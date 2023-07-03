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Тульский суд изменил наказание Москалеву - РИА Новости, 03.07.2023
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17:30 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/sud-1881976678.html
Тульский суд изменил наказание Москалеву
Тульский суд изменил наказание Москалеву - РИА Новости, 03.07.2023
Тульский суд изменил наказание Москалеву
Тульский областной суд назначил Алексею Москалеву, приговоренному к двум годам колонии за дискредитацию российской армии, дополнительное наказание в виде... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:30
2023-07-03T17:30
происшествия
тульская область
тульский областной суд
россия
белоруссия
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РЯЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Тульский областной суд назначил Алексею Москалеву, приговоренному к двум годам колонии за дискредитацию российской армии, дополнительное наказание в виде лишения на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram-канале. Ефремовский межрайонный суд Тульской области 28 марта приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима за дискредитацию российской армии. Москалев, ранее не признавший свою вину, скрылся в преддверии оглашения приговора, позже его задержали в Белоруссии. Согласно обвинительному заключению, Москалёв, "используя принадлежащий ему персональный компьютер, разместил на своей странице в социальных сетях записи в виде текстово-графических публикаций, дискредитирующие Вооруженные силы РФ". Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого случая, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке. &quot;Апелляционным постановлением Тульского областного суда от 3 июля 2023 года приговор Ефремовского межрайонного суда Тульской области от 28 марта 2023 года изменен&quot;, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области.Уточняется, что, в частности, дополнена описательно-мотивировочная часть приговора указанием о наличие в действиях Москалёва отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. "л" ч.1 ст.63 УК РФ – совершение преступления в условиях вооруженного конфликта. Исключена из описательно-мотивировочной части приговора ссылка на доказательство – компакт-диск с результатами оперативно-розыскной деятельности. "Дополнена резолютивная часть приговора указанием о назначении Москалёву А.В. по ч.1 ст.280.3 УК РФ наряду с основным наказанием в виде лишения свободы дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" на срок 2 года", - отмечается в сообщении. Кроме того, из резолютивной части приговора исключено указание о зачете времени нахождения осужденного под стражей в период с 28 марта до вступления приговора в законную силу. В остальной части приговор в отношении Москалёва оставлен без изменения, подчеркивает пресс-служба судов.
https://ria.ru/20230421/moskaleva-1866900609.html
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происшествия, тульская область, тульский областной суд, россия, белоруссия
Происшествия, Тульская область, Тульский областной суд, Россия, Белоруссия
Тульский суд изменил наказание Москалеву

Тульский облсуд дополнил наказание Москалеву по делу о дискредитации российской армии

© AP PhotoАлексей Москалев в суде
Алексей Москалев в суде - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo
Алексей Москалев в суде. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Тульский областной суд назначил Алексею Москалеву, приговоренному к двум годам колонии за дискредитацию российской армии, дополнительное наказание в виде лишения на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram-канале.
Ефремовский межрайонный суд Тульской области 28 марта приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима за дискредитацию российской армии. Москалев, ранее не признавший свою вину, скрылся в преддверии оглашения приговора, позже его задержали в Белоруссии. Согласно обвинительному заключению, Москалёв, "используя принадлежащий ему персональный компьютер, разместил на своей странице в социальных сетях записи в виде текстово-графических публикаций, дискредитирующие Вооруженные силы РФ". Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого случая, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке.
«

"Апелляционным постановлением Тульского областного суда от 3 июля 2023 года приговор Ефремовского межрайонного суда Тульской области от 28 марта 2023 года изменен", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области.

Уточняется, что, в частности, дополнена описательно-мотивировочная часть приговора указанием о наличие в действиях Москалёва отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. "л" ч.1 ст.63 УК РФ – совершение преступления в условиях вооруженного конфликта. Исключена из описательно-мотивировочной части приговора ссылка на доказательство – компакт-диск с результатами оперативно-розыскной деятельности.
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"Дополнена резолютивная часть приговора указанием о назначении Москалёву А.В. по ч.1 ст.280.3 УК РФ наряду с основным наказанием в виде лишения свободы дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" на срок 2 года", - отмечается в сообщении.
Кроме того, из резолютивной части приговора исключено указание о зачете времени нахождения осужденного под стражей в период с 28 марта до вступления приговора в законную силу. В остальной части приговор в отношении Москалёва оставлен без изменения, подчеркивает пресс-служба судов.
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