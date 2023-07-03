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В аэропорту в Израиле десятки тысяч человек протестуют против реформы

В аэропорту в Израиле десятки тысяч человек протестуют против реформы - РИА Новости, 03.07.2023

В аэропорту в Израиле десятки тысяч человек протестуют против реформы

Полиция Израиля готовится к разгону десятков тысяч протестующих, которые в понедельник нарушили работу аэропорта имени Бен-Гуриона, 37 демонстрантов уже... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T23:00

2023-07-03T23:00

2023-07-03T23:00

израиль

тель-авив

хайфа

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Полиция Израиля готовится к разгону десятков тысяч протестующих, которые в понедельник нарушили работу аэропорта имени Бен-Гуриона, 37 демонстрантов уже арестовано, сообщают израильские СМИ. По данным газеты The Times of Israel, полиция объявила антиправительственную акцию протеста в главной воздушной гавани страны "незаконной" после того, как демонстранты выставили баррикады, перекрыли дороги и вошли в терминал аэропорта. По данным издания, в эти минуты в аэропорту происходят столкновения протестующих с силами правопорядка, 37 человек уже были арестованы. Израильский портал Ynet сообщает, что многотысячный протест в аэропорту против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху продолжается уже несколько часов. Организаторы акции начали агитировать израильтян присоединиться к протесту еще в субботу во время многотысячного митинга в Тель-Авиве. Организаторы протестов предостерегли правоохранителей от применения силы против демонстрантов и предупредили, что их деятельность будет лишь усиливаться, пока планируемые изменения в судебное законодательство не будут отменены. Администрация аэропорта не публиковала сообщений о каких-либо сбоях в выполнении рейсов. Согласно онлайн-табло вылетов, все рейсы, запланированные на ближайшие часы, должны быть строго по расписанию. На табло прилетов также не наблюдается изменений в расписании рейсов. В понедельник утром сотни израильских активистов заблокировали подъездные пути к порту в Хайфе, протестуя против судебной реформы правительства. Массовые протесты продолжаются в Израиле на фоне провала переговоров по судебной реформе между правящей коалицией и оппозицией под эгидой президента. Стороны в течение нескольких месяцев пытались найти компромисс, однако никаких прорывных результатов достигнуто не было. Правительство Биньямина Нетаньяху объявило, что некоторые спорные пункты нового законодательства будут отменены или пересмотрены, однако продвижение реформы продолжится в одностороннем порядке. Противники изменений в судебной системе страны ответили продолжением протестных акций, которые продолжаются уже 26 недель подряд.

https://ria.ru/20230629/izrail-1881074881.html

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израиль, тель-авив, хайфа, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле, в мире