https://ria.ru/20230703/strelba-1882026893.html

Стрелявший в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана умер в больнице

Стрелявший в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана умер в больнице - РИА Новости, 03.07.2023

Стрелявший в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана умер в больнице

Гражданин Таджикистана, застреливший в пятницу в аэропорту Кишинева двоих силовиков, скончался в больнице, сообщает в понедельник Генеральный инспекторат... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T22:48

2023-07-03T22:48

2023-07-03T23:04

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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Гражданин Таджикистана, застреливший в пятницу в аэропорту Кишинева двоих силовиков, скончался в больнице, сообщает в понедельник Генеральный инспекторат полиции Молдавии.В пятницу в аэропорту Кишинева произошла стрельба. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Прокуратура Таджикистана сообщила в субботу, что 43-летний злоумышленник, ее гражданин, находился в розыске за похищение человека. Мужчина был тяжело ранен при задержании и несколько дней не приходил в сознание, он находился под охранной в одной из больниц Кишинева."Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, обвиняемый в убийстве двух человек в аэропорту Кишинева, 15 минут назад умер в больнице", - сообщается в Телеграм-канале полицейского ведомства.Президент Молдавии Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура в память о погибших в Международном аэропорту Кишинева. Она также подписала указ о посмертном награждении медалью "За боевые заслуги" подполковника запаса Службы государственной охраны Игоря Чофу и заместителя начальника пограничной полиции МВД Сергея Мунтяна.

https://ria.ru/20230703/strelba-1881951102.html

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кишинев, таджикистан, в мире