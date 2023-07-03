https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881891970.html
Шойгу оценил ситуацию в зоне спецоперации
Шойгу оценил ситуацию в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.07.2023
Шойгу оценил ситуацию в зоне спецоперации
Российская армия снижает наступательный потенциал вооруженных сил Украины за счет эффективных ударов, заявил на совещании министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:55
2023-07-03T12:55
2023-07-03T14:52
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российская армия снижает наступательный потенциал вооруженных сил Украины за счет эффективных ударов, заявил на совещании министр обороны России Сергей Шойгу. "Начну с положения дел в зоне специальной военной операции. Наши Вооруженные силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ .
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Шойгу оценил ситуацию в зоне спецоперации
Шойгу: российские войска снижают наступательный потенциал ВСУ эффективными ударами