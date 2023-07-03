https://ria.ru/20230703/tovary-1881817262.html
Опрос показал, какие товары россияне относят к категории дорогих
Опрос показал, какие товары россияне относят к категории дорогих - РИА Новости, 03.07.2023
Опрос показал, какие товары россияне относят к категории дорогих
К дорогостоящим товарам россияне чаще всего относят автомобиль (56%), недвижимость (42%) и бытовую и электронную технику (27%), свидетельствуют результаты... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T08:37
2023-07-03T08:37
2023-07-03T14:14
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. К дорогостоящим товарам россияне чаще всего относят автомобиль (56%), недвижимость (42%) и бытовую и электронную технику (27%), свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости. Чаще всего к дорогостоящим товарам россияне относят автомобили и автозапчасти (56%), недвижимость, квартиры, земельные участки, дачи и дома (42%), телевизоры, пылесосы, стиральные машины и холодильники (27%). Реже к ним относят продукты питания (21%), антикварные вещи (8%), одежду и обувь (8%), мебель (6%), предметы для ремонта и строительства (6%), самолеты, яхты, вертолеты (4%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 24 июня среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230701/avtomobili-1880850500.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вциом, россия
Опрос показал, какие товары россияне относят к категории дорогих
ВЦИОМ: машины, недвижимость и электронику россияне чаще всего относят к дорогим товарам
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
К дорогостоящим товарам россияне чаще всего относят автомобиль (56%), недвижимость (42%) и бытовую и электронную технику (27%), свидетельствуют результаты исследования
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости.
Чаще всего к дорогостоящим товарам россияне относят автомобили и автозапчасти (56%), недвижимость, квартиры, земельные участки, дачи и дома (42%), телевизоры, пылесосы, стиральные машины и холодильники (27%).
Реже к ним относят продукты питания (21%), антикварные вещи (8%), одежду и обувь (8%), мебель (6%), предметы для ремонта и строительства (6%), самолеты, яхты, вертолеты (4%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 24 июня среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.