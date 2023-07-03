https://ria.ru/20230703/leopard-1881998364.html

Писториус рассказал о переговорах с Польшей по центру для ремонта танков

Писториус рассказал о переговорах с Польшей по центру для ремонта танков - РИА Новости, 03.07.2023

Писториус рассказал о переговорах с Польшей по центру для ремонта танков

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал к скорейшему согласованию вопроса по созданию ремонтного центра для переданных Украине танков Leopard и другой... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T18:54

2023-07-03T18:54

2023-07-03T18:54

украина

германия

борис писториус

сергей лавров

матеуш моравецкий

министерство обороны германии

нато

россия

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БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус призвал к скорейшему согласованию вопроса по созданию ремонтного центра для переданных Украине танков Leopard и другой техники. Ранее постоянный представитель Варшавы в НАТО Томаш Шатковский заявил, Польша и Германия в ближайшее время рассчитывают заключить сделку по созданию центра ремонта танков Leopard немецкого производства, которые использовались на поле боя на Украине. Предполагается, что новое предприятие будет находиться в городе Гливице на юге Польши. В понедельник польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что запуск в стране центра по ремонту танков упирается в нехватку запчастей. "Я считаю, что время уже поджимает. Германия готова взять на себя ответственность - так или иначе. Поэтому мы придерживаемся мнения, что переговоры должны быть завершены в течение следующих десяти дней", - сообщил Писториус в понедельник в ходе пресс-конференции со своим польским коллегой Мариушем Блащаком. Видео с выступления немецкого министра, находящегося с рабочим визитом в Польше, опубликовало издание Süddeutsche Zeitung. Ранее издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщило, что Германия и Польша в лице своих оборонных концернов до сих пор не смогли согласовать итоговый договор по созданию ремонтного центра для танков Leopard и другой техники на польской территории ввиду завышенных ожиданий польской стороны относительно оплаты обслуживания. Так, инсайдеры сообщают о "заоблачных" ценах свыше 100 тысяч евро за обслуживание одного танка в рамках первичного диагностирования, в то время как в Германии стоимость таких работ обычно не превышает 12 тысяч. Ранее в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооружённые силы РФ за месяц в Донбассе и Запорожской области уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230208/tanki-1850622361.html

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германия

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украина, германия, борис писториус, сергей лавров, матеуш моравецкий, министерство обороны германии, нато, россия, в мире