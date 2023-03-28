https://ria.ru/20230328/sud-1861298592.html
Житель Ефремова скрылся перед приговором суда за дискредитацию армии
Житель Ефремова скрылся перед приговором суда за дискредитацию армии - РИА Новости, 28.03.2023
Житель Ефремова скрылся перед приговором суда за дискредитацию армии
Житель Ефремова Алексей Москалев скрылся накануне вынесения ему приговора за дискредитацию армии, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:33
2023-03-28T16:33
2023-03-28T18:37
тульская область
происшествия
вооруженные силы рф
ефремов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Житель Ефремова Алексей Москалев скрылся накануне вынесения ему приговора за дискредитацию армии, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Тульской области Ольга Дячук.Гособвинение запросило для Москалева два года лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый вину не признал.Согласно обвинительному заключению, житель Ефремова разместил на своей странице в социальных сетях записи, дискредитирующие вооруженные силы. Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого раза, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке.С момента возбуждения уголовного дела Москалев находился под домашним арестом. В Министерстве труда и соцзащиты Тульской области сообщали, что после задержания отца его дочь (шестиклассницу, которую он воспитывает один) поместили в социально-реабилитационный центр в Ефремове. Как заявлял РИА Новости источник в экстренных службах, мать девочки живет не в Тульской области. На тот момент власти ее искали, удалось ли в итоге найти женщину — неизвестно.Власти планировали ограничить отца и мать в родительских правах. По данным источника агентства, мужчине вменяют, что его дочь долгое время не посещала школу, а сам он не выходил на связь с педагогами.На 6 апреля назначили рассмотрение иска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова к родителям шестиклассницы об ограничении в родительских правах и взыскании алиментов. По словам председателя комиссии Светланы Давыдовой, Москалевы состоят на профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении с мая прошлого года, отец дважды привлекался к административной ответственности, а мама девочки не интересовалась ее жизнью и живет отдельно.
https://ria.ru/20230328/feyki-1861290686.html
https://ria.ru/20230325/delo-1860641720.html
https://ria.ru/20230327/feyki-1861039395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, происшествия, вооруженные силы рф, ефремов
Тульская область, Происшествия, Вооруженные силы РФ, Ефремов
Житель Ефремова скрылся перед приговором суда за дискредитацию армии
Житель Ефремова скрылся в преддверии суда, давшего ему два года за дискредитацию армии
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Житель Ефремова Алексей Москалев скрылся накануне вынесения ему приговора за дискредитацию армии, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Тульской области Ольга Дячук.
«
"(Ефремовский межрайонный. — Прим. ред.) суд приговорил (обвиняемого. — Прим. ред.) к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Москалева должны были взять под стражу в зале суда, но не взяли, потому что ночью он скрылся из-под домашнего ареста, решение суд оглашал в его отсутствие", — сказала собеседница агентства.
Гособвинение запросило для Москалева два года лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый вину не признал.
Согласно обвинительному заключению, житель Ефремова разместил на своей странице в социальных сетях записи, дискредитирующие вооруженные силы.
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Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого раза, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке.
С момента возбуждения уголовного дела Москалев находился под домашним арестом. В Министерстве труда и соцзащиты Тульской области сообщали, что после задержания отца его дочь (шестиклассницу, которую он воспитывает один) поместили в социально-реабилитационный центр в Ефремове.
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Как заявлял РИА Новости источник в экстренных службах, мать девочки живет не в Тульской области. На тот момент власти ее искали, удалось ли в итоге найти женщину — неизвестно.
Власти планировали ограничить отца и мать в родительских правах. По данным источника агентства, мужчине вменяют, что его дочь долгое время не посещала школу, а сам он не выходил на связь с педагогами.
На 6 апреля назначили рассмотрение иска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова к родителям шестиклассницы об ограничении в родительских правах и взыскании алиментов. По словам председателя комиссии Светланы Давыдовой
, Москалевы состоят на профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении с мая прошлого года, отец дважды привлекался к административной ответственности, а мама девочки не интересовалась ее жизнью и живет отдельно.
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