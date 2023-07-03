Драма о пандемии стала лидером в прокате в России и СНГ

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Драма "Дыхание" Романа Каримова вторую неделю лидирует в прокате в России и СНГ, собрав 21,4 миллиона рублей за прошедший уикенд (данные неофициальные и предварительные), пишет kinobusiness.com.В ленте рассказывается о подвиге врачей во время пандемии коронавируса. Роли исполнили Ирина Горбачева, Антон Батырев, Даниил Воробьев и другие.На второй строчке первый снятый в космосе фильм "Вызов" с кассой 20,1 миллиона рублей. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. Главная героиня – хирург Женя. На орбите ей предстоит сделать операцию космонавту, чтобы спасти ему жизнь. Третье место у семейного фэнтези "Назад к динозаврам", заработавшего 19 миллионов рублей. Это история о путешествии во времени. Персонажи оказываются в прошлом и борются за выживание в мире гигантских ящеров.На четвертой позиции – "Индиана Джонс и колесо судьбы" (страны СНГ без России и Белоруссии). Касса – 18,5 миллиона рублей. В этой части культовой франшизы Харрисон Форд в последний раз сыграл знаменитого археолога. Замыкает пятерку лидеров мультфильм Pixar "Элементарно" (страны СНГ без России и Белоруссии) со сборами 17,2 миллиона рублей. События разворачиваются в городе, где живут представители разных стихий. В центре – отношения Эмбер и Уэйда. Она вспыльчивая, а он привык плыть по течению. Ранее в Сети появились отзывы на последний с Генри Кавиллом сезон "Ведьмака". Критикам не понравилась структура сериала. Но игру Кавилла они оценили высоко.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Драма "Дыхание" Романа Каримова вторую неделю лидирует в прокате в России и СНГ, собрав 21,4 миллиона рублей за прошедший уикенд (данные неофициальные и предварительные), пишет kinobusiness.com.
В ленте рассказывается о подвиге врачей во время пандемии коронавируса. Роли исполнили Ирина Горбачева, Антон Батырев, Даниил Воробьев и другие.
На второй строчке первый снятый в космосе фильм "Вызов" с кассой 20,1 миллиона рублей. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. Главная героиня – хирург Женя. На орбите ей предстоит сделать операцию космонавту, чтобы спасти ему жизнь.
Третье место у семейного фэнтези "Назад к динозаврам", заработавшего 19 миллионов рублей. Это история о путешествии во времени. Персонажи оказываются в прошлом и борются за выживание в мире гигантских ящеров.
На четвертой позиции – "Индиана Джонс и колесо судьбы" (страны СНГ без России и Белоруссии). Касса – 18,5 миллиона рублей. В этой части культовой франшизы Харрисон Форд в последний раз сыграл знаменитого археолога.
Замыкает пятерку лидеров мультфильм Pixar "Элементарно" (страны СНГ без России и Белоруссии) со сборами 17,2 миллиона рублей. События разворачиваются в городе, где живут представители разных стихий. В центре – отношения Эмбер и Уэйда. Она вспыльчивая, а он привык плыть по течению.
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