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"Уже не остановить". На Западе рассказали о готовящемся ударе БРИКС по США - РИА Новости, 03.07.2023
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02:10 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/udar-1881804444.html
"Уже не остановить". На Западе рассказали о готовящемся ударе БРИКС по США
"Уже не остановить". На Западе рассказали о готовящемся ударе БРИКС по США - РИА Новости, 03.07.2023
"Уже не остановить". На Западе рассказали о готовящемся ударе БРИКС по США
Страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту, написала обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T02:10
2023-07-03T02:10
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту, написала обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес.Как отметила журналистка, одним из основных вопросов на саммите БРИКС в ЮАР, который запланирован на 22-24 августа, станет создание новой единой валюты."На эту группу из пяти стран &lt;…&gt; приходится более 40 процентов населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18 процентов торговли на планете. Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США, да и в целом господство западных стран уйдет в прошлое", — заявила она.По ее словам, в БРИКС изучаются и другие пути для уменьшения зависимости от доллара, в том числе увеличение объемов торговли в местных валютах. Кроме того, возможное расширение межгосударственного объединения за счет включения в нее других стран может придать дедолларизации "неожиданный импульс".Ранее министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев назвал создание наднациональной валюты на платформе БРИКС перспективной идеей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, брикс, сша, юар, россия, китай, индия, бразилия, доллар
В мире, БРИКС, США, ЮАР, Россия, Китай, Индия, Бразилия, Доллар
"Уже не остановить". На Западе рассказали о готовящемся ударе БРИКС по США

Les Echos: дедолларизацию не остановить из-за намерения стран БРИКС создать единую валюту

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Флажки стран БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту, написала обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес.
Как отметила журналистка, одним из основных вопросов на саммите БРИКС в ЮАР, который запланирован на 22-24 августа, станет создание новой единой валюты.
«
"На эту группу из пяти стран <…> приходится более 40 процентов населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18 процентов торговли на планете. Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США, да и в целом господство западных стран уйдет в прошлое", — заявила она.
По ее словам, в БРИКС изучаются и другие пути для уменьшения зависимости от доллара, в том числе увеличение объемов торговли в местных валютах. Кроме того, возможное расширение межгосударственного объединения за счет включения в нее других стран может придать дедолларизации "неожиданный импульс".
Ранее министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев назвал создание наднациональной валюты на платформе БРИКС перспективной идеей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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