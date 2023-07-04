https://ria.ru/20230704/afganistan-1882084829.html

Путин назвал ситуацию в Афганистане напряженной

Путин назвал ситуацию в Афганистане напряженной - РИА Новости, 04.07.2023

Путин назвал ситуацию в Афганистане напряженной

Ситуация в Афганистане остается еще напряженной, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите ШОС. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:29

2023-07-04T11:29

2023-07-04T11:42

захват власти в афганистане талибами

афганистан

безопасность

россия

владимир путин

шос

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ситуация в Афганистане остается еще напряженной, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите ШОС."Традиционно в фокусе внимания ШОС находится ситуация в Афганистане. И коллеги только что об этом говорили. Ситуация, которая, к сожалению, не становится менее напряженной", - сказал Путин.Приоритетом ШОС, подчеркнул он, "должны оставаться и антитеррор, противодействие экстремизму, и религиозному радикализму, пресечение наркотрафика и других видов контрабанды, борьба с бандитским формированиями".ШОС основана в 2001 году, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

https://ria.ru/20230503/afganistan-1869326279.html

афганистан

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

афганистан, безопасность, россия, владимир путин, шос