https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881891970.html

Шойгу оценил ситуацию в зоне спецоперации

Шойгу оценил ситуацию в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.07.2023

Шойгу оценил ситуацию в зоне спецоперации

Российская армия снижает наступательный потенциал вооруженных сил Украины за счет эффективных ударов, заявил на совещании министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:55

2023-07-03T12:55

2023-07-03T14:52

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российская армия снижает наступательный потенциал вооруженных сил Украины за счет эффективных ударов, заявил на совещании министр обороны России Сергей Шойгу. "Начну с положения дел в зоне специальной военной операции. Наши Вооруженные силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ .

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф