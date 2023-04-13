Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия передала Москалева России - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/moskalev-1864971358.html
Белоруссия передала Москалева России
Белоруссия передала Москалева России - РИА Новости, 13.04.2023
Белоруссия передала Москалева России
Белоруссия передала российской стороне задержанного в республике гражданина РФ Алексея Москалева, приговоренного судом в России к колонии за дискредитацию... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:05
2023-04-13T10:05
в мире
тульская область
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861760869_0:60:3071:1787_1920x0_80_0_0_7b83c5f7fc85f6efc035a3fd2dd1a804.jpg
МИНСК, 13 апр - РИА Новости. Белоруссия передала российской стороне задержанного в республике гражданина РФ Алексея Москалева, приговоренного судом в России к колонии за дискредитацию российской армии и пытавшегося скрыться, сообщила РИА Новости начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталья Сахарчук. В конце марта Сахарчук сообщала РИА Новости, что недалеко от столицы республики, в Смолевичском районе Минской области, по запросу российской стороны задержан житель Тульской области Москалев. Ранее Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии за дискредитацию российской армии. Сам Москалев, не признавший свою вину, скрылся в преддверии оглашения приговора. Согласно обвинительному заключению, Москалев, "используя принадлежащий ему персональный компьютер, разместил на своей странице в социальных сетях записи в виде текстово-графических публикаций, дискредитирующие Вооруженные силы РФ". Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого раза, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке. С момента возбуждения уголовного дела мужчина находился под домашним арестом.
https://ria.ru/20230405/ombudsmen-1863347485.html
тульская область
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861760869_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2441ad421a2c085c6903337c5307ea09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тульская область, белоруссия, россия
В мире, Тульская область, Белоруссия, Россия
Белоруссия передала Москалева России

МВД Белоруссии подтвердило передачу Москве задержанного российского гражданина Москалева

© AP PhotoАлексей Москалев
Алексей Москалев - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo
Алексей Москалев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 апр - РИА Новости. Белоруссия передала российской стороне задержанного в республике гражданина РФ Алексея Москалева, приговоренного судом в России к колонии за дискредитацию российской армии и пытавшегося скрыться, сообщила РИА Новости начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталья Сахарчук.
«
"Подтверждаю", - сказала она, комментируя информацию в интернет-ресурсах о передаче Москалева в РФ.
В конце марта Сахарчук сообщала РИА Новости, что недалеко от столицы республики, в Смолевичском районе Минской области, по запросу российской стороны задержан житель Тульской области Москалев.
Ранее Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии за дискредитацию российской армии. Сам Москалев, не признавший свою вину, скрылся в преддверии оглашения приговора. Согласно обвинительному заключению, Москалев, "используя принадлежащий ему персональный компьютер, разместил на своей странице в социальных сетях записи в виде текстово-графических публикаций, дискредитирующие Вооруженные силы РФ". Уголовная ответственность для него наступила, поскольку прошло меньше года с прошлого раза, когда его по аналогичному составу привлекали в административном порядке.
С момента возбуждения уголовного дела мужчина находился под домашним арестом.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Детский омбудсмен сообщила, что мать забрала Машу Москалеву из интерната
5 апреля, 23:11
 
В миреТульская областьБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала