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Шойгу оценил ситуацию в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 03.07.2023 (обновлено: 14:52 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881891970.html
Шойгу оценил ситуацию в зоне спецоперации
Шойгу оценил ситуацию в зоне спецоперации - РИА Новости, 03.07.2023
Шойгу оценил ситуацию в зоне спецоперации
Российская армия снижает наступательный потенциал вооруженных сил Украины за счет эффективных ударов, заявил на совещании министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:55
2023-07-03T14:52
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российская армия снижает наступательный потенциал вооруженных сил Украины за счет эффективных ударов, заявил на совещании министр обороны России Сергей Шойгу. "Начну с положения дел в зоне специальной военной операции. Наши Вооруженные силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ .
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безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Шойгу оценил ситуацию в зоне спецоперации

Шойгу: российские войска снижают наступательный потенциал ВСУ эффективными ударами

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российская армия снижает наступательный потенциал вооруженных сил Украины за счет эффективных ударов, заявил на совещании министр обороны России Сергей Шойгу.
"Начну с положения дел в зоне специальной военной операции. Наши Вооруженные силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ .
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 июля, 15:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.07.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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