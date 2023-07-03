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Памфилова не исключила переноса выборов в новых регионах
Памфилова не исключила переноса выборов в новых регионах - РИА Новости, 03.07.2023
Памфилова не исключила переноса выборов в новых регионах
Центральная избирательная комиссия может отложить выборы в четырех новых регионах, если ситуация там ухудшится, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T13:45
2023-07-03T13:45
2023-07-03T14:59
специальная военная операция на украине
россия
элла памфилова
владимир путин
единый день голосования в россии
цик рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия может отложить выборы в четырех новых регионах, если ситуация там ухудшится, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Если возникнут обстоятельства непредвиденной силы — в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся,— у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания", — сказала она.Глава Центризбиркома напомнила, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях действует военное положение. По ее словам, при определенных условиях проведение выборов в новых регионах возможно, ЦИК вел консультации по этому вопросу с ФСБ и Минобороны."Обсуждали это тщательно, взвесили все плюсы, минусы, все за и против и взяли на себя такую серьезную ответственность — поддержать их инициативу и стремление провести выборы. Делаем для этого все возможное, всю помощь оказываем", — подчеркнула Памфилова.Новым регионам рекомендовали сократить до половины сроки действия всех избирательных процедур. Электронного голосования на выборах там пока не будет из-за технических сложностей, добавила глава ЦИК.В мае Госдума приняла закон, регламентирующий проведение выборов на территориях, где действует военное положение. Согласно нововведению, решение о назначении голосования там принимает Центризбирком после консультаций с Минобороны и ФСБ.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
https://ria.ru/20230621/vybory-1879545682.html
https://ria.ru/20230424/vybory-1867248561.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, элла памфилова, владимир путин, единый день голосования в россии, цик рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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Памфилова не исключила переноса выборов в новых регионах
Памфилова: если ситуация в новых регионах ухудшится, ЦИК может отложить выборы в них