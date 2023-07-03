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Драма о пандемии стала лидером в прокате в России и СНГ - РИА Новости, 03.07.2023
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Культура
 
11:10 03.07.2023 (обновлено: 11:11 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/sbory-1881849080.html
Драма о пандемии стала лидером в прокате в России и СНГ
Драма о пандемии стала лидером в прокате в России и СНГ - РИА Новости, 03.07.2023
Драма о пандемии стала лидером в прокате в России и СНГ
Драма "Дыхание" Романа Каримова вторую неделю лидирует в прокате в России и СНГ, собрав 21,4 миллиона рублей за прошедший уикенд (данные неофициальные и... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:10
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Драма "Дыхание" Романа Каримова вторую неделю лидирует в прокате в России и СНГ, собрав 21,4 миллиона рублей за прошедший уикенд (данные неофициальные и предварительные), пишет kinobusiness.com.В ленте рассказывается о подвиге врачей во время пандемии коронавируса. Роли исполнили Ирина Горбачева, Антон Батырев, Даниил Воробьев и другие.На второй строчке первый снятый в космосе фильм "Вызов" с кассой 20,1 миллиона рублей. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. Главная героиня – хирург Женя. На орбите ей предстоит сделать операцию космонавту, чтобы спасти ему жизнь. Третье место у семейного фэнтези "Назад к динозаврам", заработавшего 19 миллионов рублей. Это история о путешествии во времени. Персонажи оказываются в прошлом и борются за выживание в мире гигантских ящеров.На четвертой позиции – "Индиана Джонс и колесо судьбы" (страны СНГ без России и Белоруссии). Касса – 18,5 миллиона рублей. В этой части культовой франшизы Харрисон Форд в последний раз сыграл знаменитого археолога. Замыкает пятерку лидеров мультфильм Pixar "Элементарно" (страны СНГ без России и Белоруссии) со сборами 17,2 миллиона рублей. События разворачиваются в городе, где живут представители разных стихий. В центре – отношения Эмбер и Уэйда. Она вспыльчивая, а он привык плыть по течению. Ранее в Сети появились отзывы на последний с Генри Кавиллом сезон "Ведьмака". Критикам не понравилась структура сериала. Но игру Кавилла они оценили высоко.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть
Драма о пандемии стала лидером в прокате в России и СНГ

Драма о пандемии "Дыхание" вновь стала лидером в прокате в России и СНГ за уикенд

© Central Partnership / YouTubeКадр из трейлера к фильму "Дыхание"
Кадр из трейлера к фильму Дыхание
© Central Partnership / YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Драма "Дыхание" Романа Каримова вторую неделю лидирует в прокате в России и СНГ, собрав 21,4 миллиона рублей за прошедший уикенд (данные неофициальные и предварительные), пишет kinobusiness.com.
В ленте рассказывается о подвиге врачей во время пандемии коронавируса. Роли исполнили Ирина Горбачева, Антон Батырев, Даниил Воробьев и другие.
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Кадр из фильма "Вызов"
На второй строчке первый снятый в космосе фильм "Вызов" с кассой 20,1 миллиона рублей. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. Главная героиня – хирург Женя. На орбите ей предстоит сделать операцию космонавту, чтобы спасти ему жизнь.
Третье место у семейного фэнтези "Назад к динозаврам", заработавшего 19 миллионов рублей. Это история о путешествии во времени. Персонажи оказываются в прошлом и борются за выживание в мире гигантских ящеров.
© Empress Road Pictures (2022)Кадр из фильма "Назад к динозаврам"
Кадр из фильма Назад к динозаврам
© Empress Road Pictures (2022)
Кадр из фильма "Назад к динозаврам"
На четвертой позиции – "Индиана Джонс и колесо судьбы" (страны СНГ без России и Белоруссии). Касса – 18,5 миллиона рублей. В этой части культовой франшизы Харрисон Форд в последний раз сыграл знаменитого археолога.
Замыкает пятерку лидеров мультфильм Pixar "Элементарно" (страны СНГ без России и Белоруссии) со сборами 17,2 миллиона рублей. События разворачиваются в городе, где живут представители разных стихий. В центре – отношения Эмбер и Уэйда. Она вспыльчивая, а он привык плыть по течению.
© Фото : Lucasfilm Ltd.Кадр из фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы"
Кадр из фильма Индиана Джонс и Колесо судьбы
Кадр из фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы"
© Фото : Lucasfilm Ltd.
1 из 2
© Pixar Animation Studios, 2023Кадр из мультфильма "Элементарно"
Кадр из мультфильма Элементарно
Кадр из мультфильма "Элементарно"
© Pixar Animation Studios, 2023
2 из 2
Кадр из фильма "Индиана Джонс и Колесо судьбы"
© Фото : Lucasfilm Ltd.
1 из 2
Кадр из мультфильма "Элементарно"
© Pixar Animation Studios, 2023
2 из 2
Ранее в Сети появились отзывы на последний с Генри Кавиллом сезон "Ведьмака". Критикам не понравилась структура сериала. Но игру Кавилла они оценили высоко.
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