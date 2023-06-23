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Туроператоры назвали самое популярное направление у россиян этим летом - РИА Новости, 23.06.2023
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Туризм
 
16:17 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/turtsiya-1880026860.html
Туроператоры назвали самое популярное направление у россиян этим летом
Туроператоры назвали самое популярное направление у россиян этим летом - РИА Новости, 23.06.2023
Туроператоры назвали самое популярное направление у россиян этим летом
Турция стала зарубежным направлением номер один для отдыха у россиян летом 2023 года, сегодня туда продается 35-65 процентов от всего объема зарубежных туров,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:17
2023-06-23T16:17
туризм
новости - туризм
турция
стамбул
аланья (город)
дмитрий горин
российский союз туриндустрии (рст)
отдых на море
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Турция стала зарубежным направлением номер один для отдыха у россиян летом 2023 года, сегодня туда продается 35-65 процентов от всего объема зарубежных туров, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ)."Несмотря на снижение объемов продаж пакетных туров в Турцию в начале года, связанное с повышением цен в отелях, в конце июня направление занимает первое место по спросу", – сообщили в РСТ, уточнив, что речь идет о зарубежных турах.Как отмечает вице-президент союза Дмитрий Горин, слова которого приводятся в сообщении, в прошлом году в пиковый сезон в Турцию летало 750 рейсов в неделю, в этом году максимальная согласованная квота составляет 1,2 тысячи рейсов в неделю, которые выполняются из 22 городов России в турецкие Стамбул, Анкара, Аланья, Анталья, Бодрум, Даламан и Измир."Цена на перелет стабильна и доступна. По сравнению с прошлым годом, благодаря увеличению числа рейсов и существенному увеличению самого флота, летающего за рубеж, перевозка в Турцию стала доступнее, несмотря на ослабление курса рубля по сравнению с прошлым годом. Перевозка традиционно занимает в зарубежном турпакете 50-60% стоимости. Соответственно, чем больше на рынке рейсов, тем цены ниже", – уточнил Горин.По его оценке, этим летом по пакетным турам в открытые и доступные зарубежные страны отправятся не менее пяти-шести миллионов туристов.Эксперты отметили, что сейчас средняя стоимость тура на одного составляет 144,5 тысячи рублей, на двоих – 162,6 тысячи, на троих – 254 тысячи рублей. "По данным туроператоров, подавляющая часть россиян (более 85 процентов) выбирают Анталийское побережье – курорты Аланья, Анталья, Кемер, Сиде, Белек. Чуть более 12 процентов – Бодрум, Даламан, Фетхие, Кушадасы, Мармарис на Эгейском побережье. Доля Стамбула невелика – менее 1 процента", – указали в РСТ.
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новости - туризм, турция, стамбул, аланья (город), дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), отдых на море, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Стамбул, Аланья (город), Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Отдых на море, куда можно лететь, Туризм
Туроператоры назвали самое популярное направление у россиян этим летом

РСТ: Турция стала самым популярным зарубежным направлением у россиян этим летом

© iStock.com / KenanOlgunЖенщина в Бодруме, Турция
Женщина в Бодруме, Турция - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© iStock.com / KenanOlgun
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Турция стала зарубежным направлением номер один для отдыха у россиян летом 2023 года, сегодня туда продается 35-65 процентов от всего объема зарубежных туров, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Несмотря на снижение объемов продаж пакетных туров в Турцию в начале года, связанное с повышением цен в отелях, в конце июня направление занимает первое место по спросу", – сообщили в РСТ, уточнив, что речь идет о зарубежных турах.
Как отмечает вице-президент союза Дмитрий Горин, слова которого приводятся в сообщении, в прошлом году в пиковый сезон в Турцию летало 750 рейсов в неделю, в этом году максимальная согласованная квота составляет 1,2 тысячи рейсов в неделю, которые выполняются из 22 городов России в турецкие Стамбул, Анкара, Аланья, Анталья, Бодрум, Даламан и Измир.
"Цена на перелет стабильна и доступна. По сравнению с прошлым годом, благодаря увеличению числа рейсов и существенному увеличению самого флота, летающего за рубеж, перевозка в Турцию стала доступнее, несмотря на ослабление курса рубля по сравнению с прошлым годом. Перевозка традиционно занимает в зарубежном турпакете 50-60% стоимости. Соответственно, чем больше на рынке рейсов, тем цены ниже", – уточнил Горин.
По его оценке, этим летом по пакетным турам в открытые и доступные зарубежные страны отправятся не менее пяти-шести миллионов туристов.
Эксперты отметили, что сейчас средняя стоимость тура на одного составляет 144,5 тысячи рублей, на двоих – 162,6 тысячи, на троих – 254 тысячи рублей. "По данным туроператоров, подавляющая часть россиян (более 85 процентов) выбирают Анталийское побережье – курорты Аланья, Анталья, Кемер, Сиде, Белек. Чуть более 12 процентов – Бодрум, Даламан, Фетхие, Кушадасы, Мармарис на Эгейском побережье. Доля Стамбула невелика – менее 1 процента", – указали в РСТ.
Пицунда - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Туроператоры назвали направления для бюджетного отдыха в июле
20 июня, 18:02
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияСтамбулАланья (город)Дмитрий ГоринРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Отдых на морекуда можно лететьТуризм
 
 
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