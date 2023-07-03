https://ria.ru/20230703/vlozheniya-1882005280.html

Минниханов: вложения в исторические города дают комплексный эффект

Минниханов: вложения в исторические города дают комплексный эффект - РИА Новости, 03.07.2023

Минниханов: вложения в исторические города дают комплексный эффект

Населенные пункты исторических территорий имеют высокий потенциал развития, а вложения в исторические города дают комплексный эффект, заявил глава Татарстана... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T19:22

2023-07-03T19:22

2023-07-03T19:22

республика татарстан

казань

болгар

рустам минниханов

свияжск

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878599786_0:113:2931:1762_1920x0_80_0_0_d8f68c61d230a4393b53e6626465de40.jpg

КАЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Населенные пункты исторических территорий имеют высокий потенциал развития, а вложения в исторические города дают комплексный эффект, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Населенные пункты исторических территорий имеют высокий потенциал, важно содействовать его развитию. Это один из приоритетов государственной культурной политики нашей республики", - сказал Минниханов в ходе пленарной сессии международного форума "РЕБУС 2023" по вопросам экономики строительства в исторических центрах городов. Глава республики напомнил, что в Татарстане находятся три объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, 11 исторических поселений регионального значения и два объекта федерального значения. Всего в республике поставлено на охрану более 1,1 тысячи объектов культурного наследия. "Мы планомерно работаем над их развитием… Мы видим комплексный эффект от вложений в наши исторические города - Казань, Болгар, Свияжск, реставрация памятников и благоустройство общественных пространств дают хороший эффект", - отметил Минниханов. По его словам, в результате вложений в исторические территории наряду с повышением комфорта жителей растет популярность туристических маршрутов и в целом туристический поток. Сегодня Татарстан принимает порядка четыре миллиона туристов в год. Соответственно, растет и экономика этих территорий. "Крайне важно соблюдать баланс, чтобы застройка (в историческом центре) была полезной для жителей города, гармонично вписывалась в архитектуру, и в то же время была экономически оправданной. Безусловно, инвестиции в исторический город - долговременные. Важно профессионально говорить о механизмах государственно-частного партнерства, о новых подходах к развитию территорий и вырабатывать эффективные решения", - добавил Минниханов. Международный форум "РЕБУС 2023" проходит в Казани 3-4 июля. Это площадка для взаимодействия регионов РФ и ряда зарубежных стран в целях выработки решений по вопросам повышения экономической активности бизнеса в исторических центрах городов с сохранением исторического наследия и идентичности территории.

https://ria.ru/20230629/koran-1881314405.html

https://ria.ru/20230628/avtokemping-1880981002.html

казань

болгар

свияжск

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, болгар, рустам минниханов, свияжск, республика татарстан (татарстан)