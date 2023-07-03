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Замгенсека СНГ Абаев стал послом Казахстана в России
Замгенсека СНГ Абаев стал послом Казахстана в России - РИА Новости, 03.07.2023
Замгенсека СНГ Абаев стал послом Казахстана в России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении послом в России Даурена Абаева, который работает заместителем генерального секретаря СНГ,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T06:07
2023-07-03T06:07
2023-07-03T08:31
казахстан
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касым-жомарт токаев
даурен абаев
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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении послом в России Даурена Абаева, который работает заместителем генерального секретаря СНГ, говорится в сообщении пресс-службы главы государства."Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации", — отмечается в заявлении.Абаев занимает пост заместителя генсекретаря СНГ с мая 2023 года. Ранее он работал министром культуры и спорта, первым заместителем руководителя администрации президента, министром информации и общественного развития, пресс-секретарем главы государства.Место посла Казахстана в России стало вакантным в середине июня, когда занимавшего его Ермека Кошербаева назначили главой Восточно-Казахстанской области.
https://ria.ru/20230526/kazakhstan-1874243867.html
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казахстан, россия, снг, в мире, касым-жомарт токаев, даурен абаев
Казахстан, Россия, СНГ, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Даурен Абаев
Замгенсека СНГ Абаев стал послом Казахстана в России
Президент Казахстана Токаев назначил замгенсека СНГ Даурена Абаева послом в России