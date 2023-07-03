https://ria.ru/20230703/zerno-1881809339.html
Союз экспортеров отметил рекордные цифры экспорта зерна
Союз экспортеров отметил рекордные цифры экспорта зерна - РИА Новости, 03.07.2023
Союз экспортеров отметил рекордные цифры экспорта зерна
Россия, преодолев санкционные барьеры, завершила 2022-2023 сельскохозяйственный год ожиданиями новых рекордных объемов зернового экспорта, который может... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T05:00
2023-07-03T05:00
2023-07-03T05:00
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
cargill
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия, преодолев санкционные барьеры, завершила 2022-2023 сельскохозяйственный год ожиданиями новых рекордных объемов зернового экспорта, который может составить 58-59 миллионов тонн, сообщил РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. "Мы считаем корректной оценку Минсельхозом экспортного потенциала в диапазоне 55-60 миллионов тонн. На текущий момент мы уже перешагнули рубеж в 55 миллионов тонн и ожидаем достижения уровня 58-59 миллионов тонн. Таким образом, есть все шансы обновить рекорд сезона 2017-2018", - сообщил Зернин. В РФ 30 июня завершился очередной сельскохозяйственный год: традиционно этот период начинается 1 июля, когда в стране набирает силу уборочная кампания. Сезон 2022-2023 подвел итоги рекордного 2022 года, когда аграрии страны собрали 157,676 миллиона тонн зерна, включая 104,237 миллиона тонн пшеницы. Предыдущий максимум - 135,539 миллиона тонн зерна, 86,003 миллиона тонн пшеницы - был зафиксирован в 2017 году; в свою очередь экспорт зерна в сезоне 2017-2018 сельхозгода составил 52,422 миллиона тонн, включая 40,449 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз РФ в завершившемся сезоне 2022-2023 оценивает экспортные поставки зерна в объеме более 55 миллионов тонн, в том числе около 45 миллионов тонн по пшенице, а экспортный потенциал по зерну в новом сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) - 50-55 миллионов тонн. Зернин подчеркивает, что завершившийся сезон оказался выше ожиданий: российским экспортерам зерна удалось преодолеть многочисленные скрытые санкционные барьеры в начале сезона, "буквально протечь между ними". "Благодаря мерам зерновой дипломатии мы восстановили объемы экспорта ко второму кварталу сезона, а к его завершению уже демонстрировали рекорды по отгрузкам", - констатирует глава союза. Между тем ситуация со скрытыми санкциями, несмотря на послабления, остается неустойчивой: по словам Зернина, большинство из них, к сожалению, находятся вне правового поля и не подпадают под действие официальных лицензий. "Речь идет во многом об эмоциональных и субъективных решениях отдельных чиновников и бизнесов, от которых страдают в первую очередь наши покупатели из нуждающихся стран", - пояснил собеседник агентства. Знаковые корректировки Поставки российского зерна регулируются гибкой экспортной пошлиной на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует с июня 2021 года в рамках зернового демпфера, а также тарифной квотой: она была введена с февраля 2021 года. Летом 2023 года в расчет значений обоих показателей внесены корректировки: цена отсечения для экспортной пошлины на зерно была снижена, а по тарифной квоте - предусмотрена возможность уменьшения и перераспределения объема от одного в пользу других участников рынка. Поправка в цене отсечения сделана для перетока средств от государства к сельхозпроизводителям, пояснил глава Союза экпортеров зерна: так, с момента анонса в середине мая этих изменений закупочные цены экспортеров в портах выросли более, чем на 1834 рубля, что стимулировало продажи зерна аграриями. А новый механизм двухэтапного распределения квот, по его мнению, будет мотивировать активных, финансово состоятельных экспортеров увеличивать объемы отгрузки в нуждающиеся страны. Никоим образом не сказался и не скажется на поставках и решение международных зернотрейдеров - Cargill, Viterra и Louis Dreyfus Company - продать свои активы в РФ, а с 1 июля - прекратить экспорт российского зерна. "Нет никакого выбытия. Мы начинаем новый сезон новым составом. Рынок даже не заметит ухода некоторых игроков. Это, кстати, происходит практически в каждом сезоне, просто в этом тема имеет гипертрофированный медиаэффект", - считает Зернин. "Оценка Минсельхоза экспортного потенциала в сезоне 2023-2024 составляет 50-55 миллионов тонн зерна. Все остальные оценки - нерелевантны", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230626/zerno-1880582048.html
https://ria.ru/20230623/zerno-1880082367.html
https://ria.ru/20230614/zerno-1877936116.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), cargill
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Cargill
Союз экспортеров отметил рекордные цифры экспорта зерна
Союз экспортеров оценивает экспорт зерна России в сезоне в рекордные 58-59 миллионов тонн
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия, преодолев санкционные барьеры, завершила 2022-2023 сельскохозяйственный год ожиданиями новых рекордных объемов зернового экспорта, который может составить 58-59 миллионов тонн, сообщил РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
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"Мы считаем корректной оценку Минсельхозом экспортного потенциала в диапазоне 55-60 миллионов тонн. На текущий момент мы уже перешагнули рубеж в 55 миллионов тонн и ожидаем достижения уровня 58-59 миллионов тонн. Таким образом, есть все шансы обновить рекорд сезона 2017-2018", - сообщил Зернин.
