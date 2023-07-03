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Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина ранее служил в МВД - РИА Новости, 03.07.2023
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15:58 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/strelba-1881951102.html
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина ранее служил в МВД
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина ранее служил в МВД - РИА Новости, 03.07.2023
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина ранее служил в МВД
Рустам Ашуров, застреливший двух человек в аэропорту Кишинева, семь лет служил в структурах МВД Таджикистана, заявил в понедельник на брифинге глава... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:58
2023-07-03T15:58
в мире
таджикистан
кишинев
майя санду
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молдавия
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КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Рустам Ашуров, застреливший двух человек в аэропорту Кишинева, семь лет служил в структурах МВД Таджикистана, заявил в понедельник на брифинге глава генерального инспектората полиции МВД Молдавии Чернэуцяну. В пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Прокуратура Таджикистана сообщила в субботу, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. Мужчина тяжело ранен и третий день не приходит в сознание. Генпрокуратура заявила, что обвиняемый в двойном убийстве помещен под предварительный арест на 30 суток "Было установлено, что Ашуров - бывший сотрудник полиции Таджикистана, он служил в структурах МВД семь лет, но был уволен из-за ненадлежащего поведения. Он не являлся членом какой-либо террористической группировки, однако был ранее судим за разбойное нападение", - заявил Чернэуцяну. Глава полиции подтвердил, что по факту нападения на силовиков в кишиневском аэропорту молдавская сторона совместно работает с представителями правоохранительными органами Таджикистана. "Хочу подчеркнуть, что это сотрудники МВД, а не каких либо других правоохранительных структур – по борьбе с терроризмом или организованной преступностью. Мы совместно проводим расследование данного дела", - добавил Чернэуцяну. Президент Молдавии Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура в память о погибших в Международном аэропорту Кишинева. Она также подписала указ о посмертном награждении медалью "За боевые заслуги" подполковника запаса Службы государственной охраны Игоря Чофу и заместителя начальника пограничной полиции МВД Сергея Мунтяну.
https://ria.ru/20230630/strelba-1881546922.html
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в мире, таджикистан, кишинев, майя санду, генеральная прокуратура рф, молдавия
В мире, Таджикистан, Кишинев, Майя Санду, Генеральная прокуратура РФ, Молдавия
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина ранее служил в МВД

Мужчина, застреливший в аэропорту Кишинева двух человек, ранее служил в структурах МВД

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМашины полиции и противопожарной службы у аэропорта Кишинева
Машины полиции и противопожарной службы у аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Машины полиции и противопожарной службы у аэропорта Кишинева
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Рустам Ашуров, застреливший двух человек в аэропорту Кишинева, семь лет служил в структурах МВД Таджикистана, заявил в понедельник на брифинге глава генерального инспектората полиции МВД Молдавии Чернэуцяну.
В пятницу иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты – временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Прокуратура Таджикистана сообщила в субботу, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. Мужчина тяжело ранен и третий день не приходит в сознание. Генпрокуратура заявила, что обвиняемый в двойном убийстве помещен под предварительный арест на 30 суток
"Было установлено, что Ашуров - бывший сотрудник полиции Таджикистана, он служил в структурах МВД семь лет, но был уволен из-за ненадлежащего поведения. Он не являлся членом какой-либо террористической группировки, однако был ранее судим за разбойное нападение", - заявил Чернэуцяну.
Глава полиции подтвердил, что по факту нападения на силовиков в кишиневском аэропорту молдавская сторона совместно работает с представителями правоохранительными органами Таджикистана.
"Хочу подчеркнуть, что это сотрудники МВД, а не каких либо других правоохранительных структур – по борьбе с терроризмом или организованной преступностью. Мы совместно проводим расследование данного дела", - добавил Чернэуцяну.
Президент Молдавии Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура в память о погибших в Международном аэропорту Кишинева. Она также подписала указ о посмертном награждении медалью "За боевые заслуги" подполковника запаса Службы государственной охраны Игоря Чофу и заместителя начальника пограничной полиции МВД Сергея Мунтяну.
Кишиневский аэропорт - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Санду выразила соболезнования семьям погибших при стрельбе в аэропорту
30 июня, 19:13
 
В миреТаджикистанКишиневМайя СандуГенеральная прокуратура РФМолдавия
 
 
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