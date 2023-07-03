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Включено не все: как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции - РИА Новости, 03.07.2023
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Туризм
 
08:00 03.07.2023 (обновлено: 08:04 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html
Включено не все: как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции
Включено не все: как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции - РИА Новости, 03.07.2023
Включено не все: как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции
В июне повысился спрос на отдых в Турции, даже появились горящие туры. Сейчас можно купить десятидневную путевку на двоих all inclusive за 80-100 тысяч рублей... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T08:00
2023-07-03T08:04
туризм
турция
аланья (город)
анталья (провинция)
достопримечательности
куда можно лететь
отдых на море
туризм
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Екатерина Миронова. В июне повысился спрос на отдых в Турции, даже появились горящие туры. Сейчас можно купить десятидневную путевку на двоих all inclusive за 80-100 тысяч рублей. Правда, лишь в бюджетные отели. За что придется доплачивать на месте, чем кормит шведский стол, стоит ли бронировать гостиницу с собственным пляжем — в материале РИА Новости.Глухой забор и вечный светНа сайтах туроператоров описание отелей скудное, а менеджеры агентств зачастую не берутся советовать. И путешественники выбирают по принципу "красивое фото, первая линия, кормят, недорого". В итоге турки продают "лукум с сюрпризом": пока не попробуешь — не узнаешь, что внутри.Первое разочарование — номер. Так, на курорте Сиде Елизавете Агаповой, туристке с пожилой матерью, предложили общую кровать. "Когда я напомнила, что в бронировании указаны два спальных места, сотрудник отеля, скривившись, перенаправил нас в студию. В одной комнате — кровать, но не king size, а в другой — узкая койка для ребенка. Причем там не оказалось окон, а свет включался автоматически при любом движении", — жалуется она.Следите, чтобы в описании номера значилось twin, то есть две кровати, а не double, что подразумевает обычно одну.В Паялларе под Антальей две женщины, приехавшие в поисках спокойного отдыха, попали в отель с ежедневными дискотеками. И окна номера выходили в "гущу событий"."Спать было нереально даже с берушами. По утрам аниматор орал: "Подъем!", как в пионерлагере, и врубал побудку. Сжалившись, администратор переселил нас в "тихую" комнату: окно упиралось в глухой забор, хотя он уверял, что это природный холм. Дневного света практически не видели", — рассказывает Арина Шашкова.В гостинице в Махмутларе (пригород Аланьи) — номера двух категорий: с видом на море и расположенные в очень далеком корпусе, окруженном многоэтажками. Как правило, селят именно туда, но за доплату в десять-двадцать долларов готовы "улучшить условия".По словам экспертов, чтобы избежать таких ситуаций, стоит выучить пару фраз по-турецки. Например: Deniz manzaralı lütfen ("С видом на море, пожалуйста"). Бывалые туристы советуют также привезти в подарок менеджеру отеля шоколадку "Аленка".Соевое мясо и арбузные коркиAll inclusive — вовсе не гарантия того, что все действительно включено."В Сиде нас каждый день кормили курицей. Было ощущение, что это одна большая птица. Сначала ножки, затем — тушка, потроха. Я ждала, когда подойдет очередь перьев", — шутит Елизавета Агапова.Алкоголь выдавали с 17:00 до 22:00, причем в ассортименте были только "кислое фруктовое вино, которое заканчивалось почти сразу", и анисовая водка. Закуски между завтраком, обедом и ужином не полагались.А в районе Конаклы шведский стол состоял из незрелых помидоров, пересоленных оливок, несъедобного соевого мяса и безвкусного жидкого супа. "Из фруктов — куски арбуза, больше похожие на корки. Зато с 16:00 до 17:00 выносили к морю сладкое мороженое: клубничное, шоколадное, фисташковое, ванильное. Правда, за ним выстраивалась толпа через весь пляж, и по одной порции в руки", — вспоминает Арина Шашкова.В пригороде Аланьи, по словам туристов, готовили рыбу на гриле, но за этим деликатесом люди занимали очередь за полчаса до обеда. "В перерывах не было даже бутербродов. У бассейна продавали кукурузу за доллар. А на пляже — дорогущее кафе, где за слабый алкоголь просили 75 лир (более 300 рублей). Выносить напитки из отеля к морю запрещалось", — рассказывает туристка Ирина Петерсон.Совет экспертов: не берите all inclusive в бюджетных отелях. Выгоднее гостиница с завтраками. И покупайте еду с напитками в сетевом магазине Migros, где недорого и широкий выбор готовых блюд.Рваные зонты и плиты в мореПляж на территории отеля с новыми бесплатными шезлонгами и чистыми полотенцами — типичное ожидание россиян. "В реальности море в лучшем случае — через дорогу за подземным переходом. Причем кое-где не хватает шезлонгов и зонтиков. У нас их было всего десять на 100 с лишним номеров", — говорит Ирина Петерсон.А в Сиде, несмотря на обещанные 700 метров, до моря было больше километра — в обход, по пыльным улицам. "На пляже мы увидели лишь пару сломанных шезлонгов и рваные зонты, некоторые вообще с голыми спицами. Пришлось искать платный — за пять долларов", — добавляет Елизавета Агапова.И море не всегда пригодно для купания. Песок или мелкая галька, как правило, только на берегу, а на дне — валуны или скользкие плиты, встать на которые нереально даже в тапках-"кораллках"."В Махмутларе почти сразу было глубоко, к тому же постоянно сильное волнение. Я ездила в душном автобусе на бесплатный муниципальный пляж Аланьи", — комментирует Ирина Петерсон.Специалисты предупреждают: "очень дешево и хорошо" — крайне редкое сочетание. Если хотите сэкономить, везите из дома пляжные полотенца и бронируйте скромный городской отель без претензий на сервис.
https://ria.ru/20230625/turtsiya-1879209502.html
https://ria.ru/20230614/stambul-1877060991.html
турция
аланья (город)
анталья (провинция)
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турция, аланья (город), анталья (провинция), достопримечательности, куда можно лететь, отдых на море, туризм, отели, впечатления - туризм, актуальное - туризм
Туризм, Турция, Аланья (город), Анталья (провинция), Достопримечательности, куда можно лететь, Отдых на море, Туризм, Отели, Впечатления - Туризм, Актуальное - Туризм

Включено не все: как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции

© iStock.com / Zhanna MuzalevskaiaДевушка на пляже Капутас в Каше, Турция
Девушка на пляже Капутас в Каше, Турция - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© iStock.com / Zhanna Muzalevskaia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Екатерина Миронова. В июне повысился спрос на отдых в Турции, даже появились горящие туры. Сейчас можно купить десятидневную путевку на двоих all inclusive за 80-100 тысяч рублей. Правда, лишь в бюджетные отели. За что придется доплачивать на месте, чем кормит шведский стол, стоит ли бронировать гостиницу с собственным пляжем — в материале РИА Новости.

Глухой забор и вечный свет

На сайтах туроператоров описание отелей скудное, а менеджеры агентств зачастую не берутся советовать. И путешественники выбирают по принципу "красивое фото, первая линия, кормят, недорого". В итоге турки продают "лукум с сюрпризом": пока не попробуешь — не узнаешь, что внутри.
Первое разочарование — номер. Так, на курорте Сиде Елизавете Агаповой, туристке с пожилой матерью, предложили общую кровать. "Когда я напомнила, что в бронировании указаны два спальных места, сотрудник отеля, скривившись, перенаправил нас в студию. В одной комнате — кровать, но не king size, а в другой — узкая койка для ребенка. Причем там не оказалось окон, а свет включался автоматически при любом движении", — жалуется она.
© Фото : Екатерина МироноваНомер в отеле Sipahi
Номер в отеле Sipahi - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : Екатерина Миронова
Номер в отеле Sipahi
Следите, чтобы в описании номера значилось twin, то есть две кровати, а не double, что подразумевает обычно одну.
В Паялларе под Антальей две женщины, приехавшие в поисках спокойного отдыха, попали в отель с ежедневными дискотеками. И окна номера выходили в "гущу событий".
© iStock.com / MarcinSl1987Вид на Аланью с крыши отеля
Вид на Аланью с крыши отеля
Вид на Аланью с крыши отеля
© iStock.com / MarcinSl1987
1 из 3
© iStock.com / Svetlana SultanaevaОдна из улиц Махмутлара, Турция
Одна из улиц Махмутлара, Турция
Одна из улиц Махмутлара, Турция
© iStock.com / Svetlana Sultanaeva
2 из 3
© iStock.com / Emre CifcibasiВид на Сиде
Вид на Сиде
Вид на Сиде
© iStock.com / Emre Cifcibasi
3 из 3
Вид на Аланью с крыши отеля
© iStock.com / MarcinSl1987
1 из 3
Одна из улиц Махмутлара, Турция
© iStock.com / Svetlana Sultanaeva
2 из 3
Вид на Сиде
© iStock.com / Emre Cifcibasi
3 из 3
"Спать было нереально даже с берушами. По утрам аниматор орал: "Подъем!", как в пионерлагере, и врубал побудку. Сжалившись, администратор переселил нас в "тихую" комнату: окно упиралось в глухой забор, хотя он уверял, что это природный холм. Дневного света практически не видели", — рассказывает Арина Шашкова.
В гостинице в Махмутларе (пригород Аланьи) — номера двух категорий: с видом на море и расположенные в очень далеком корпусе, окруженном многоэтажками. Как правило, селят именно туда, но за доплату в десять-двадцать долларов готовы "улучшить условия".
© iStock.com / PixelsEffectДевушка во время заселения в отель
Девушка во время заселения в отель - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© iStock.com / PixelsEffect
Девушка во время заселения в отель
