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Швейцария направит более шести миллионов долларов на ремонт украинских школ
Швейцария направит более шести миллионов долларов на ремонт украинских школ - РИА Новости, 03.07.2023
Швейцария направит более шести миллионов долларов на ремонт украинских школ
Власти Швейцарии направят 5,5 миллиона швейцарских франков (6,1 миллиона долларов) на ремонт и реконструкцию почти 30 украинских школ, следует из заявления... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:48
2023-07-03T14:48
2023-07-03T14:48
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швейцария
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сергей марченко
всемирный банк
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ЦЮРИХ, 3 июл - РИА Новости. Власти Швейцарии направят 5,5 миллиона швейцарских франков (6,1 миллиона долларов) на ремонт и реконструкцию почти 30 украинских школ, следует из заявления правительства страны. "Федеральный советник (глава МИД Швейцарии - ред.) Иньяцио Кассис одобрил выделение дополнительных 5,5 миллиона швейцарских франков на ремонт около 30 школ на Украине. Цель состоит в том, чтобы обеспечить доступ почти 15 тысяч школьников к достойному и безопасному образованию", - говорится в сообщении. Как уточняется, планируется отремонтировать поврежденные здания школ в Чернигове, Одессе и Полтаве. Ранее сообщалось, что Швейцария к 2028 году предоставит Украине 1,5 миллиарда франков (около 1,7 миллиарда долларов) дополнительной помощи. Как ранее заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко, дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.
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в мире, украина, швейцария, чернигов, владимир зеленский, сергей марченко, всемирный банк, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Швейцария, Чернигов, Владимир Зеленский, Сергей Марченко, Всемирный банк, Еврокомиссия, ООН
Швейцария направит более шести миллионов долларов на ремонт украинских школ
Швейцария направит 6,1 миллиона долларов на ремонт около 30 украинских школ