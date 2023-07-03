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Пропавшие в кузбасской тайге подростки сбежали от тургруппы - РИА Новости, 03.07.2023
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10:22 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/tayga-1881842595.html
Пропавшие в кузбасской тайге подростки сбежали от тургруппы
Пропавшие в кузбасской тайге подростки сбежали от тургруппы - РИА Новости, 03.07.2023
Пропавшие в кузбасской тайге подростки сбежали от тургруппы
Пропавшие в кузбасской тайге трое подростков, сбежали от туристической группы, сообщил в своем Telegram-канале глава города Междуреченска Сергей Перепилищенко. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:22
2023-07-03T10:22
происшествия
кемеровская область
междуреченск
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КЕМЕРОВО, 3 июл- РИА Новости. Пропавшие в кузбасской тайге трое подростков, сбежали от туристической группы, сообщил в своем Telegram-канале глава города Междуреченска Сергей Перепилищенко. Ранее сообщалось, что при спуске туристической группы с пика Поднебесный трое подростков ушли вперед, но к лагерю так и не вышли. Полиция и экстренные службы незамедлительно организовали поисковую операцию, были сформированы четыре группы. Ситуация осложняется гористым характером местности. Поиски ведутся в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. СУ СК по Кемеровской области по факту исчезновения подростков возбудил уголовное дело, прокуратура региона проводит проверку. "Они готовились убежать, четыре мальчика, две девочки, их шесть человек группа была, но в последний момент мальчик и две девочки – они передумали. Испугались последствий, ...вернулись к группе, а вот три парня – 13,14 и 15 лет побежали вниз. Мы все силы сосредоточили наверху, стали курсировать от приюта Рубановского до Глухариного, до Куприяновской поляны и даже на Малый Казыр ходила группа, ...а как показало следствие, они уже были внизу, пока в лагере никого не было, продуктами затарились там, водичкой, и последний раз их видели – они по кустам бегали в районе переправы", – рассказал Перепилищенко. Как уточняет в свою очередь пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, на поиски подростков ежесуточно выходят не менее 30 полицейских. "Вместе с ними участвуют спасатели, сотрудники Следственного комитета, добровольцы из числа местных жителей. Они обследуют лесной массив, территорию вдоль реки Амзас, проверяют туристические приюты, опрашивают граждан, отдыхающих в горах. Накануне территория была обследована с воздуха с помощью авиатехники Росгвардии, использовать которую ранее было невозможно из-за погодных условий", – сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230703/lager-1881817118.html
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РИА Новости
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происшествия, кемеровская область, междуреченск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Кемеровская область, Междуреченск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Пропавшие в кузбасской тайге подростки сбежали от тургруппы

Глава Междуреченска Перепилищенко: пропавшие в тайге подростки сбежали от тургруппы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 3 июл- РИА Новости. Пропавшие в кузбасской тайге трое подростков, сбежали от туристической группы, сообщил в своем Telegram-канале глава города Междуреченска Сергей Перепилищенко.
Ранее сообщалось, что при спуске туристической группы с пика Поднебесный трое подростков ушли вперед, но к лагерю так и не вышли. Полиция и экстренные службы незамедлительно организовали поисковую операцию, были сформированы четыре группы. Ситуация осложняется гористым характером местности. Поиски ведутся в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. СУ СК по Кемеровской области по факту исчезновения подростков возбудил уголовное дело, прокуратура региона проводит проверку.
"Они готовились убежать, четыре мальчика, две девочки, их шесть человек группа была, но в последний момент мальчик и две девочки – они передумали. Испугались последствий, ...вернулись к группе, а вот три парня – 13,14 и 15 лет побежали вниз. Мы все силы сосредоточили наверху, стали курсировать от приюта Рубановского до Глухариного, до Куприяновской поляны и даже на Малый Казыр ходила группа, ...а как показало следствие, они уже были внизу, пока в лагере никого не было, продуктами затарились там, водичкой, и последний раз их видели – они по кустам бегали в районе переправы", – рассказал Перепилищенко.
Как уточняет в свою очередь пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, на поиски подростков ежесуточно выходят не менее 30 полицейских.
"Вместе с ними участвуют спасатели, сотрудники Следственного комитета, добровольцы из числа местных жителей. Они обследуют лесной массив, территорию вдоль реки Амзас, проверяют туристические приюты, опрашивают граждан, отдыхающих в горах. Накануне территория была обследована с воздуха с помощью авиатехники Росгвардии, использовать которую ранее было невозможно из-за погодных условий", – сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияКемеровская областьМеждуреченскСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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