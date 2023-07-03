https://ria.ru/20230703/sammit-1881840588.html

Глава совета Ливии примет участие в саммите "Россия-Африка"

Глава совета Ливии примет участие в саммите "Россия-Африка" - РИА Новости, 03.07.2023

Глава совета Ливии примет участие в саммите "Россия-Африка"

Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи примет участие в саммите "Россия-Африка", об этом РИА Новости сообщила официальный представитель совета... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:16

2023-07-03T10:16

2023-07-03T10:16

в мире

ливия

россия

триполи

владимир путин

муаммар каддафи

халифа хафтар

оон

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ТРИПОЛИ, 3 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи примет участие в саммите "Россия-Африка", об этом РИА Новости сообщила официальный представитель совета Наджва Вахиба. По ее словам, аль-Менфи ранее получил приглашение президента России Владимира Путина принять участие в работе саммита "Россия-Африка". Второй саммит и Экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. "Саммит предоставит возможность провести важные встречи и обсудить многочисленные политические и экономические вопросы на двустороннем и региональном уровнях", - отметила Наджва Вахиба. В минувший понедельник новый посол России в Ливии Айдар Аганин вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи, восстановив дипломатическое присутствие Москвы в этой стране после 9-летнего перерыва. Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности. Позже ряд ливийских руководителей выражали надежду на возобновление работы посольства РФ в стране. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В настоящий момент в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад.

https://ria.ru/20230703/liviya-1881836545.html

https://ria.ru/20230626/liviya-1880477104.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ливия, россия, триполи, владимир путин, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон