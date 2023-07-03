https://ria.ru/20230703/proryv-1881933463.html

Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ на двух направлениях

Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 03.07.2023

Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ на двух направлениях

Украинские военные в течение последних суток предпринимали активные попытки прорыва на запорожском и донецком участках фронта, но нигде не добились серьезных... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:52

2023-07-03T14:52

2023-07-03T14:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ян гагин

запорожская область

безопасность

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украинские военные в течение последних суток предпринимали активные попытки прорыва на запорожском и донецком участках фронта, но нигде не добились серьезных результатов, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". "Что касается последних суток, то противник предпринимал достаточно серьезные попытки и на запорожском театре военных действий, и на донецком участке фронта - предпринимал серьезные попытки прорыва, и работа ДРГ, и работа бронегрупп. При этом он был везде отброшен и серьёзных результатов не получил", - сказал Гагин. Он отметил, что противник ежедневно продолжает нести серьезные потери, а попыткам сформировать тыл после прорыва препятствуют артиллерия и авиация. "Есть большие сомнения, что они что-то успеют сделать (до саммита НАТО – ред.) и добьются кардинальных успехов, хотя чем удивить нас у них еще есть: у них до сих пор еще есть техника, у них до сих пор еще большое количество личного состава", - подчеркнул советник Дениса Пушилина. Украинские войска не достигли целей начавшегося 4 июня контрнаступления ни на одном из направлений, заявил сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, ВС РФ на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.

https://ria.ru/20230703/tanki-1881809524.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, ян гагин, запорожская область, безопасность