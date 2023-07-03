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В Волгограде задержали подростка, прикурившего сигарету от Вечного огня
В Волгограде задержали подростка, прикурившего сигарету от Вечного огня - РИА Новости, 03.07.2023
В Волгограде задержали подростка, прикурившего сигарету от Вечного огня
Полицейские задержали 15-летнего школьника, прикурившего сигарету от Вечного огня в Волгограде, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:24
2023-07-03T14:24
2023-07-03T14:24
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ВОЛГОГРАД, 3 июл – РИА Новости. Полицейские задержали 15-летнего школьника, прикурившего сигарету от Вечного огня в Волгограде, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. По информации ведомства, накануне вечером наряд ППС задержал на Аллее героев в Волгограде 15-летнего подростка. "От Вечного огня братской могилы юноша прикурил сигарету", - говорится в сообщении. Отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела за "надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область
В Волгограде задержали подростка, прикурившего сигарету от Вечного огня
Полиция в Волгограде задержала 15-летнего подростка, прикурившего сигарету от Вечного огня