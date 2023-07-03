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Киев требует от ВСУ наступать по настоянию Запада, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/vsu-1881892888.html
Киев требует от ВСУ наступать по настоянию Запада, заявил Шойгу
Киев требует от ВСУ наступать по настоянию Запада, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.07.2023
Киев требует от ВСУ наступать по настоянию Запада, заявил Шойгу
Киевский режим по настоянию Запада требует от командования украинской армии наступать, несмотря на существенные потери, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:58
2023-07-03T12:58
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Киевский режим по настоянию Запада требует от командования украинской армии наступать, несмотря на существенные потери, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Не считаясь с существенными потерями, украинское руководство по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление", - сказал Шойгу в понедельник на тематическом селекторном совещании. При этом Киев "пытается компенсировать свою неспособность обеспечить успех на земле за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта", - добавил он.
https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881891970.html
россия
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россия, сергей шойгу, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
Киев требует от ВСУ наступать по настоянию Запада, заявил Шойгу

Шойгу: киевский режим по настоянию Запада требует от ВСУ наступать, несмотря на потери

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Киевский режим по настоянию Запада требует от командования украинской армии наступать, несмотря на существенные потери, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Не считаясь с существенными потерями, украинское руководство по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление", - сказал Шойгу в понедельник на тематическом селекторном совещании.
При этом Киев "пытается компенсировать свою неспособность обеспечить успех на земле за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта", - добавил он.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Шойгу оценил ситуацию в зоне спецоперации
Вчера, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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