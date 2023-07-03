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Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Васильевке
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Васильевке - РИА Новости, 03.07.2023
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Васильевке
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по городу Васильевка Запорожской области, обстрелу подверглась территория кафе и гражданское предприятие,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T19:13
2023-07-03T19:13
2023-07-03T19:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по городу Васильевка Запорожской области, обстрелу подверглась территория кафе и гражданское предприятие, сообщают оперативные службы региона. "Около 12:45 боевики террористического киевского режима произвели обстрел территории ООО "Олис" в Васильевке. Повреждения получили здание маслоперерабатывающего цеха и прилегающая территория. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Кроме этого, удар также был нанесен по кафе "Чумацкий стан" на окраине города. "Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - добавили в экстренных службах Запорожской области.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Васильевке
Украинские военные обстреляли предприятие и кафе в Васильевке в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по городу Васильевка Запорожской области, обстрелу подверглась территория кафе и гражданское предприятие, сообщают оперативные службы региона.
"Около 12:45 боевики террористического киевского режима произвели обстрел территории ООО "Олис" в Васильевке. Повреждения получили здание маслоперерабатывающего цеха и прилегающая территория. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Кроме этого, удар также был нанесен по кафе "Чумацкий стан" на окраине города. "Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - добавили в экстренных службах Запорожской области.
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