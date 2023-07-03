https://ria.ru/20230703/vsu-1881892888.html

Киев требует от ВСУ наступать по настоянию Запада, заявил Шойгу

Киев требует от ВСУ наступать по настоянию Запада, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.07.2023

Киев требует от ВСУ наступать по настоянию Запада, заявил Шойгу

Киевский режим по настоянию Запада требует от командования украинской армии наступать, несмотря на существенные потери, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:58

2023-07-03T12:58

2023-07-03T12:58

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Киевский режим по настоянию Запада требует от командования украинской армии наступать, несмотря на существенные потери, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Не считаясь с существенными потерями, украинское руководство по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление", - сказал Шойгу в понедельник на тематическом селекторном совещании. При этом Киев "пытается компенсировать свою неспособность обеспечить успех на земле за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта", - добавил он.

https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881891970.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей шойгу, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность