https://ria.ru/20230703/udar-1882002495.html

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Васильевке

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Васильевке - РИА Новости, 03.07.2023

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Васильевке

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по городу Васильевка Запорожской области, обстрелу подверглась территория кафе и гражданское предприятие,... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T19:13

2023-07-03T19:13

2023-07-03T19:17

специальная военная операция на украине

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по городу Васильевка Запорожской области, обстрелу подверглась территория кафе и гражданское предприятие, сообщают оперативные службы региона. "Около 12:45 боевики террористического киевского режима произвели обстрел территории ООО "Олис" в Васильевке. Повреждения получили здание маслоперерабатывающего цеха и прилегающая территория. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Кроме этого, удар также был нанесен по кафе "Чумацкий стан" на окраине города. "Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - добавили в экстренных службах Запорожской области.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

запорожская область

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запорожская область