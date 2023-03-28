https://ria.ru/20230328/sud-1861298592.html

Житель Ефремова скрылся перед приговором суда за дискредитацию армии

Житель Ефремова скрылся перед приговором суда за дискредитацию армии - РИА Новости, 28.03.2023

Житель Ефремова скрылся перед приговором суда за дискредитацию армии

Житель Ефремова Алексей Москалев скрылся накануне вынесения ему приговора за дискредитацию армии, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:33

2023-03-28T16:33

2023-03-28T18:37

тульская область

происшествия

вооруженные силы рф

ефремов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Житель Ефремова Алексей Москалев скрылся накануне вынесения ему приговора за дискредитацию армии, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Тульской области Ольга Дячук.Гособвинение запросило для Москалева два года лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый вину не признал.Согласно обвинительному заключению, житель Ефремова разместил на своей странице в социальных сетях записи, дискредитирующие вооруженные силы. Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого раза, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке.С момента возбуждения уголовного дела Москалев находился под домашним арестом. В Министерстве труда и соцзащиты Тульской области сообщали, что после задержания отца его дочь (шестиклассницу, которую он воспитывает один) поместили в социально-реабилитационный центр в Ефремове. Как заявлял РИА Новости источник в экстренных службах, мать девочки живет не в Тульской области. На тот момент власти ее искали, удалось ли в итоге найти женщину — неизвестно.Власти планировали ограничить отца и мать в родительских правах. По данным источника агентства, мужчине вменяют, что его дочь долгое время не посещала школу, а сам он не выходил на связь с педагогами.На 6 апреля назначили рассмотрение иска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова к родителям шестиклассницы об ограничении в родительских правах и взыскании алиментов. По словам председателя комиссии Светланы Давыдовой, Москалевы состоят на профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении с мая прошлого года, отец дважды привлекался к административной ответственности, а мама девочки не интересовалась ее жизнью и живет отдельно.

https://ria.ru/20230328/feyki-1861290686.html

https://ria.ru/20230325/delo-1860641720.html

https://ria.ru/20230327/feyki-1861039395.html

тульская область

ефремов

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тульская область, происшествия, вооруженные силы рф, ефремов