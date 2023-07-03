https://ria.ru/20230703/poteri-1881814193.html
Марочко рассказал о потерях ВСУ на Луганском направлении
Марочко рассказал о потерях ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 03.07.2023
Марочко рассказал о потерях ВСУ на Луганском направлении
Украина за минувшую неделю потеряла около трех тысяч военных на Луганском направлении, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T07:34
2023-07-03T07:34
2023-07-03T07:39
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Украина за минувшую неделю потеряла около трех тысяч военных на Луганском направлении, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."В течение минувшей недели Вооруженными силами Российской Федерации на Луганском тактическом направлении отражено более 50 атак противника. Ликвидировано порядка трех тысяч украинских боевиков и наемников", — рассказал Марочко. Кроме того, удалось пресечь действия 14 диверсионно-разведывательных групп, добавил собеседник агентства.По его словам, также российские силы уничтожили около 75 единиц автомобильной техники, 45 различных бронированных машин, десять танков, в том числе иностранного производства, 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем.
https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1881810659.html
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украина, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
Марочко рассказал о потерях ВСУ на Луганском направлении
Марочко: за минувшую неделю ВСУ потеряли около трех тысяч военных на Луганском направлении
ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. Украина за минувшую неделю потеряла около трех тысяч военных на Луганском направлении, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В течение минувшей недели Вооруженными силами Российской Федерации на Луганском тактическом направлении отражено более 50 атак противника. Ликвидировано порядка трех тысяч украинских боевиков и наемников", — рассказал Марочко.
Кроме того, удалось пресечь действия 14 диверсионно-разведывательных групп, добавил собеседник агентства.
По его словам, также российские силы уничтожили около 75 единиц автомобильной техники, 45 различных бронированных машин, десять танков, в том числе иностранного производства, 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем.
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