия, Китай и Индия, но чисто евразийский характер ШОС уже постепенно расширился до Африки. Статус партнера по диалогу получил Египет — африканское государство, лишь малая часть которого расположена в Азии. Это не значит, что ШОС исчерпал возможности расширения в Евразии: список желающих стать членами клуба стал активно расширяться именно в последние годы.После вступления Белоруссии в статусе наблюдателей (а это последняя подготовительная ступень к приему в члены) останутся только Афганистан и Монголия. Первый хотел бы вступить в организацию, но вначале мешала американская оккупация, а сейчас на пути стоит юридическое непризнание правительства талибов всеми членами ШОС (притом что отношения с ним все поддерживают). У Монголии же, наоборот, нет никаких внешних препятствий к повышению статуса, но в Улан-Баторе не торопятся вступать, ссылаясь на свой нейтралитет. ШОС не военная организация, хотя и проводит уже совместные учения, но Монголия очень ценит свою независимость и не хочет попасть в еще большую зависимость от Китая.А вот другие азиатские страны, напротив, хотят стать ближе и к Китаю, и к ШОС в целом — в первую очередь это касается мусульманских стран. После того как в ШОС вошел сначала Пакистан, а потом и Иран, все арабские страны Персидского залива подали свои заявки — партнерами по диалогу уже стали Саудовская Аравия и Катар, на нынешнем саммите будут рассмотрены обращения ОАЭ, Кувейта и Бахрейна. Статус партнера есть уже и у Турции (хотят подать заявку Ирак и Сирия), а также у двух стран индийской зоны влияния, Шри-Ланки и Непала, в очереди стоят еще два соседа Индии — Мьянма и Мальдивы.То есть за бортом ШОС в Азии останутся государства, находящиеся в военной орбите США (Япония и Южная Корея), и большая часть стран Юго-Восточной Азии (хотя из них уже есть первый участник — Камбоджа, получившая статус партнера, да и Мьянма подтянулась). По факту складывается паназиатская организация безопасности, продвигающая неофициальный лозунг "проблемы Азии должны решать сами азиаты". Понятно, что Запад это категорически не устраивает, и там делают ставку на рост разногласий внутри расширяющейся организации. Сработает ли она?ШОС осознанно идет на риск расширения — об этом говорит сам факт принятия таких недружественных друг другу государств, как Индия и Пакистан. Потому что смысл ШОС как раз в создании механизма решения споров и разногласий на азиатском пространстве собственными силами. Да, это очень сложно, да, возможности Запада играть на противоречиях пока еще очень велики, но важно направление движения азиатских стран.Разногласия внутри ШОС, конечно, остаются — именно поэтому, к сожалению, нынешний саммит пройдет в виртуальном формате. И уже не из-за ковидных ограничений, как в 2020-2021 годах, а из-за неудачи в согласовании графиков лидеров ключевых стран. Официальной информации на этот счет нет, но есть сведения, что главным препятствием стало отсутствие подтверждения участия в саммите Си Цзиньпина — точные даты саммита долгое время не назывались, передвигались, и, видимо, Пекин не подтверждал очное участие председателя, а Дели решил перевести все в онлайн-формат. Индийско-китайские отношения уже третий год находятся не в лучшей форме, что, впрочем, не помешало участию Моди и Си в прошлогоднем саммите ШОС в Самарканде. Могла ли сказаться на решении Индии наша спецоперация? Понятно, что какое-то давление американцев (как и в случае с предстоящим в августе саммитом БРИКС в ЮАР) было, но, во-первых, оно не могло быть серьезным (чтобы не вызвать возмущения Дели), а во-вторых, Моди достаточно самостоятелен, чтобы не поддаваться никакому давлению.Но даже в виртуальном формате нынешний саммит ШОС станет еще одним важным шагом на пути построения постзападной парадигмы — и в Азии, и в мире в целом.

https://ria.ru/20230703/shos-1881874068.html

https://ria.ru/20230703/zapad-1881812767.html

https://ria.ru/20230703/briks-1881812356.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, азия, индия, нарендра моди, си цзиньпин, владимир путин, китай, шос, брикс, россия