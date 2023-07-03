https://ria.ru/20230703/udar-1881804444.html

"Уже не остановить". На Западе рассказали о готовящемся ударе БРИКС по США

"Уже не остановить". На Западе рассказали о готовящемся ударе БРИКС по США - РИА Новости, 03.07.2023

"Уже не остановить". На Западе рассказали о готовящемся ударе БРИКС по США

Страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту, написала обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T02:10

2023-07-03T02:10

2023-07-03T02:10

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту, написала обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес.Как отметила журналистка, одним из основных вопросов на саммите БРИКС в ЮАР, который запланирован на 22-24 августа, станет создание новой единой валюты."На эту группу из пяти стран <…> приходится более 40 процентов населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18 процентов торговли на планете. Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США, да и в целом господство западных стран уйдет в прошлое", — заявила она.По ее словам, в БРИКС изучаются и другие пути для уменьшения зависимости от доллара, в том числе увеличение объемов торговли в местных валютах. Кроме того, возможное расширение межгосударственного объединения за счет включения в нее других стран может придать дедолларизации "неожиданный импульс".Ранее министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев назвал создание наднациональной валюты на платформе БРИКС перспективной идеей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, брикс, сша, юар, россия, китай, индия, бразилия, доллар