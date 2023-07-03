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Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/proryv-1881933463.html
Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ на двух направлениях
Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 03.07.2023
Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ на двух направлениях
Украинские военные в течение последних суток предпринимали активные попытки прорыва на запорожском и донецком участках фронта, но нигде не добились серьезных... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:52
2023-07-03T14:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ян гагин
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украинские военные в течение последних суток предпринимали активные попытки прорыва на запорожском и донецком участках фронта, но нигде не добились серьезных результатов, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". "Что касается последних суток, то противник предпринимал достаточно серьезные попытки и на запорожском театре военных действий, и на донецком участке фронта - предпринимал серьезные попытки прорыва, и работа ДРГ, и работа бронегрупп. При этом он был везде отброшен и серьёзных результатов не получил", - сказал Гагин. Он отметил, что противник ежедневно продолжает нести серьезные потери, а попыткам сформировать тыл после прорыва препятствуют артиллерия и авиация. "Есть большие сомнения, что они что-то успеют сделать (до саммита НАТО – ред.) и добьются кардинальных успехов, хотя чем удивить нас у них еще есть: у них до сих пор еще есть техника, у них до сих пор еще большое количество личного состава", - подчеркнул советник Дениса Пушилина. Украинские войска не достигли целей начавшегося 4 июня контрнаступления ни на одном из направлений, заявил сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, ВС РФ на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.
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донецкая народная республика, ян гагин, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Запорожская область, Безопасность
Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ на двух направлениях

Гагин: ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ на Запорожском и Донецком направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Украинские военные в течение последних суток предпринимали активные попытки прорыва на запорожском и донецком участках фронта, но нигде не добились серьезных результатов, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
«
"Что касается последних суток, то противник предпринимал достаточно серьезные попытки и на запорожском театре военных действий, и на донецком участке фронта - предпринимал серьезные попытки прорыва, и работа ДРГ, и работа бронегрупп. При этом он был везде отброшен и серьёзных результатов не получил", - сказал Гагин.
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Он отметил, что противник ежедневно продолжает нести серьезные потери, а попыткам сформировать тыл после прорыва препятствуют артиллерия и авиация.
«
"Есть большие сомнения, что они что-то успеют сделать (до саммита НАТО – ред.) и добьются кардинальных успехов, хотя чем удивить нас у них еще есть: у них до сих пор еще есть техника, у них до сих пор еще большое количество личного состава", - подчеркнул советник Дениса Пушилина.
Украинские войска не достигли целей начавшегося 4 июня контрнаступления ни на одном из направлений, заявил сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, ВС РФ на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинЗапорожская областьБезопасность
 
 
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