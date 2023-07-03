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Глава совета Ливии примет участие в саммите "Россия-Африка" - РИА Новости, 03.07.2023
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10:16 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/sammit-1881840588.html
Глава совета Ливии примет участие в саммите "Россия-Африка"
Глава совета Ливии примет участие в саммите "Россия-Африка" - РИА Новости, 03.07.2023
Глава совета Ливии примет участие в саммите "Россия-Африка"
Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи примет участие в саммите "Россия-Африка", об этом РИА Новости сообщила официальный представитель совета... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:16
2023-07-03T10:16
в мире
ливия
россия
триполи
владимир путин
муаммар каддафи
халифа хафтар
оон
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ТРИПОЛИ, 3 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи примет участие в саммите "Россия-Африка", об этом РИА Новости сообщила официальный представитель совета Наджва Вахиба. По ее словам, аль-Менфи ранее получил приглашение президента России Владимира Путина принять участие в работе саммита "Россия-Африка". Второй саммит и Экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. "Саммит предоставит возможность провести важные встречи и обсудить многочисленные политические и экономические вопросы на двустороннем и региональном уровнях", - отметила Наджва Вахиба. В минувший понедельник новый посол России в Ливии Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи, восстановив дипломатическое присутствие Москвы в этой стране после 9-летнего перерыва. Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности. Позже ряд ливийских руководителей выражали надежду на возобновление работы посольства РФ в стране. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В настоящий момент в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад.
https://ria.ru/20230703/liviya-1881836545.html
https://ria.ru/20230626/liviya-1880477104.html
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в мире, ливия, россия, триполи, владимир путин, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон
В мире, Ливия, Россия, Триполи, Владимир Путин, Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН
Глава совета Ливии примет участие в саммите "Россия-Африка"

Глава Президентского совета Ливии аль-Менфи примет участие в саммите "Россия-Африка"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники экономического форума "Россия - Африка"
Участники экономического форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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Участники экономического форума "Россия - Африка". Архивное фото
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ТРИПОЛИ, 3 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи примет участие в саммите "Россия-Африка", об этом РИА Новости сообщила официальный представитель совета Наджва Вахиба.
По ее словам, аль-Менфи ранее получил приглашение президента России Владимира Путина принять участие в работе саммита "Россия-Африка". Второй саммит и Экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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"Саммит предоставит возможность провести важные встречи и обсудить многочисленные политические и экономические вопросы на двустороннем и региональном уровнях", - отметила Наджва Вахиба.
В минувший понедельник новый посол России в Ливии Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи, восстановив дипломатическое присутствие Москвы в этой стране после 9-летнего перерыва.
Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности. Позже ряд ливийских руководителей выражали надежду на возобновление работы посольства РФ в стране.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В настоящий момент в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад.
Новый посол России в Триполи Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухамеду аль-Менфи - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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