По словам экспертов, чтобы избежать таких ситуаций, стоит выучить пару фраз по-турецки. Например: Deniz manzaralı lütfen ("С видом на море, пожалуйста"). Бывалые туристы советуют также привезти в подарок менеджеру отеля шоколадку "Аленка".

Соевое мясо и арбузные корки

All inclusive — вовсе не гарантия того, что все действительно включено.
"В Сиде нас каждый день кормили курицей. Было ощущение, что это одна большая птица. Сначала ножки, затем — тушка, потроха. Я ждала, когда подойдет очередь перьев", — шутит Елизавета Агапова.
© iStock.com / krblokhin

Жареная курица на столе раздачи по системе "шведский стол"

Жаренная курица на столе раздачи по системе шведский стол

Жареная курица на столе раздачи по системе "шведский стол"

© iStock.com / krblokhin
1 из 4
© iStock.com / HMVartЗавтрак по системе "шведский стол" в ресторане отеля
Завтрак по системе шведский стол в ресторане отеля
Завтрак по системе "шведский стол" в ресторане отеля
© iStock.com / HMVart
2 из 4
© iStock.com / Juliet Dreamhunter

Люди стоят в очереди за мороженым в отеле "все включено" в Аланье

Люди стоят в очереди за мороженым в отеле все включено в Алании

Люди стоят в очереди за мороженым в отеле "все включено" в Аланье

© iStock.com / Juliet Dreamhunter
3 из 4
© iStock.com / enginakyurt11Соломинки на барной стойке
Соломинки на барной стойке
Соломинки на барной стойке
© iStock.com / enginakyurt11
4 из 4

Жареная курица на столе раздачи по системе "шведский стол"

© iStock.com / krblokhin
1 из 4
Завтрак по системе "шведский стол" в ресторане отеля
© iStock.com / HMVart
2 из 4

Люди стоят в очереди за мороженым в отеле "все включено" в Аланье

© iStock.com / Juliet Dreamhunter
3 из 4
Соломинки на барной стойке
© iStock.com / enginakyurt11
4 из 4
Алкоголь выдавали с 17:00 до 22:00, причем в ассортименте были только "кислое фруктовое вино, которое заканчивалось почти сразу", и анисовая водка. Закуски между завтраком, обедом и ужином не полагались.
А в районе Конаклы шведский стол состоял из незрелых помидоров, пересоленных оливок, несъедобного соевого мяса и безвкусного жидкого супа. "Из фруктов — куски арбуза, больше похожие на корки. Зато с 16:00 до 17:00 выносили к морю сладкое мороженое: клубничное, шоколадное, фисташковое, ванильное. Правда, за ним выстраивалась толпа через весь пляж, и по одной порции в руки", — вспоминает Арина Шашкова.
© iStock.com / Enes EvrenКоктейль-бар в отеле
Коктейль-бар в отеле - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© iStock.com / Enes Evren
Коктейль-бар в отеле
В пригороде Аланьи, по словам туристов, готовили рыбу на гриле, но за этим деликатесом люди занимали очередь за полчаса до обеда. "В перерывах не было даже бутербродов. У бассейна продавали кукурузу за доллар. А на пляже — дорогущее кафе, где за слабый алкоголь просили 75 лир (более 300 рублей). Выносить напитки из отеля к морю запрещалось", — рассказывает туристка Ирина Петерсон.
Женщина в Бодруме, Турция - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Нетипичная Турция. Как выбрать курорт, чтобы не разочароваться
25 июня, 08:00
Совет экспертов: не берите all inclusive в бюджетных отелях. Выгоднее гостиница с завтраками. И покупайте еду с напитками в сетевом магазине Migros, где недорого и широкий выбор готовых блюд.

