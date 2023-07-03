https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html

Включено не все: как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции

Включено не все: как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции - РИА Новости, 03.07.2023

Включено не все: как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции

В июне повысился спрос на отдых в Турции, даже появились горящие туры. Сейчас можно купить десятидневную путевку на двоих all inclusive за 80-100 тысяч рублей... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:00

2023-07-03T08:00

2023-07-03T08:04

туризм

турция

аланья (город)

анталья (провинция)

достопримечательности

куда можно лететь

отдых на море

туризм

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Екатерина Миронова. В июне повысился спрос на отдых в Турции, даже появились горящие туры. Сейчас можно купить десятидневную путевку на двоих all inclusive за 80-100 тысяч рублей. Правда, лишь в бюджетные отели. За что придется доплачивать на месте, чем кормит шведский стол, стоит ли бронировать гостиницу с собственным пляжем — в материале РИА Новости.Глухой забор и вечный светНа сайтах туроператоров описание отелей скудное, а менеджеры агентств зачастую не берутся советовать. И путешественники выбирают по принципу "красивое фото, первая линия, кормят, недорого". В итоге турки продают "лукум с сюрпризом": пока не попробуешь — не узнаешь, что внутри.Первое разочарование — номер. Так, на курорте Сиде Елизавете Агаповой, туристке с пожилой матерью, предложили общую кровать. "Когда я напомнила, что в бронировании указаны два спальных места, сотрудник отеля, скривившись, перенаправил нас в студию. В одной комнате — кровать, но не king size, а в другой — узкая койка для ребенка. Причем там не оказалось окон, а свет включался автоматически при любом движении", — жалуется она.Следите, чтобы в описании номера значилось twin, то есть две кровати, а не double, что подразумевает обычно одну.В Паялларе под Антальей две женщины, приехавшие в поисках спокойного отдыха, попали в отель с ежедневными дискотеками. И окна номера выходили в "гущу событий"."Спать было нереально даже с берушами. По утрам аниматор орал: "Подъем!", как в пионерлагере, и врубал побудку. Сжалившись, администратор переселил нас в "тихую" комнату: окно упиралось в глухой забор, хотя он уверял, что это природный холм. Дневного света практически не видели", — рассказывает Арина Шашкова.В гостинице в Махмутларе (пригород Аланьи) — номера двух категорий: с видом на море и расположенные в очень далеком корпусе, окруженном многоэтажками. Как правило, селят именно туда, но за доплату в десять-двадцать долларов готовы "улучшить условия".По словам экспертов, чтобы избежать таких ситуаций, стоит выучить пару фраз по-турецки. Например: Deniz manzaralı lütfen ("С видом на море, пожалуйста"). Бывалые туристы советуют также привезти в подарок менеджеру отеля шоколадку "Аленка".Соевое мясо и арбузные коркиAll inclusive — вовсе не гарантия того, что все действительно включено."В Сиде нас каждый день кормили курицей. Было ощущение, что это одна большая птица. Сначала ножки, затем — тушка, потроха. Я ждала, когда подойдет очередь перьев", — шутит Елизавета Агапова.Алкоголь выдавали с 17:00 до 22:00, причем в ассортименте были только "кислое фруктовое вино, которое заканчивалось почти сразу", и анисовая водка. Закуски между завтраком, обедом и ужином не полагались.А в районе Конаклы шведский стол состоял из незрелых помидоров, пересоленных оливок, несъедобного соевого мяса и безвкусного жидкого супа. "Из фруктов — куски арбуза, больше похожие на корки. Зато с 16:00 до 17:00 выносили к морю сладкое мороженое: клубничное, шоколадное, фисташковое, ванильное. Правда, за ним выстраивалась толпа через весь пляж, и по одной порции в руки", — вспоминает Арина Шашкова.В пригороде Аланьи, по словам туристов, готовили рыбу на гриле, но за этим деликатесом люди занимали очередь за полчаса до обеда. "В перерывах не было даже бутербродов. У бассейна продавали кукурузу за доллар. А на пляже — дорогущее кафе, где за слабый алкоголь просили 75 лир (более 300 рублей). Выносить напитки из отеля к морю запрещалось", — рассказывает туристка Ирина Петерсон.Совет экспертов: не берите all inclusive в бюджетных отелях. Выгоднее гостиница с завтраками. И покупайте еду с напитками в сетевом магазине Migros, где недорого и широкий выбор готовых блюд.Рваные зонты и плиты в мореПляж на территории отеля с новыми бесплатными шезлонгами и чистыми полотенцами — типичное ожидание россиян. "В реальности море в лучшем случае — через дорогу за подземным переходом. Причем кое-где не хватает шезлонгов и зонтиков. У нас их было всего десять на 100 с лишним номеров", — говорит Ирина Петерсон.А в Сиде, несмотря на обещанные 700 метров, до моря было больше километра — в обход, по пыльным улицам. "На пляже мы увидели лишь пару сломанных шезлонгов и рваные зонты, некоторые вообще с голыми спицами. Пришлось искать платный — за пять долларов", — добавляет Елизавета Агапова.И море не всегда пригодно для купания. Песок или мелкая галька, как правило, только на берегу, а на дне — валуны или скользкие плиты, встать на которые нереально даже в тапках-"кораллках"."В Махмутларе почти сразу было глубоко, к тому же постоянно сильное волнение. Я ездила в душном автобусе на бесплатный муниципальный пляж Аланьи", — комментирует Ирина Петерсон.Специалисты предупреждают: "очень дешево и хорошо" — крайне редкое сочетание. Если хотите сэкономить, везите из дома пляжные полотенца и бронируйте скромный городской отель без претензий на сервис.

https://ria.ru/20230625/turtsiya-1879209502.html

https://ria.ru/20230614/stambul-1877060991.html

турция

аланья (город)

анталья (провинция)

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