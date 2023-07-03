https://ria.ru/20230703/nato-1882031145.html
Члены НАТО могут согласовать продление полномочий генсека на год
Члены НАТО могут согласовать продление полномочий генсека на год - РИА Новости, 03.07.2023
Члены НАТО могут согласовать продление полномочий генсека на год
Члены НАТО могут 4 июля согласовать продление на год полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T23:48
2023-07-03T23:48
2023-07-03T23:48
в мире
йенс столтенберг
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Члены НАТО могут 4 июля согласовать продление на год полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов, которые пожелали остаться неизвестными. Ранее высокопоставленный представитель НАТО сообщил изданию Euractiv, что генеральный секретарь НАТО 64-летний норвежец Йенс Столтенберг, возглавляющий Североатлантический альянс на протяжении уже девяти лет, все же может получить продление полномочий еще на год, несмотря на то, что сам он неоднократно заявлял о желании покинуть свой пост после осени 2023 года. Издание Politico 29 июня сообщало, что решение о продлении будет официально оформлено на следующей неделе. "Ожидается, что послы при НАТО официально одобрят продление срока во время заседания во вторник", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что члены альянса попросили Столтенберга остаться на посту, поскольку не смогли достичь консенсуса относительно кандидатуры его преемника.
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в мире, йенс столтенберг, нато
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО
Члены НАТО могут согласовать продление полномочий генсека на год
Reuters: члены НАТО 4 июля могут согласовать продление полномочий генсека на год
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Члены НАТО могут 4 июля согласовать продление на год полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает агентство Reuters
со ссылкой на дипломатов, которые пожелали остаться неизвестными.
Ранее высокопоставленный представитель НАТО сообщил изданию Euractiv, что генеральный секретарь НАТО 64-летний норвежец Йенс Столтенберг, возглавляющий Североатлантический альянс на протяжении уже девяти лет, все же может получить продление полномочий еще на год, несмотря на то, что сам он неоднократно заявлял о желании покинуть свой пост после осени 2023 года. Издание Politico 29 июня сообщало, что решение о продлении будет официально оформлено на следующей неделе.
"Ожидается, что послы при НАТО официально одобрят продление срока во время заседания во вторник", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что члены альянса попросили Столтенберга остаться на посту, поскольку не смогли достичь консенсуса относительно кандидатуры его преемника.
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