Рваные зонты и плиты в море

Пляж на территории отеля с новыми бесплатными шезлонгами и чистыми полотенцами — типичное ожидание россиян. "В реальности море в лучшем случае — через дорогу за подземным переходом. Причем кое-где не хватает шезлонгов и зонтиков. У нас их было всего десять на 100 с лишним номеров", — говорит Ирина Петерсон.
© iStock.com / mgstudyoПляж в Сиде, Турция
Пляж в Сиде, Турция
Пляж в Сиде, Турция
© iStock.com / mgstudyo
1 из 3
© iStock.com / Serghei TurcanuВид на Конаклы, Турция
Вид на Конаклы, Турция
Вид на Конаклы, Турция
© iStock.com / Serghei Turcanu
2 из 3
© iStock.com / Vladimir_TimofeevНа территории отеля
На территории отеля
На территории отеля
© iStock.com / Vladimir_Timofeev
3 из 3
Пляж в Сиде, Турция
© iStock.com / mgstudyo
1 из 3
Вид на Конаклы, Турция
© iStock.com / Serghei Turcanu
2 из 3
На территории отеля
© iStock.com / Vladimir_Timofeev
3 из 3
А в Сиде, несмотря на обещанные 700 метров, до моря было больше километра — в обход, по пыльным улицам. "На пляже мы увидели лишь пару сломанных шезлонгов и рваные зонты, некоторые вообще с голыми спицами. Пришлось искать платный — за пять долларов", — добавляет Елизавета Агапова.
© iStock.com / AegeanBlueВид на пляж в Алтынкуме, Турция
Вид на пляж в Алтынкуме, Турция
Вид на пляж в Алтынкуме, Турция
© iStock.com / AegeanBlue
1 из 3
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк

Сиде. Уличное кафе

Сиде. Уличное кафе

Сиде. Уличное кафе

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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2 из 3
© iStock.com / Евгений Харитонов

Туристы смотрят карту Сиде

Туристы смотрят на карту Сиде

Туристы смотрят карту Сиде

© iStock.com / Евгений Харитонов
3 из 3
Вид на пляж в Алтынкуме, Турция
© iStock.com / AegeanBlue
1 из 3

Сиде. Уличное кафе

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
2 из 3

Туристы смотрят карту Сиде

© iStock.com / Евгений Харитонов
3 из 3
И море не всегда пригодно для купания. Песок или мелкая галька, как правило, только на берегу, а на дне — валуны или скользкие плиты, встать на которые нереально даже в тапках-"кораллках".
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДевушка на пляже одного из отелей Антальи
Девушка на пляже одного из отелей Антальи - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Девушка на пляже одного из отелей Антальи
"В Махмутларе почти сразу было глубоко, к тому же постоянно сильное волнение. Я ездила в душном автобусе на бесплатный муниципальный пляж Аланьи", — комментирует Ирина Петерсон.
Специалисты предупреждают: "очень дешево и хорошо" — крайне редкое сочетание. Если хотите сэкономить, везите из дома пляжные полотенца и бронируйте скромный городской отель без претензий на сервис.
Трамвай на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Город красивый, но непростой: популярные способы обмана туристов в Стамбуле
14 июня, 08:00
 
ТуризмТурцияАланья (город)Анталья (провинция)Достопримечательностикуда можно лететьОтдых на мореТуризмОтелиВпечатления - ТуризмАктуальное - Туризм
 
 
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