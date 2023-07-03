https://ria.ru/20230703/strelba-1881951102.html

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина ранее служил в МВД

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина ранее служил в МВД - РИА Новости, 03.07.2023

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина ранее служил в МВД

Рустам Ашуров, застреливший двух человек в аэропорту Кишинева, семь лет служил в структурах МВД Таджикистана, заявил в понедельник на брифинге глава... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:58

2023-07-03T15:58

2023-07-03T15:58

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таджикистан

кишинев

майя санду

генеральная прокуратура рф

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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Рустам Ашуров, застреливший двух человек в аэропорту Кишинева, семь лет служил в структурах МВД Таджикистана, заявил в понедельник на брифинге глава генерального инспектората полиции МВД Молдавии Чернэуцяну. В пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Прокуратура Таджикистана сообщила в субботу, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. Мужчина тяжело ранен и третий день не приходит в сознание. Генпрокуратура заявила, что обвиняемый в двойном убийстве помещен под предварительный арест на 30 суток "Было установлено, что Ашуров - бывший сотрудник полиции Таджикистана, он служил в структурах МВД семь лет, но был уволен из-за ненадлежащего поведения. Он не являлся членом какой-либо террористической группировки, однако был ранее судим за разбойное нападение", - заявил Чернэуцяну. Глава полиции подтвердил, что по факту нападения на силовиков в кишиневском аэропорту молдавская сторона совместно работает с представителями правоохранительными органами Таджикистана. "Хочу подчеркнуть, что это сотрудники МВД, а не каких либо других правоохранительных структур – по борьбе с терроризмом или организованной преступностью. Мы совместно проводим расследование данного дела", - добавил Чернэуцяну. Президент Молдавии Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура в память о погибших в Международном аэропорту Кишинева. Она также подписала указ о посмертном награждении медалью "За боевые заслуги" подполковника запаса Службы государственной охраны Игоря Чофу и заместителя начальника пограничной полиции МВД Сергея Мунтяну.

https://ria.ru/20230630/strelba-1881546922.html

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в мире, таджикистан, кишинев, майя санду, генеральная прокуратура рф, молдавия