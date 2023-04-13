https://ria.ru/20230413/moskalev-1864971358.html

Белоруссия передала Москалева России

Белоруссия передала Москалева России - РИА Новости, 13.04.2023

Белоруссия передала Москалева России

Белоруссия передала российской стороне задержанного в республике гражданина РФ Алексея Москалева, приговоренного судом в России к колонии за дискредитацию... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:05

2023-04-13T10:05

2023-04-13T10:05

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тульская область

белоруссия

россия

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МИНСК, 13 апр - РИА Новости. Белоруссия передала российской стороне задержанного в республике гражданина РФ Алексея Москалева, приговоренного судом в России к колонии за дискредитацию российской армии и пытавшегося скрыться, сообщила РИА Новости начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталья Сахарчук. В конце марта Сахарчук сообщала РИА Новости, что недалеко от столицы республики, в Смолевичском районе Минской области, по запросу российской стороны задержан житель Тульской области Москалев. Ранее Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии за дискредитацию российской армии. Сам Москалев, не признавший свою вину, скрылся в преддверии оглашения приговора. Согласно обвинительному заключению, Москалев, "используя принадлежащий ему персональный компьютер, разместил на своей странице в социальных сетях записи в виде текстово-графических публикаций, дискредитирующие Вооруженные силы РФ". Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого раза, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке. С момента возбуждения уголовного дела мужчина находился под домашним арестом.

https://ria.ru/20230405/ombudsmen-1863347485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тульская область, белоруссия, россия