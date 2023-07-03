https://ria.ru/20230703/tovary-1881817262.html

Опрос показал, какие товары россияне относят к категории дорогих

Опрос показал, какие товары россияне относят к категории дорогих - РИА Новости, 03.07.2023

Опрос показал, какие товары россияне относят к категории дорогих

К дорогостоящим товарам россияне чаще всего относят автомобиль (56%), недвижимость (42%) и бытовую и электронную технику (27%), свидетельствуют результаты... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T08:37

2023-07-03T08:37

2023-07-03T14:14

общество

вциом

россия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. К дорогостоящим товарам россияне чаще всего относят автомобиль (56%), недвижимость (42%) и бытовую и электронную технику (27%), свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости. Чаще всего к дорогостоящим товарам россияне относят автомобили и автозапчасти (56%), недвижимость, квартиры, земельные участки, дачи и дома (42%), телевизоры, пылесосы, стиральные машины и холодильники (27%). Реже к ним относят продукты питания (21%), антикварные вещи (8%), одежду и обувь (8%), мебель (6%), предметы для ремонта и строительства (6%), самолеты, яхты, вертолеты (4%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 24 июня среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230701/avtomobili-1880850500.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вциом, россия