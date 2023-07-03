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Минниханов: вложения в исторические города дают комплексный эффект - РИА Новости, 03.07.2023
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Республика Татарстан
 
19:22 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/vlozheniya-1882005280.html
Минниханов: вложения в исторические города дают комплексный эффект
Минниханов: вложения в исторические города дают комплексный эффект - РИА Новости, 03.07.2023
Минниханов: вложения в исторические города дают комплексный эффект
Населенные пункты исторических территорий имеют высокий потенциал развития, а вложения в исторические города дают комплексный эффект, заявил глава Татарстана... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T19:22
2023-07-03T19:22
республика татарстан
казань
болгар
рустам минниханов
свияжск
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Населенные пункты исторических территорий имеют высокий потенциал развития, а вложения в исторические города дают комплексный эффект, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Населенные пункты исторических территорий имеют высокий потенциал, важно содействовать его развитию. Это один из приоритетов государственной культурной политики нашей республики", - сказал Минниханов в ходе пленарной сессии международного форума "РЕБУС 2023" по вопросам экономики строительства в исторических центрах городов. Глава республики напомнил, что в Татарстане находятся три объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, 11 исторических поселений регионального значения и два объекта федерального значения. Всего в республике поставлено на охрану более 1,1 тысячи объектов культурного наследия. "Мы планомерно работаем над их развитием… Мы видим комплексный эффект от вложений в наши исторические города - Казань, Болгар, Свияжск, реставрация памятников и благоустройство общественных пространств дают хороший эффект", - отметил Минниханов. По его словам, в результате вложений в исторические территории наряду с повышением комфорта жителей растет популярность туристических маршрутов и в целом туристический поток. Сегодня Татарстан принимает порядка четыре миллиона туристов в год. Соответственно, растет и экономика этих территорий. "Крайне важно соблюдать баланс, чтобы застройка (в историческом центре) была полезной для жителей города, гармонично вписывалась в архитектуру, и в то же время была экономически оправданной. Безусловно, инвестиции в исторический город - долговременные. Важно профессионально говорить о механизмах государственно-частного партнерства, о новых подходах к развитию территорий и вырабатывать эффективные решения", - добавил Минниханов. Международный форум "РЕБУС 2023" проходит в Казани 3-4 июля. Это площадка для взаимодействия регионов РФ и ряда зарубежных стран в целях выработки решений по вопросам повышения экономической активности бизнеса в исторических центрах городов с сохранением исторического наследия и идентичности территории.
https://ria.ru/20230629/koran-1881314405.html
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казань
болгар
свияжск
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казань, болгар, рустам минниханов, свияжск, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Болгар, Рустам Минниханов, Свияжск, Республика Татарстан (Татарстан)
Минниханов: вложения в исторические города дают комплексный эффект

Рустам Минниханов: вложения в исторические города дают комплексный эффект

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Населенные пункты исторических территорий имеют высокий потенциал развития, а вложения в исторические города дают комплексный эффект, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Населенные пункты исторических территорий имеют высокий потенциал, важно содействовать его развитию. Это один из приоритетов государственной культурной политики нашей республики", - сказал Минниханов в ходе пленарной сессии международного форума "РЕБУС 2023" по вопросам экономики строительства в исторических центрах городов.
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Глава республики напомнил, что в Татарстане находятся три объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, 11 исторических поселений регионального значения и два объекта федерального значения. Всего в республике поставлено на охрану более 1,1 тысячи объектов культурного наследия.
"Мы планомерно работаем над их развитием… Мы видим комплексный эффект от вложений в наши исторические города - Казань, Болгар, Свияжск, реставрация памятников и благоустройство общественных пространств дают хороший эффект", - отметил Минниханов.
По его словам, в результате вложений в исторические территории наряду с повышением комфорта жителей растет популярность туристических маршрутов и в целом туристический поток. Сегодня Татарстан принимает порядка четыре миллиона туристов в год. Соответственно, растет и экономика этих территорий.
"Крайне важно соблюдать баланс, чтобы застройка (в историческом центре) была полезной для жителей города, гармонично вписывалась в архитектуру, и в то же время была экономически оправданной. Безусловно, инвестиции в исторический город - долговременные. Важно профессионально говорить о механизмах государственно-частного партнерства, о новых подходах к развитию территорий и вырабатывать эффективные решения", - добавил Минниханов.
Международный форум "РЕБУС 2023" проходит в Казани 3-4 июля. Это площадка для взаимодействия регионов РФ и ряда зарубежных стран в целях выработки решений по вопросам повышения экономической активности бизнеса в исторических центрах городов с сохранением исторического наследия и идентичности территории.
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Республика ТатарстанКазаньБолгарРустам МиннихановСвияжскРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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