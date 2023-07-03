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Пушилин поздравил жителей ЛНР с первой годовщиной освобождения республики - РИА Новости, 03.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/lnr-1881879997.html
Пушилин поздравил жителей ЛНР с первой годовщиной освобождения республики
Пушилин поздравил жителей ЛНР с первой годовщиной освобождения республики - РИА Новости, 03.07.2023
Пушилин поздравил жителей ЛНР с первой годовщиной освобождения республики
Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил в Telegram-канале жителей Луганской Народной Республики с первой годовщиной освобождения ЛНР. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:26
2023-07-03T12:26
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
луганск
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил в Telegram-канале жителей Луганской Народной Республики с первой годовщиной освобождения ЛНР. "Уважаемый Леонид Иванович (Пасечник, врио главы ЛНР - ред.), дорогие жители Луганской Народной Республики! Поздравляю вас с первой годовщиной освобождения Луганской Народной Республики!" - написал Пушилин. Он отметил, что подразделения российской армии, ДНР и ЛНР, выбив украинские войска с территории Луганской Народной Республики, "совершили историческое освобождение". При этом Пушилин напомнил, что прифронтовые города ЛНР и сама столица республики Луганск до сих пор подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. Он подчеркнул, что поэтому нужно полностью выполнить цели специальной военной операции. Пасечник также отметил, что 3 июля 2022 года "защитники Донбасса изгнали врага с территории Луганской Народной Республики". Он назвал эту дату днем "воссоединения Луганщины, избавления от линий разграничения, разделения нашей земли, нашего народа". Кроме того, врио главы ЛНР почтил память тех, что отдал жизнь за освобождение республики, и выразил поддержку бойцам на передовой. Об освобождении ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.
https://ria.ru/20230702/donbass-1881756308.html
https://ria.ru/20230208/lnr-1850528214.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, луганск
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Луганск
Пушилин поздравил жителей ЛНР с первой годовщиной освобождения республики

Врио главы ДНР Пушилин поздравил жителей ЛНР с первой годовщиной освобождения республики

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил в Telegram-канале жителей Луганской Народной Республики с первой годовщиной освобождения ЛНР.
«
"Уважаемый Леонид Иванович (Пасечник, врио главы ЛНР - ред.), дорогие жители Луганской Народной Республики! Поздравляю вас с первой годовщиной освобождения Луганской Народной Республики!" - написал Пушилин.
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Он отметил, что подразделения российской армии, ДНР и ЛНР, выбив украинские войска с территории Луганской Народной Республики, "совершили историческое освобождение".
При этом Пушилин напомнил, что прифронтовые города ЛНР и сама столица республики Луганск до сих пор подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. Он подчеркнул, что поэтому нужно полностью выполнить цели специальной военной операции.
Пасечник также отметил, что 3 июля 2022 года "защитники Донбасса изгнали врага с территории Луганской Народной Республики". Он назвал эту дату днем "воссоединения Луганщины, избавления от линий разграничения, разделения нашей земли, нашего народа". Кроме того, врио главы ЛНР почтил память тех, что отдал жизнь за освобождение республики, и выразил поддержку бойцам на передовой.
Об освобождении ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЛуганск
 
 
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