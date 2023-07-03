https://ria.ru/20230703/turtsiya-1882007167.html
Эрдоган рассказал о роли Турции в разрешении конфликта на Украине
Эрдоган рассказал о роли Турции в разрешении конфликта на Украине - РИА Новости, 03.07.2023
Эрдоган рассказал о роли Турции в разрешении конфликта на Украине
Турция стала мишенью "сторонников войны" в конфликте на Украине, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T19:32
2023-07-03T19:32
2023-07-03T19:33
специальная военная операция на украине
в мире
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
россия
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АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Турция стала мишенью "сторонников войны" в конфликте на Украине, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. "В период праздника Курбан-байрам мы провели переговоры с лидерами 21 страны, приняли поздравления и обсудили двусторонние вопросы. От войны между Россией и Украиной до прекращения братоубийственной войны в Судане - вклад Турции очевиден. Наша страна играет решающую роль в разрешении кризисов благодаря своей уравновешенности, справедливости и обнадеживающему отношению", – сказал он в понедельник в обращении к нации после заседания кабинета министров. "Если бы стамбульский процесс мирных переговоров можно было бы использовать, не было бы тех разрушений и слез, которые мы пережили до сих пор. Дипломатические усилия, которые продолжились зерновым соглашением и обменом пленными, к сожалению, были заблокированы и измотаны сторонниками войны. За это заплатили жизнями десятки тысяч солдат и мирных жителей. Фактически на какой-то период Турция стала мишенью этого военного лобби", - добавил он. По его словам, "вместо того чтобы таскать дрова для войны", Анкара прилагает усилия для установления мира. "Мы единственная страна, которая в настоящее время ведет переговоры с Россией и Украиной одновременно, используя каналы диалога и разрабатывая предложения по решению проблем", - сказал Эрдоган.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html
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в мире, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия
Эрдоган рассказал о роли Турции в разрешении конфликта на Украине
Эрдоган: Турция стала мишенью сторонников войны в конфликте на Украине
АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Турция стала мишенью "сторонников войны" в конфликте на Украине, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"В период праздника Курбан-байрам мы провели переговоры с лидерами 21 страны, приняли поздравления и обсудили двусторонние вопросы. От войны между Россией
и Украиной до прекращения братоубийственной войны в Судане
- вклад Турции очевиден. Наша страна играет решающую роль в разрешении кризисов благодаря своей уравновешенности, справедливости и обнадеживающему отношению", – сказал он в понедельник в обращении к нации после заседания кабинета министров.
"Если бы стамбульский процесс мирных переговоров можно было бы использовать, не было бы тех разрушений и слез, которые мы пережили до сих пор. Дипломатические усилия, которые продолжились зерновым соглашением и обменом пленными, к сожалению, были заблокированы и измотаны сторонниками войны. За это заплатили жизнями десятки тысяч солдат и мирных жителей. Фактически на какой-то период Турция стала мишенью этого военного лобби", - добавил он.
По его словам, "вместо того чтобы таскать дрова для войны", Анкара
прилагает усилия для установления мира.
"Мы единственная страна, которая в настоящее время ведет переговоры с Россией и Украиной одновременно, используя каналы диалога и разрабатывая предложения по решению проблем", - сказал Эрдоган.
Договор или договорняк? Нет, просто капитуляция Украины