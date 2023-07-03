Глава совета Ливии примет участие в саммите "Россия-Африка"
Глава Президентского совета Ливии аль-Менфи примет участие в саммите "Россия-Африка"
Участники экономического форума "Россия - Африка". Архивное фото
ТРИПОЛИ, 3 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи примет участие в саммите "Россия-Африка", об этом РИА Новости сообщила официальный представитель совета Наджва Вахиба.
По ее словам, аль-Менфи ранее получил приглашение президента России Владимира Путина принять участие в работе саммита "Россия-Африка". Второй саммит и Экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
"Саммит предоставит возможность провести важные встречи и обсудить многочисленные политические и экономические вопросы на двустороннем и региональном уровнях", - отметила Наджва Вахиба.
В минувший понедельник новый посол России в Ливии Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи, восстановив дипломатическое присутствие Москвы в этой стране после 9-летнего перерыва.
Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности. Позже ряд ливийских руководителей выражали надежду на возобновление работы посольства РФ в стране.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В настоящий момент в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад.