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Киев требует от ВСУ наступать по настоянию Запада, заявил Шойгу
Киев требует от ВСУ наступать по настоянию Запада, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.07.2023
Киев требует от ВСУ наступать по настоянию Запада, заявил Шойгу
Киевский режим по настоянию Запада требует от командования украинской армии наступать, несмотря на существенные потери, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:58
2023-07-03T12:58
2023-07-03T12:58
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Киевский режим по настоянию Запада требует от командования украинской армии наступать, несмотря на существенные потери, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Не считаясь с существенными потерями, украинское руководство по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление", - сказал Шойгу в понедельник на тематическом селекторном совещании. При этом Киев "пытается компенсировать свою неспособность обеспечить успех на земле за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта", - добавил он.
https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881891970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей шойгу, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
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Киев требует от ВСУ наступать по настоянию Запада, заявил Шойгу
Шойгу: киевский режим по настоянию Запада требует от ВСУ наступать, несмотря на потери