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Постпред России в ШОС заявила об угасающей гегемонии Запада - РИА Новости, 03.07.2023
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06:59 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/zapad-1881812767.html
Постпред России в ШОС заявила об угасающей гегемонии Запада
Постпред России в ШОС заявила об угасающей гегемонии Запада - РИА Новости, 03.07.2023
Постпред России в ШОС заявила об угасающей гегемонии Запада
Коллективный Запад теряет свою доминирующую роль в мире, появляется импульс к построению более справедливого миропорядка, заявила в понедельник... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T06:59
2023-07-03T06:59
в мире
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ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Коллективный Запад теряет свою доминирующую роль в мире, появляется импульс к построению более справедливого миропорядка, заявила в понедельник советник-посланник посольства РФ в КНР, постоянный представитель России при секретариате ШОС Наталья Степкина. "Сегодня мир является свидетелем ухудшения глобальной безопасности и экономики, разрушения существующей системы глобального управления и ее институтов. В то время как коллективный Запад теряет свою доминирующую роль в формировании образа действий международного сообщества путем навязывания так называемого "порядка, основанного на правилах", наблюдается растущий импульс к построению более справедливого и многополярного мирового порядка", - сказала Степкина, выступая на 11-ом Всемирном форуме мира. По ее словам, в Латинской Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке появляются новые центры силы, которые готовы воспользоваться суверенным правом выбирать свой собственный путь развития. "Поэтому неудивительно, что их внимание привлекают такие организации как БРИКС. БРИКС стал одной из опор международного миропорядка. Группа воспринимается как ведущий представитель стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, представляя их интересы, их стремление к более инклюзивному, представительному, общему и демократическому глобальному управлению", - сказала она. Степкина отметила, что такие принципы, лежащие в основе сотрудничества БРИКС, как приверженность международному праву, в частности, Уставу ООН, взаимоуважение и учет интересов всех участников, равенство и отсутствие скрытой повестки дня – универсальны и привлекательны для большинства стран. "Основные стратегические интересы БРИКС отражают общее видение подавляющего большинства членов международного сообщества, не стремящихся навязывать ценности или претендовать на глобальное доминирование", - подчеркнула она. БРИКС объединяет такие страны как Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Среди кандидатов на вступление - Иран, Аргентина, Алжир. Также многие страны заявили о желании присоединиться к объединению.
https://ria.ru/20230703/briks-1881812356.html
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в мире, россия, китай, латинская америка, брикс, шос, оон
В мире, Россия, Китай, Латинская Америка, БРИКС, ШОС, ООН
Постпред России в ШОС заявила об угасающей гегемонии Запада

Постпред России в ШОС: Запад теряет свою гегемонию, в мире есть импульс к справедливости

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 июл - РИА Новости. Коллективный Запад теряет свою доминирующую роль в мире, появляется импульс к построению более справедливого миропорядка, заявила в понедельник советник-посланник посольства РФ в КНР, постоянный представитель России при секретариате ШОС Наталья Степкина.
«
"Сегодня мир является свидетелем ухудшения глобальной безопасности и экономики, разрушения существующей системы глобального управления и ее институтов. В то время как коллективный Запад теряет свою доминирующую роль в формировании образа действий международного сообщества путем навязывания так называемого "порядка, основанного на правилах", наблюдается растущий импульс к построению более справедливого и многополярного мирового порядка", - сказала Степкина, выступая на 11-ом Всемирном форуме мира.
По ее словам, в Латинской Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке появляются новые центры силы, которые готовы воспользоваться суверенным правом выбирать свой собственный путь развития.
"Поэтому неудивительно, что их внимание привлекают такие организации как БРИКС. БРИКС стал одной из опор международного миропорядка. Группа воспринимается как ведущий представитель стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, представляя их интересы, их стремление к более инклюзивному, представительному, общему и демократическому глобальному управлению", - сказала она.
Степкина отметила, что такие принципы, лежащие в основе сотрудничества БРИКС, как приверженность международному праву, в частности, Уставу ООН, взаимоуважение и учет интересов всех участников, равенство и отсутствие скрытой повестки дня – универсальны и привлекательны для большинства стран.
"Основные стратегические интересы БРИКС отражают общее видение подавляющего большинства членов международного сообщества, не стремящихся навязывать ценности или претендовать на глобальное доминирование", - подчеркнула она.
БРИКС объединяет такие страны как Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Среди кандидатов на вступление - Иран, Аргентина, Алжир. Также многие страны заявили о желании присоединиться к объединению.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Постпред России в ШОС рассказала о приоритете БРИКС во внешней политике
06:53
 
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