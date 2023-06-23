https://ria.ru/20230623/turtsiya-1880026860.html

Туроператоры назвали самое популярное направление у россиян этим летом

Туроператоры назвали самое популярное направление у россиян этим летом - РИА Новости, 23.06.2023

Туроператоры назвали самое популярное направление у россиян этим летом

Турция стала зарубежным направлением номер один для отдыха у россиян летом 2023 года, сегодня туда продается 35-65 процентов от всего объема зарубежных туров,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:17

2023-06-23T16:17

2023-06-23T16:17

туризм

новости - туризм

турция

стамбул

аланья (город)

дмитрий горин

российский союз туриндустрии (рст)

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879181128_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_360dcefbc7f6280202995831857e3181.jpg

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Турция стала зарубежным направлением номер один для отдыха у россиян летом 2023 года, сегодня туда продается 35-65 процентов от всего объема зарубежных туров, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ)."Несмотря на снижение объемов продаж пакетных туров в Турцию в начале года, связанное с повышением цен в отелях, в конце июня направление занимает первое место по спросу", – сообщили в РСТ, уточнив, что речь идет о зарубежных турах.Как отмечает вице-президент союза Дмитрий Горин, слова которого приводятся в сообщении, в прошлом году в пиковый сезон в Турцию летало 750 рейсов в неделю, в этом году максимальная согласованная квота составляет 1,2 тысячи рейсов в неделю, которые выполняются из 22 городов России в турецкие Стамбул, Анкара, Аланья, Анталья, Бодрум, Даламан и Измир."Цена на перелет стабильна и доступна. По сравнению с прошлым годом, благодаря увеличению числа рейсов и существенному увеличению самого флота, летающего за рубеж, перевозка в Турцию стала доступнее, несмотря на ослабление курса рубля по сравнению с прошлым годом. Перевозка традиционно занимает в зарубежном турпакете 50-60% стоимости. Соответственно, чем больше на рынке рейсов, тем цены ниже", – уточнил Горин.По его оценке, этим летом по пакетным турам в открытые и доступные зарубежные страны отправятся не менее пяти-шести миллионов туристов.Эксперты отметили, что сейчас средняя стоимость тура на одного составляет 144,5 тысячи рублей, на двоих – 162,6 тысячи, на троих – 254 тысячи рублей. "По данным туроператоров, подавляющая часть россиян (более 85 процентов) выбирают Анталийское побережье – курорты Аланья, Анталья, Кемер, Сиде, Белек. Чуть более 12 процентов – Бодрум, Даламан, Фетхие, Кушадасы, Мармарис на Эгейском побережье. Доля Стамбула невелика – менее 1 процента", – указали в РСТ.

https://ria.ru/20230620/ator-1879415670.html

турция

стамбул

аланья (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, турция, стамбул, аланья (город), дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), отдых на море, куда можно лететь, туризм