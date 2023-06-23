Туроператоры назвали самое популярное направление у россиян этим летом
РСТ: Турция стала самым популярным зарубежным направлением у россиян этим летом
© iStock.com / KenanOlgunЖенщина в Бодруме, Турция
© iStock.com / KenanOlgun
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Турция стала зарубежным направлением номер один для отдыха у россиян летом 2023 года, сегодня туда продается 35-65 процентов от всего объема зарубежных туров, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Несмотря на снижение объемов продаж пакетных туров в Турцию в начале года, связанное с повышением цен в отелях, в конце июня направление занимает первое место по спросу", – сообщили в РСТ, уточнив, что речь идет о зарубежных турах.
Как отмечает вице-президент союза Дмитрий Горин, слова которого приводятся в сообщении, в прошлом году в пиковый сезон в Турцию летало 750 рейсов в неделю, в этом году максимальная согласованная квота составляет 1,2 тысячи рейсов в неделю, которые выполняются из 22 городов России в турецкие Стамбул, Анкара, Аланья, Анталья, Бодрум, Даламан и Измир.
"Цена на перелет стабильна и доступна. По сравнению с прошлым годом, благодаря увеличению числа рейсов и существенному увеличению самого флота, летающего за рубеж, перевозка в Турцию стала доступнее, несмотря на ослабление курса рубля по сравнению с прошлым годом. Перевозка традиционно занимает в зарубежном турпакете 50-60% стоимости. Соответственно, чем больше на рынке рейсов, тем цены ниже", – уточнил Горин.
По его оценке, этим летом по пакетным турам в открытые и доступные зарубежные страны отправятся не менее пяти-шести миллионов туристов.
Эксперты отметили, что сейчас средняя стоимость тура на одного составляет 144,5 тысячи рублей, на двоих – 162,6 тысячи, на троих – 254 тысячи рублей. "По данным туроператоров, подавляющая часть россиян (более 85 процентов) выбирают Анталийское побережье – курорты Аланья, Анталья, Кемер, Сиде, Белек. Чуть более 12 процентов – Бодрум, Даламан, Фетхие, Кушадасы, Мармарис на Эгейском побережье. Доля Стамбула невелика – менее 1 процента", – указали в РСТ.