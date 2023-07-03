https://ria.ru/20230703/sbory-1881849080.html

Драма о пандемии стала лидером в прокате в России и СНГ

Драма о пандемии стала лидером в прокате в России и СНГ - РИА Новости, 03.07.2023

Драма о пандемии стала лидером в прокате в России и СНГ

Драма "Дыхание" Романа Каримова вторую неделю лидирует в прокате в России и СНГ, собрав 21,4 миллиона рублей за прошедший уикенд (данные неофициальные и... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:10

2023-07-03T11:10

2023-07-03T11:11

культура

новости культуры

кино и сериалы

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871859591_347:0:1913:881_1920x0_80_0_0_f8dc797bbd8d159939eb296f77efeaa6.jpg

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Драма "Дыхание" Романа Каримова вторую неделю лидирует в прокате в России и СНГ, собрав 21,4 миллиона рублей за прошедший уикенд (данные неофициальные и предварительные), пишет kinobusiness.com.В ленте рассказывается о подвиге врачей во время пандемии коронавируса. Роли исполнили Ирина Горбачева, Антон Батырев, Даниил Воробьев и другие.На второй строчке первый снятый в космосе фильм "Вызов" с кассой 20,1 миллиона рублей. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. Главная героиня – хирург Женя. На орбите ей предстоит сделать операцию космонавту, чтобы спасти ему жизнь. Третье место у семейного фэнтези "Назад к динозаврам", заработавшего 19 миллионов рублей. Это история о путешествии во времени. Персонажи оказываются в прошлом и борются за выживание в мире гигантских ящеров.На четвертой позиции – "Индиана Джонс и колесо судьбы" (страны СНГ без России и Белоруссии). Касса – 18,5 миллиона рублей. В этой части культовой франшизы Харрисон Форд в последний раз сыграл знаменитого археолога. Замыкает пятерку лидеров мультфильм Pixar "Элементарно" (страны СНГ без России и Белоруссии) со сборами 17,2 миллиона рублей. События разворачиваются в городе, где живут представители разных стихий. В центре – отношения Эмбер и Уэйда. Она вспыльчивая, а он привык плыть по течению. Ранее в Сети появились отзывы на последний с Генри Кавиллом сезон "Ведьмака". Критикам не понравилась структура сериала. Но игру Кавилла они оценили высоко.

https://ria.ru/20230702/serialy-1881170015.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть