https://ria.ru/20230703/vybory-1881910243.html

Памфилова не исключила переноса выборов в новых регионах

Памфилова не исключила переноса выборов в новых регионах - РИА Новости, 03.07.2023

Памфилова не исключила переноса выборов в новых регионах

Центральная избирательная комиссия может отложить выборы в четырех новых регионах, если ситуация там ухудшится, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:45

2023-07-03T13:45

2023-07-03T14:59

специальная военная операция на украине

россия

элла памфилова

владимир путин

единый день голосования в россии

цик рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия может отложить выборы в четырех новых регионах, если ситуация там ухудшится, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Если возникнут обстоятельства непредвиденной силы — в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся,— у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания", — сказала она.Глава Центризбиркома напомнила, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях действует военное положение. По ее словам, при определенных условиях проведение выборов в новых регионах возможно, ЦИК вел консультации по этому вопросу с ФСБ и Минобороны."Обсуждали это тщательно, взвесили все плюсы, минусы, все за и против и взяли на себя такую серьезную ответственность — поддержать их инициативу и стремление провести выборы. Делаем для этого все возможное, всю помощь оказываем", — подчеркнула Памфилова.Новым регионам рекомендовали сократить до половины сроки действия всех избирательных процедур. Электронного голосования на выборах там пока не будет из-за технических сложностей, добавила глава ЦИК.В мае Госдума приняла закон, регламентирующий проведение выборов на территориях, где действует военное положение. Согласно нововведению, решение о назначении голосования там принимает Центризбирком после консультаций с Минобороны и ФСБ.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.

https://ria.ru/20230621/vybory-1879545682.html

https://ria.ru/20230424/vybory-1867248561.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, элла памфилова, владимир путин, единый день голосования в россии, цик рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)