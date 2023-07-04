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Путин назвал ситуацию в Афганистане напряженной - РИА Новости, 04.07.2023
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Захват власти в Афганистане талибами
 
11:29 04.07.2023 (обновлено: 11:42 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/afganistan-1882084829.html
Путин назвал ситуацию в Афганистане напряженной
Путин назвал ситуацию в Афганистане напряженной - РИА Новости, 04.07.2023
Путин назвал ситуацию в Афганистане напряженной
Ситуация в Афганистане остается еще напряженной, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите ШОС. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:29
2023-07-04T11:42
захват власти в афганистане талибами
афганистан
безопасность
россия
владимир путин
шос
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ситуация в Афганистане остается еще напряженной, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите ШОС."Традиционно в фокусе внимания ШОС находится ситуация в Афганистане. И коллеги только что об этом говорили. Ситуация, которая, к сожалению, не становится менее напряженной", - сказал Путин.Приоритетом ШОС, подчеркнул он, "должны оставаться и антитеррор, противодействие экстремизму, и религиозному радикализму, пресечение наркотрафика и других видов контрабанды, борьба с бандитским формированиями".ШОС основана в 2001 году, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.
https://ria.ru/20230503/afganistan-1869326279.html
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афганистан, безопасность, россия, владимир путин, шос
Захват власти в Афганистане талибами, Афганистан, Безопасность, Россия, Владимир Путин, ШОС
Путин назвал ситуацию в Афганистане напряженной

Путин заявил, что ситуация в Афганистане еще остается напряженной

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ситуация в Афганистане остается еще напряженной, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите ШОС.
"Традиционно в фокусе внимания ШОС находится ситуация в Афганистане. И коллеги только что об этом говорили. Ситуация, которая, к сожалению, не становится менее напряженной", - сказал Путин.
Приоритетом ШОС, подчеркнул он, "должны оставаться и антитеррор, противодействие экстремизму, и религиозному радикализму, пресечение наркотрафика и других видов контрабанды, борьба с бандитским формированиями".
ШОС основана в 2001 году, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.
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Захват власти в Афганистане талибамиАфганистанБезопасностьРоссияВладимир ПутинШОС
 
 
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