В РФ 30 июня завершился очередной сельскохозяйственный год: традиционно этот период начинается 1 июля, когда в стране набирает силу уборочная кампания. Сезон 2022-2023 подвел итоги рекордного 2022 года, когда аграрии страны собрали 157,676 миллиона тонн зерна, включая 104,237 миллиона тонн пшеницы. Предыдущий максимум - 135,539 миллиона тонн зерна, 86,003 миллиона тонн пшеницы - был зафиксирован в 2017 году; в свою очередь экспорт зерна в сезоне 2017-2018 сельхозгода составил 52,422 миллиона тонн, включая 40,449 миллиона тонн пшеницы.
Минсельхоз РФ в завершившемся сезоне 2022-2023 оценивает экспортные поставки зерна в объеме более 55 миллионов тонн, в том числе около 45 миллионов тонн по пшенице, а экспортный потенциал по зерну в новом сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) - 50-55 миллионов тонн.
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Зернин подчеркивает, что завершившийся сезон оказался выше ожиданий: российским экспортерам зерна удалось преодолеть многочисленные скрытые санкционные барьеры в начале сезона, "буквально протечь между ними". "Благодаря мерам зерновой дипломатии мы восстановили объемы экспорта ко второму кварталу сезона, а к его завершению уже демонстрировали рекорды по отгрузкам", - констатирует глава союза.
Между тем ситуация со скрытыми санкциями, несмотря на послабления, остается неустойчивой: по словам Зернина, большинство из них, к сожалению, находятся вне правового поля и не подпадают под действие официальных лицензий. "Речь идет во многом об эмоциональных и субъективных решениях отдельных чиновников и бизнесов, от которых страдают в первую очередь наши покупатели из нуждающихся стран", - пояснил собеседник агентства.
Поставки российского зерна регулируются гибкой экспортной пошлиной на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует с июня 2021 года в рамках зернового демпфера, а также тарифной квотой: она была введена с февраля 2021 года. Летом 2023 года в расчет значений обоих показателей внесены корректировки: цена отсечения для экспортной пошлины на зерно была снижена, а по тарифной квоте - предусмотрена возможность уменьшения и перераспределения объема от одного в пользу других участников рынка.
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Поправка в цене отсечения сделана для перетока средств от государства к сельхозпроизводителям, пояснил глава Союза экпортеров зерна: так, с момента анонса в середине мая этих изменений закупочные цены экспортеров в портах выросли более, чем на 1834 рубля, что стимулировало продажи зерна аграриями. А новый механизм двухэтапного распределения квот, по его мнению, будет мотивировать активных, финансово состоятельных экспортеров увеличивать объемы отгрузки в нуждающиеся страны.
Никоим образом не сказался и не скажется на поставках и решение международных зернотрейдеров - Cargill
, Viterra и Louis Dreyfus Company - продать свои активы в РФ, а с 1 июля - прекратить экспорт российского зерна. "Нет никакого выбытия. Мы начинаем новый сезон новым составом. Рынок даже не заметит ухода некоторых игроков. Это, кстати, происходит практически в каждом сезоне, просто в этом тема имеет гипертрофированный медиаэффект", - считает Зернин.
"Оценка Минсельхоза экспортного потенциала в сезоне 2023-2024 составляет 50-55 миллионов тонн зерна. Все остальные оценки - нерелевантны", - заключил собеседник агентства.
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