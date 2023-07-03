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В трех новых пунктах пропуска Приамурья могут появиться электронные визы

В трех новых пунктах пропуска Приамурья могут появиться электронные визы - РИА Новости, 03.07.2023

В трех новых пунктах пропуска Приамурья могут появиться электронные визы

Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил ускорить процесс включения новых строящихся пунктов пропуска в зоне международного моста через Амур, а также в... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T06:19

2023-07-03T06:19

2023-07-03T06:19

амурская область

экономика

россия

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

андрей белоусов

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июл – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил ускорить процесс включения новых строящихся пунктов пропуска в зоне международного моста через Амур, а также в международном аэропорту Благовещенска, в те, через которые туристы въезжают по единой электронной визе, сообщает правительство Амурской области. Кроме того, глава региона предложил на них распространить систему TaxFree. Она позволяет иностранным туристам возвращать налог на добавленную стоимость за купленные товары. Эти предложения губернатор обсудил с первым зампредом правительства РФ Андреем Белоусовым. "Предлагаем ускорить процесс включения пунктов пропуска, расположенных на территории Амурской области, в перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане въезжают и выезжают из России на основании единой электронной визы. Такой формат предлагаем применить в строящихся сейчас пунктах пропуска — Кани-Курган и Благовещенск-1, которые появятся в привязке к автомобильному мосту и канатной дороге, а также в международном аэропорту Благовещенска. Для региона это приоритетные объекты, так как после пандемии коронавируса возобновляются туристические и деловые обмены с нашим соседом и партнером Китаем", - сказал Василий Орлов. Единая электронная виза имеет ряд преимуществ перед обычной, поскольку проще для туристов. Им понадобится лишь заполнить анкету, прикрепить к ней личную фотографию и копию загранпаспорта, после чего оплатить сбор. Ранее решением правительства России от 10 июня такой перечень уже был дополнен смешанным пунктом пропуска Благовещенск. С учетом перспективы ввода в эксплуатацию новых пунктов пропуска в привязке к знаковым международным проектам было предложено проработать все необходимые юридические и технические решения по данной теме на опережение. Белоусов отметил, что предложения рассмотрят профильные федеральные ведомства. Кроме этого, Орлов рассказал о проекте создания в регионе железнодорожного пограничного перехода Джалинда (РФ) – Мохэ (КНР). На данный момент сформирована "дорожная карта" по проработке проекта на территории РФ, идет ее поэтапное выполнение. "В настоящий момент рассматриваем технические и организационные решения по созданию железнодорожного пограничного перехода. Ведутся переговоры с китайскими партнерами. Согласован комплексный подход к реализации проекта, предусматривающий создание на территориях двух государств основного моста через реку Амур, подъездов к нему, железнодорожных станций и другой необходимой инфраструктуры", - сказал губернатор. Строительство моста станет стимулом в развитии инвестиционных проектов добывающей отрасли Амурской области и Республики Саха (Якутия) и обеспечит дополнительные поступления в бюджетную систему Российской Федерации. Также это позволит открыть новые рабочие места и послужит развитию северных территорий Приамурья.

https://ria.ru/20230622/gaz-1879710136.html

https://ria.ru/20220610/most-1794449112.html

https://ria.ru/20230619/vystavka-1879048038.html

россия

благовещенск

амурская область

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экономика, россия, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), андрей белоусов